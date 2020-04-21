Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 6:00

В середине марта правительство Швейцарии ввело режим пограничного усиления на КПП с соседними странами в целях защиты населения от пандемии. На фото: граница с Францией в районе Версуа (Versoix), кантон Женева. (Keystone)

Начиная с понедельника 20 апреля Швейцария начнет постепенно открывать дополнительные пограничные КПП, например, в кантоне Женева. Речь идет пока о пяти пунктах пересечения границы с Францией, закрытых в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Федеральный таможенный комитет Швейцарии (ФТК / EZV) заявил в воскресенье 19 апреля, что открытием этих пунктов преследуется цель адекватно справиться с ожидаемым возобновлением активного трансграничного движения уже в самом ближайшем будущем. Напомним, что в кантоне Женева работает большое количество граждан сопредельной Франции.

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Как заявляет ФТК, после 27 апреля, то есть после начала реализации первого этапа постепенного выхода из режима карантина, ожидается резкий рост степени интенсивности трансграничного движения. Впрочем, начало этому процессу, как указано в сообщении швейцарских таможенников, следует ожидать уже в понедельник 20 апреля с учетом таких факторов, как окончание пасхальных каникул.

Режим усиления

В середине марта федеральное правительство Швейцарии ввело режим пограничного усиления на КПП с соседними странами в целях защиты швейцарского населения от пандемии и предотвращения перегрузки швейцарской системы здравоохранения. Въезд из соседних стран был разрешен только гражданам Швейцарии, лицам, имеющим вид на жительство в стране и тем, кто вынужден приезжать в Швейцарию по профессиональным причинам.

Таким образом, основное трансграничное движение было сконцентрировано на крупнейших погранично-таможенных пунктах пропуска (напомним, что Швейцария входит в Шенгенское соглашение, но не является членом европейского таможенного пространства), в то время как около 130-ти пунктов пересечения границы по всей Швейцарии были закрыты.

В кантоне Женева в настоящее время открыто или частично открыто только девять пунктов пересечения границы. Федеральный таможенный комитет Швейцарии заявляет, что следит за ситуацией и при необходимости намерен «адаптировать режим пограничного контроля к новым условиям».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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