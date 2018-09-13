Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 14:23 13.09.2018 - 14:23

Мэр Женевы (справа) может «погореть» на строительных проектах и «неразборчивых связях» с богатыми инвесторами. На фото: закладка первого камня в новый логистический центр, 22 июня 2018 года. (Keystone)

Как мы уже сообщали, глава правительства кантона Женева стал объектом следствия, начатого женевской прокуратурой в связи с подозрением относительно возможно имевших место случаев коррупции, конфликта интересов и злоупотребления служебным положением. В ноябре 2015 года Пьер Моде вместе со своей семьёй совершил поездку в Абу-Даби, чтобы посмотреть на гонку Формула-1. Вместе с ним на Ближний Восток отправились глава его аппарата и приятель-бизнесмен.

В общении с прессой, а также с профильной парламентской комиссией П. Моде постоянно подчёркивал, что речь шла в данном случае о совершенно частной поездке, а встреча с Мухаммадом бен Зайд Аль Нахайяном, Наследным Принцем Абу-Даби и заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов была чистой случайностью. В необычно резко составленном пресс-релизе Женевской прокуратуры указывается, однако, что правоохранительные органы не считают такую версию убедительной.

Имеющиеся данные доказывают, что приглашён он в Абу-Даби был именно в качестве члена правительства города, столь, как известно, популярного у богатых выходцев из стран региона Персидского залива. Причём приглашён он был Наследным Принцем лично, более того, семья Принца взяла на себя перелёт бизнес-классом и проживание в отеле на сумму всего в несколько десятков тысяч франков.

Этика и политика Дело Пьера Моде: новые данные Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS Швейцарские СМИ продолжают освещать скандал вокруг мэра Женевы Пьера Моде в связи с подозрениями в коррупции.

Позже Пьер Моде утверждал, что еще один делец Саид Бустани (Saïd Bustany), знакомый выше упомянутого его приятеля-бизнемена, совершившего вместе с ним поездку в Эмираты, «не играл в плане финансирования этого визита никакой роли», что тоже, как видно, прокуратуру не убедило. И вот теперь новостная передача Rundschau Внешняя ссылкаобщественного негосударственного телевизионного канала SRF выяснила, что конфликт интересов все-таки существовал.

Конфликт интересов

«Друзья» Пьера Моде из женевских бизнес-кругов Антуан Даэр (Antoine Daher) и Маджид Кури (Magid Khoury) имели прямую заинтересованность в контактах с ним, учитывая, что как раз в тот момент они приобрели через свою компанию Capvest за 18,5 млн франков участок земли Prés-du-Stand недалеко от женевского аэропорта с намерением построить на нём бизнес-центр.

И это несмотря на то, что официально данный участок числился пока ещё землёй сельскохозяйственного назначения и его официальная переквалификация в участок под застройку на тот момент еще проведена не была, а также несмотря на свои же обещания возвести тут стадион. Такого рода рисковый проект был реализован как раз в 2015 году, то есть тогда, когда произошла роковая поездка Моде в Абу-Даби.

На тот момент, по данным Rundschau, первые шаги по переводу участка в категорию земли под застройку уже были сделаны, правительство города уже проголосовало по данному вопросу, дав проекту зелёный свет, голосовал и сам Пьер Моде, несмотря на то, что этот вопрос напрямик касался бизнес-проекта, реализуемого его личными друзьями. Сейчас проект находится на рассмотрении в профильной комиссии женевского парламента.

Неосторожное поведение



Пьер Моде отрицает наличие конфликта интересов. В письменном обращении к редакции телепрограммы Rundschau П. Моде указывает, что участок был продан компании Capvest не правительством города, а сообществом частных инвесторов и наследников прав собственности. «Правительство города Женева не имело ничего общего с процессом поиска и выбора инвестора. Правительство не подписывало с инвестором никаких соглашений и не имело и не имеет перед ним каких-либо обязательств», — уточняет Пьер Моде.



Женевский парламентарий от левой партии Ensemble à Gauche Жан Бату (Jean Batou) подвергает позиции и шаги Пьера Моде резкой критике. «Проблемой для меня является уже одно то, что руководство компании Capvest поддерживало тесные контакты с представителем правительства города. Не исключено, что эти связи могли стать источником привилегированного подхода к данному девелоперскому проекту». В ходе принятия решения о том, давать ли ему «добро» или нет, Пьер Моде должен был бы проинформировать кадастрово-плановый комитет городского парламента о своих связях с владельцами компании-инвестора и воздержаться от голосования.

Моде возражает: речь шла не о проекте, а просто о переводе земель в категорию «земля под застройку». В противном случае он бы «разумеется сообщил бы обо всём и не стал участвовать в принятии каких-то окончательных решений». Глава фракции Швейцарской народной партии (SVP) в городском парламенте Томас Блэзи (Thomas Bläsi) сожалеет, что Пьер Моде поступил «неосторожно и стал голосовать по данному строительному проекту, с учетом того, что те же самые лица из компании Capvest участвовали потом в организации его поездки в Абу-Даби».



Подготовил: Игорь Петров, SRF

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