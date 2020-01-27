В последние годы в Швейцарии наблюдается рост числа инновационных парков для стартапов и малых и средних предприятий. Вот один из них, в городе Волен в кантоне Ааргау.

(© Keystone / Gaetan Bally)

В прошлом году в Швейцарии было создано 44 482 новых компании, что стало самым высоким показателем за всю историю. Инвестиции в стартапы также продемонстрировали значительный рост, впервые превысив два миллиарда франков.

Замедление в экономике еврозоны, неопределенность, связанная с Brexit и торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, отразились на экономических показателях Швейцарии в 2019 году: согласно последним оценкам Государственного секретариата по экономике (SECO), рост валового внутреннего продукта не превышал 0,9%.

Тем не менее, этот умеренный рост экономики вовсе обескуражил предпринимателей: число новых предприятий в стране увеличилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув, таким образом, самого высокого уровня со времени публикации официального торгового реестра Швейцарии (FOSC) в 1883 году.

Тренд на создание новых предприятий довольно устойчиво рос в течение последнего десятилетия. Этому способствовала высокая стабильность швейцарской экономики в этот период и меры, принятые Конфедерацией и кантонами для облегчения административной и правовой практики малых и средних предприятий. Лишь в 2015 году было зафиксировано заметное снижение после повышения курса франка, вызванного решением Швейцарского национального банка отказаться от минимальной ставки по отношению к евро.

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Учитывая и закрывающиеся фирмы, в Швейцарии появляется в среднем около 5000 новых. На сегодняшний день их насчитывается около 600 тысяч, причем 99% из них – это МСП, то есть компании, где трудится менее 250 человек.

Хотя самозанятость привлекает в Швейцарию все больше и больше людей, создание новых предприятий остается рискованным проектом. Уже после первого года около 20% новых предприятий вынуждены заявлять о банкротстве, и только половине удается выжить после пяти лет. По данным Федерального статистического ведомства, в 2017 году 8,7% самозанятых жителей страны, то есть предпринимателей, жили в бедности, тогда как среди имеющих работодателя таких было 3,7%.

Как и в дирекциях и советах директоров, среди бизнесменов также явно преобладают мужчины. Согласно анализу данных, проведенному научно-исследовательским органом Institut für Jungunternehmen (IFJ), в 2019 году три четверти предприятий были основаны мужчинами. Точный процент трудно определить, поскольку многие предприятия создаются более чем одним человеком. По данным IFJ, Швейцария все еще немного отстает от среднего международного показателя по количеству новых предприятий, созданных женщинами.

Рост числа стартапов

С другой стороны, все больше и больше молодых людей бросают более простую карьеру наемного сотрудника для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность. Об этом свидетельствует увеличение числа стартапов в последнее десятилетие. Это компании, которые характеризуются высоко инновационным продуктом и сильным потенциалом роста. Большая часть швейцарских стартапов создается студентами, докторантами или молодыми выпускниками университетов, в частности из обеих Федеральных высших политехнических школ, из Цюриха и Лозанны.

Со своей стороны, инвесторы все больше доверяют этим молодым компаниям: средства, предоставленные стартапам, впервые превысили порог в один миллиард франков в 2018 году и 2 миллиарда франков в прошлом году!

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Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/LC

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