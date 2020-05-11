Швейцарские бары и рестораны открываются в понедельник 11 мая, но при условии соблюдения строгих антикоронавирусных правил.

(Keystone)

Сегодня — 11 мая, и спустя почти два месяца после ведения режима карантина жители Швейцарии снова смогут посещать бары и рестораны. Они открываются и принимают долгожданных клиентов – при условии соблюдения ряда мер! Большинство из них касаются гигиены, но одно заставляет призадуматься! Ведь теперь посетитель должен будет оставить персоналу бара или ресторана свой телефонный номер.

В отличие от информации, озвученной ранее федеральным правительством, предоставление гостями ресторанов и баров контактной информации персоналу является добровольным, а не обязательным. Уполномоченный по защите данных ранее наложил вето на обязательство по передаче личных данных властям, поскольку «в настоящее время для этого нет достаточной правовой базы».



Тем не менее, сидеть за столиками можно группами не больше чем из четырех человек, за исключением многодетных семей, а расстояние между столами должно быть не менее двух метров. План противодействия дальнейшему распространению коронавируса был представлен на прошлой неделе Ассоциацией гостиничного и ресторанного бизнеса Швейцарии «GastroSuisse». Именно в этом плане была предусмотрена обязанность персонала месте с номером столика записывать и личные данные клиентов — имя, номер телефона, дата и время посещения.

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Ресторан должен был бы хранить эти данные в течение 14 дней, а затем полностью удалять их, в соответствии с планом, разработанным и согласованным «GastroSuisse» с Федеральным ведомством здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit — BAG) и Федеральным ведомством по безопасности пищевых продуктов и ветеринарным вопросам (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen). Считалось, что эта мера призвана помочь в отслеживании контактов потенциально заразившихся коронавирусом.

Но некоторые считали, что это уже чересчур, например, Жиль Мейстр (Gille Meystre), глава «Объединения ресторанного сектора экономики кантона Во» («Gastrovaud»). На прошлой неделе в интервью швейцарскому франкоязычному общественному телеканалу RTS он сказал, что это «очень негативный момент». Пресс-секретарь Федерального уполномоченного по защите данных сообщила немецкоязычной газете Tages-Anzeiger, что в задачи частных предприятий общественного питания «не входит проверка достоверности предоставленной информации или отслеживание потенциально инфицированных лиц».

Собирать личные данные — целесообразно, или это «Большой брат» всё ещё следит за нами? (Валерий Курту)

По этой причине «сбор личных данных посетителей в качестве меры борьбы с эпидемией в принципе должен осуществляться только на добровольной основе», — указала она. Среди других условий открытия предприятий общепита, следует отметить запрет стоять и ожидать размещения внутри баров и ресторанов. Кроме того, заведения сектора гастрономии обязаны обеспечить гостям возможность вымыть руки с мылом или предоставить дезинфицирующее средство посетителю уже на входе в помещение ресторана.

Владельцы баров и ресторанов также должны организовать свою работу так, чтобы сотрудники подвергались «как можно меньшему» риску. Среди соответствующих мер защиты предусмотрена ограниченная по времени продолжительность контактов персонала с клиентами. Ношение масок персоналу рекомендуется, но обязательной эта мера не является.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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