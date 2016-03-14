Этот контент был опубликован 14 марта 2016 г. 12:18 14.03.2016 - 12:18

Ученые рассчитывают, что при помощи фотокамеры CaSSIS они смогут получить больше информации о геологических особенностях строения поверхности Марса и приблизиться к ответу на вопрос, есть ли на Красной планете вода. (unibe)

В понедельник 14 марта с космодрома Байконур в Казахстане к Марсу отправилась европейская научная миссия. Одним из приборов на борту исследовательского зонда, которому предстоит изучить Красную планету, будет сделанная в Швейцарии «Фотосистема для получения изображений поверхности в цвете и стерео-формате», сокращенно «CaSSIS» («Colour and Stereo Surface Imaging System»).

Что такое CaSSIS?

CaSSISВнешняя ссылка – это, в первую очередь, фотокамера, но одновременно еще и очень мощный телескоп, который позволит ученым получать цветные снимки поверхности Марса с очень высоким разрешением и даже в формате 3D.

CaSSIS является составным технологическим элементом космического зонда «Трейс Гас О́рбитер» («Trace Gas Orbiter»), задача которогоВнешняя ссылка состоит в изучении происхождения газовых примесей в атмосфере Марса.

Устройство создано в рамках программы «ЭкзомарсВнешняя ссылка» специалистами европейского и российского космических агентств и было запущено сегодня 14 марта 2016 года с помощью ракеты-носителя «Протон» с космодрома Байконур.

CaSSIS Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Кто создал CaSSIS?

Камера CaSSIS была спроектирована и построена всего за 23 месяца международной командой ученых и инженеров во главе с Николасом Томасом (Dr. Nicolas Thomas) на базе Отделения космических наук и планетарных исследований Физического института Бернского Университета (Physikalisches Institut, Space Research and Planetary Sciences Division). Огромную роль в реализации проекта сыграли также инженерно-технические наработки швейцарских Федеральных технологических школ в Цюрихе (ETH) и Лозанне (EPFL).

Сколько стоит CaSSIS?

Около 18 миллионов евро или 19,7 млн швейцарских франков.

Как работает CaSSIS?

Камера делает снимки «в два приёма»: сначала CaSSIS сфотографирует поверхность Марса одним объективом, а затем разворачивается на 180 градусов и делает второй снимок, что и позволит получать стереоскопические или 3D-снимки. Изображения будут сняты с расстояния 400 км с разрешением до 5 метров.

Зачем CaSSIS был разработан?

Предыдущий аппарат ESA Mars Express позволял получать панорамные снимки с разрешением до 20 метров. Камера CaSSIS будет снимать более узкие полосы местности, зато детали будут видны на порядок лучше. Результаты ее работы будут использованы в том числе для выбора места посадки будущего марсохода ESA Mars Rover, который должен стартовать в 2018 или в 2020-м году.

Внешний контент Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Как долго продлится нынешнее «путешествие» к Марсу?

Для того, чтобы добраться до Марса европейской миссии потребуется семь месяцев, ее прибытие на орбиту Марса ожидается в октябре 2016 года. Первое включение камеры намечено на 7-ое апреля 2016 года. Цель – убедиться в том, что все системы работают в штатном режиме.



Перевод и подготовка: Надежда Капоне, swissinfo.ch

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