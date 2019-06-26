Швейцарские организации защиты интересов потребителей, а также власти, давно уже выступают за введение такой системы. (Keystone/Christophe Gateau)

Швейцарский пищевой концерн Nestlé намерен ввести для своей продукции «пищевой светофор», специальную систему маркировки готовых продуктов по пятибалльной шкале. Кроме Швейцарии такого рода маркировка уже, по рекомендациям властей, введена во Франции и Бельгии. Так называемый Nutri-Score оценивает общую пищевую и энергетическую ценность готового напитка или продукта по пятибалльной шкале от A до E. Организации защиты интересов потребителей позитивно оценивают такую добровольную маркировку, но есть тут и критические пункты.

Как давно вы в последний раз сознательно разглядывали упаковку с лазаньей или бутылку шипучего лимонада в поисках информации о том, сколько сахара или жира содержится в данном продукте? Информация на сей счет теперь стала стандартом, однако часто найти то, что напечатано «мелким шрифтом», бывает очень нелегко. И вот теперь швейцарский пищевой концерн Nestlé решил облегчить жизнь потребителям и постепенно ввести на добровольной основе для своей готовой продукции «пищевой светофор», специальную систему маркировки по пятибалльной шкале.

«Европейские потребители демонстрируют все более ярко выраженный интерес точно знать, что и в каких долях содержится в покупаемых ими продуктах питания. Здесь давно множатся голоса в пользу введения единой и прозрачной маркировочной системы», — говорит Марко Сеттембри (Marco SettembriВнешняя ссылка), глава европейского отделения концерна Nestlé.

«Пищевой светофор» учитывает, сколько сахара, жира и соли содержится в данном готовом продукте, а также каково количество пищевых волокон в пересчете на проценты от дневной рекомендуемой нормы. На основе этой информации «светофор» уже издалека сигнализирует соответствующими цветами (от алого до зелёного), насколько продукт соответствует идеалам здорового питания.

Разные модели

Швейцарские организации защиты интересов потребителей, а также властиВнешняя ссылка, давно уже выступают за введение такой системы. Однако пищевая промышленность, по понятным причинам, относится к Nutri-Score с прохладой и скепсисом. С ее точки зрения другие модели (черные предупреждающие сигналы или «звёздочки») более оптимальны для того, чтобы обеспечить потребителю получение им информации на предмет «полезности» того или иного продукта в ситуации, когда публикуемые на этикетках таблицы не проясняют ситуацию, а, наоборот, порой еще сильнее ее запутывают.

Поэтому-то один из самых крупных в мире пищевых концернов, швейцарский Nestlé, и захотел ввести, в сотрудничестве с другими родственными предприятиями, понятную и заметную систему маркировки и оценки, ориентируясь на всем понятный и привычный принцип «светофора». После громкой критики в адрес такой модели концерн отказался от какого-либо партнёрства и от немедленного введения такой системы, сделав ставку на постепенный переход к данной маркировке. Швейцарские ритейлинговые сети Coop и Migros скептически пока относятся к такой перспективе.

Nestlé в сложной ситуации

Концерн Nestlé находится в сложной ситуации: с одной стороны он хочет «послать сигнал» обществу, мол, мы осознали проблему и готовы учесть пожелания потребителей. С другой стороны, на него давят конкуренты: французский концерн Danone такой Nutri-Score уже ввёл.

Наконец, Nestlé хочет показать покупателям, что он уже значительно сократил содержание сахара в таких популярных продуктах, как мюсли, шоколадные батончики или холодный чай в бутылках. По словам Nestlé до 2020 года содержание сахара в его готовых продуктах постепенно уменьшится на 5%, а насыщенных жирных кислот — на 10%.

А каково Ваше мнение? Вы обращаете внимание на то, сколько, например, сахара содержится в покупаемом Вами готовом продукте? Хотели бы Вы повсеместного введения такого «светофора»? Или, может быть, в Вашей стране такая система уже работает? Расскажите нам!

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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