«Тичино был прибежищем для террористов»

В день 16 марта 1978 года, уже 40 лет назад, Италию потрясло событие, оставившее глубочайший след в истории этой страны: в Риме на улице Виа Фани (Via Fani) террористы напали на кортеж Альдо Моро. Погибли пять телохранителей, а сам Альдо Моро был похищен (Keystone). Keystone

В 1970-e и 1980-e годы Европу буквально терзал левый терроризм. Не зря эти годы называют сейчас «свинцовыми». А между тем мало кто знает, что в то время террористы всех мастей часто находили себе прибежище и возможность отдохнуть и собраться с силами в нейтральной Швейцарии, а особенно в кантоне Тичино. Многие детали этих событий до последних лет были широкой публике не известны.

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«Кантон Тичино, был для них в первую очередь тыловой базой», — говорит Паоло Бернаскони (Paolo Bernasconi), который с 1969 по 1985 годы занимал должность прокурора в городе Лугано. Кантон Тичино стал тогда местом, где находившиеся в розыске террористы «залегали на дно» и «создавали структуры для нелегальной финансовой деятельности». При этом речь шла главным образом об отмывании денег, полученных в результате шантажа и вооруженных ограблений.

Кого только не было в этом самом южном кантоне Швейцарии, знаменитом своим климатом, кухней и архитектурными достопримечательностями: здесь «отдыхали» и боевики «Красных бригад», и убийцы из немецкой «Фракции Красной Армии», и члены палестинских террористических групп, и даже последователи Муссолини, организованные в специальные «ячейки» под названием «Squadre d’Azione». «На самом деле мы до сих пор очень мало знаем о том, какую роль в европейском терроризме тех лет сыграл кантон Тичино, все, что нам известно, образует только вершину айсберга», — считает бывший прокурор.

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В Тичино скрывалась, скорее, «мелкая рыбешка» из числа тех, кто уже попал в Италии или Германии «на карандаш» правоохранительных органов. «Вот был случай, когда мы арестовали некую троицу, которая находилась в Швейцарии для отмывания денег, полученных в качестве выкупа после организованного ими похищения», — говорит Паоло Бернаскони, имея в виду Карло Фиорони (Carlo Fioroni), довольно темную криминальную личность, а также двух его подельников, арестованных 16 мая 1975 года в Беллинцоне. Тогда они пытались обменять в банке 67 миллионов лир, полученных в качестве выкупа за Карло Саронио (Carlo Saronio), сына известного тогда в Италии предпринимателя, занимавшегося производством красок.

Не удалось выяснить всех деталей

Паоло Бернаскони вспоминает и другой случай. «Мы арестовали троих человек, связанных с немецкой террористической левацкой организацией RAF. Эти пытались отмыть в Лугано выкуп, полученный ими в результате похищения Вальтера Михаэля Пальмерса (Walter Michael Palmers), еще одного известного промышленника». Одновременно Тичино был еще и местом убежища некоторых итальянских праворадикальных террористов, преследовавших тогда тактику «террора под чужим флагом».

В центре ее стояла организация терактов, причем так, чтобы иметь при этом возможность манипулировать общественным мнением, убеждая его, что виноваты во всем левые силы. При всём старании правоохранительным органам Тичино так ни разу тогда и не удалось выяснить всех деталей пребывания этих преступников в Швейцарии: они были заняты на другом фронте, там, где решалась задача противодействия террористической угрозе на территории самой Швейцарии.

«Занимая должность прокурора, я старался тогда выдавать (итальянской стороне) как можно больше лиц, скрывавшихся у нас и подозревавшихся в причастности к террористическим актам. В противном случае, следуя принципу „или выдай, или суди“, мы должны были бы сами организовывать судебные процессы над этими людьми на территории Конфедерации, что было бы неизбежно связано с необходимостью принимать чрезвычайные меры безопасности», — говорит П. Бернаскони.

Палестинский терроризм

Федеральные власти придерживались аналогичного курса, о чем, например, свидетельствует дело группы палестинцев, арестованных после того, как они прошли пешком через границу и пронесли с собой в Тичино большое количество ручных гранат. Госграницу они пересекали каждый в одиночку, чтобы не быть замеченными. «Мы их арестовали и передали в Берн, то есть в распоряжение федералов. Что случилось с задержанными дальше, мы не знаем, но, скорее всего, они были депортированы», — уточняет бывший прокурор Лугано.

