Маски могут стать новой нормой для тех, кто сидит в салоне самолета. (Keystone / Ennio Leanza)

Швейцария выходит постепенно из карантина, интенсивность воздушных перевозок растет, а потому аэропорты и авиакомпании начинают разрабатывать и реализовывать новые адаптированные концепции безопасности, призванные защитить пассажиров и персонал.

И опять возникает пресловутый сюжет о масках: носить или нет, вот в чем вопрос! Пока маски являются «рекомендациями», но в некоторых случаях они могут стать и обязательными. Понятно так же, что «социальное дистанцирование» может заметно затормозить темп обработки пассажиропотоков.

Аэропорты

В аэропортах Цюриха и Женевы ношение масок пока только «настоятельно рекомендуется», но полиция будет иметь право настаивать на их ношении, если она придет к выводу, что создалась толпа и люди слишком тесно притираются друг к другу. В аэропорту Базель-Мюлуз говорят, что маски будут обязательными.

Во всех этих трёх аэропортах, через которые авиапассажиры и попадают в основном в Швейцарию или покидают её, уже везде установлены защитные экраны из оргстекла и заметно увеличена интенсивность работы клининговых структур, особенно что касается регулярной дезинфекции поверхностей, к которым в основном и прикасаются люди. Речь идет, например, о поручнях лестниц и о кнопках лифтов. Пассажирам будут предоставлены также дозаторы с дезинфицирующими средствами. В целях содействия социальному дистанцированию была также добавлена специальная напольная навигационная маркировка.

По словам аэропорта Цюриха, в воздушной гавани будут открыты дополнительные пункты пограничного и паспортного контроля, а при проверке безопасности очереди будут еще более последовательно, чем раньше, структурироваться в формате «змейки». Количество пассажиров, доставляемое на автобусах к самолетам Женевского аэропорта будет ограничено, равно как будет ограничено число посадочных мест в подземном метро Skymetro, курсирующем до терминала Е в аэропорту Цюриха.

Количество встречающих, ожидающих прибытия своих рейсов на территории «Терминала 2В» в аэропорту Цюриха, будет ограничено. Магазины в аэропортах Женевы и Цюриха будут открыты с соблюдением усиленных санитарно-гигиенических норм.



Робот-уборщик (Ennio Leanza / Keystone).

Пасажир в маске регистрируется на рейс (Ennio Leanza / Keystone).

Средства дезинфекции для рук. Помнится, проносить на борт жидкости запрещалось. И как теперь? (Ennio Leanza / Keystone). Маски и средства дезинфекции можно будет покупать из вендинговых автоматов (Ennio Leanza / Keystone)

Напольная навигация поможет пассажирам соблюдать дистанцию (Ennio Leanza / Keystone).



safety measures on the airport

На борту самолета

Компания Swiss International Air Lines настоятельно рекомендует пассажирам носить в салоне маски, а вот EasyJet сделал маски необходимым условием для совершения полета. Кроме того, пока на рейсах EasyJet пассажиров не будут кормить. SWISS так жестко поступать не будет, но эта компания пока начнет с ограниченного предложения блюд и напитков. Не будет пока привычных журналов в кармашке впереди стоящего кресла и возможностей беспошлинных покупок на борту самолета. Так что запасаться чтением нам придется самим.

На сокращение числа мест в салонах ни одна из авиакомпаний не пойдет. Перевозчик EasyJet выдвинул было идею о том, что стоило бы оставлять свободными средние места, но потом он быстро от нее отказался. Томас Фрик (Thomas Frick), исполнительный директор SWISS, сказал журналистам в четверг 28 мая, что «в долгосрочной перспективе авиакомпания не может позволить себе выполнять рейсы с сокращенным количеством посадочных мест».

Расписание полетов

Авиакомпании EasyJet, SWISS и Эдельвейс снова начнут в июне совершать некоторые пассажирские рейсы из Швейцарии. SWISS планирует выполнять до 190 рейсов из Цюриха и Женевы в 41 европейский пункт назначения, однако, по имеющимся оценкам, к концу года плотность маршрутов и предложений от этой авиакомпании едва ли будет находиться на уровне в 50% от докризисного времени.

Компания Edelweiss, также входящая в группу компаний Lufthansa, вернулась к работе 28 мая и до конца июня она планирует выполнить 171 рейс по 36-ти в основном курортным направлениям. Перевозчик EasyJet снова начнет летать из Женевы с 15 июня по самым популярным курортным направлениям. С июня увеличится и количество рейсов из «Евро-Аэропорта» Базель-Мюлуз. Напомним, что на этой неделе швейцарское правительство обнародовало подробности очередного этапа процесса вывода страны из состояния карантина.



Рынок и наука Lufthansa поддержит швейцарского производителя «солнечного топлива» Компания Lufthansa подписала соглашение о партнёрстве со швейцарской компанией Synhelion, занимающейся разработкой «солнечного авиатоплива». Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss maker of clean aviation fuel gets boost from Lufthansa

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