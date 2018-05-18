Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:07 18.05.2018 - 11:07

«Цель состоит в том, чтобы по меньшей мере 60% из тех, кто пройдёт эту практику, были в состоянии начать затем полноценное профессиональное обучение».

(Keystone)

В августе текущего года в Швейцарии начнётся реализация обширной программы образовательно- профессиональной интеграции беженцев, участие в которой принимают 18 кантонов, субъектов федерации. В кантоне Берн, например, крупнейшем производственном кластере страны, беженцам предоставлены 70 учебных мест в реальном производстве.

Одна из таких беженцев — Гулаха Амири (Gulagha Amiri), который успешно прошёл все необходимые интервью и собеседования и в августе начнёт производственную практику под Берном в городе Кёниц (Köniz) в одном из крупнейших филиалов сети супермаркетов розничной торговли Migros.

Такой формат ориентирован на официально признанных беженцев и временно принятых в возрасте от 18 до 35 лет. «Цель состоит в том, чтобы по меньшей мере 60% из тех, кто пройдёт эту практику, были в состоянии начать затем полноценное профессиональное обучение», — говорит Симоне Гроссенбахер (Simone Grossenbacher) из министерства образования кантона Берн, курирующая этот проект.

По её словам, такого рода предварительная производственная практика должна помочь беженцам решить самую сложную задачу, а именно, задачу поиска возможностей продолжения профессиональной карьеры после завершения профессионального образования. Поэтому особый акцент в рамках проекта будет сделан на профориентации беженцев.

Кроме кантона Берн в этом проекте участвуют ещё 17 кантонов при поддержке, в том числе финансовой, федерального центра. Как сообщил Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM), он уже заключил соответствующие соглашения со всеми участвующими кантонами.

Выгода для экономики

Всего по линии SEM на этот проект будет выделено 46,8 млн франков, эти средства будут постепенно инвестироваться, распределяясь по времени в 4 года и по, в общей сложности, 3 600 учебно-производственным местам. Разницу в необходимом финансировании будут покрывать сами кантоны из своих бюджетов, кантон Берн, например, выделит в рамках этой программы в среднем 7 тыс. франков на одно учебное место для беженцев в год.

Власти рассчитывают, что эти инвестиции принесут заметную пользу в результате ускоренной интеграции беженцев на рынке труда: чем быстрее беженец начнёт сам зарабатывать, тем быстрее он перестанет быть человеком, нуждающемся в социальной помощи за счёт средств налогоплательщиков.

В конце 2019 года будут подведены первые итоги и правительство (Федеральный совет) решит, стоит ли продлить проект на период после 2021 года. Гулаха Амири к этому моменту давно уже завершит свое обучение и начнёт работать по специальности в области логистики и розничной торговли.

Уже сейчас он изъясняется на хорошем немецком языке и вполне можно представить себе, что у него в его профессиональной жизни все сложится очень даже неплохо. Сетевой супермаркет розничной торговли Migros говорит, что он всегда ищет таких мотивированных и квалифицированных молодых сотрудников, как он, особенно с учётом нынешних сложностей в кадровой сфере.

Выгоду от новой программы может получить и сельское хозяйство. В кантоне Берн, в частности, созданы несколько рабочих мест в рамках фермерского производства, занять которые могли бы беженцы из Эритреи.

Миграция и интеграция Швейцария ускорит трудовую интеграцию мигрантов Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Федеральный центр и кантоны Швейцарии готовы платить за ускорение трудовой интеграции мигрантов дополнительно 132 млн франков в год.



Подготовил: Игорь Петров

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