В этой связи стоит напомнить, что Швейцария была непосредственной ареной политически мотивированных терактов с палестинской подоплекой. Так, 18 февраля 1969 года четверо палестинских террористов обстреляли в цюрихском аэропорту Клотен (Kloten) самолет израильской авиакомпании El Al, при этом погиб пилот. 21 февраля 1970 года на рейсе, который совершала авиакомпания Swissair из аэропорта Клотен в Тель-Авив, взорвалась бомба, спрятанная в багажном отделении самолета в одной из почтовых посылок. Самолет упал в лес близ города Вюренлинген (Würenlingen, кантон Ааргау). Погибли 38 пассажиров и девять членов экипажа.

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Шесть месяцев спустя, 7 сентября 1970 года, террористы из «Народного фронта освобождения Палестины» в ходе скоординированной акции вынудили самолеты авиакомпаний Swissair, BOAC (Великобритания) и TWA (США) приземлиться в иорданской пустыне вблизи города Эз-Зарка, чтобы потом взорвать их.

По до сих пор не доказанным сведениям, как раз в сентябре 1970 года между швейцарским правительством и Организацией освобождения Палестины (PLO) было заключено соглашение с целью вывести Швейцарию из-под огня террористов. Неслучайно, что официальных обвинений в связи с гибелью самолета под Вюренлингеном так никому предъявлено и не было, а заложники, взятые в Эз-Зарка, были освобождены.

Процесс в Тичино

В итальянской Швейцарии в связи с терроризмом был тогда проведен только один-единственный судебный процесс. Он проходил в 1981 году в уголовном суде Локарно. Пять человек были приговорены к различным срокам лишения свободы, самым большим стал приговор о назначении меры наказания в виде лишения свободы на срок до 2 лет и 7 месяцев.

Тем самым была пресечена деятельность банды тичинских симпатизантов левых итальянских террористов, в период с 1972 по 1973 годы потихоньку разворовывавшей швейцарские армейские склады и передававшей добытое таким образом оружие своим «соратникам» на итальянской стороне границы.

Процесс этот стал возможным именно благодаря нестандартным действиям тогдашнего прокурора Паоло Бернаскони. Он по собственной инициативе, не ставя никого в известность, отправился в итальянский город Тревизо, с тем чтобы переговорить с тамошним прокурором Пьетро Калоджеро (Pietro Calogero).

«Тот предоставил мне информацию о нескольких группах левых итальянских радикалов, которые встали „на тропу войны“ и представляли уже реальную опасность для правопорядка», — рассказывает П. Бернаскони. Среди полученных им документов были и протоколы, доказывавшие, что в этом деле были замешаны швейцарские граждане из Тичино. Эти протоколы Бернаскони затем передал коллегам из Северного Тичино, из региона Сопраченери (Sopraceneri), которые отвечали за соответствующий регион кантона. Они-то и возбудили дело, завершившееся судебным процессом.

Никаких претензий

Но даже на этом фоне история бывшего члена «Красных Бригад» Альваро Лохаконо Бараджиолы (Lojacono Baragiola) является случаем неординарным. В Италии он был приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство греческого студента Мики Мантакаса (Miki Mantakas), а также заочно он получил пожизненное в рамках процесса в связи с убийством Альдо Моро. В момент его похищения на Виа Фани в Риме А. Бараджиола блокировал своим автомобилем улицу, а позже бежал в Тичино, где взял себе фамилию матери «Бараджиола» и получил швейцарское гражданство.

В 1988 году он все-таки был задержан, судим и приговорен к 17 годам заключения за убийство судьи Джироламо Тартальоне (Girolamo Tartaglione). Так как Швейцария своих граждан не выдает, то власти отказались экстрадировать Бараджиолу в Италию с тем, чтобы он предстал там перед судом по обвинению в соучастии в убийстве Альдо Моро. Отсидев свой срок, он вышел на свободу «с чистой совестью», по крайней мере, у швейцарского правосудия к нему больше никаких претензий нет.

Перевод на русский и адаптация: Юлия Немченко

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