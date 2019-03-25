Компании фармацевтической отрасли, как правило, всегда хорошо платят и регулярно повышают зарплаты. Лучше них вознаграждают за труд только компании информационно-технологического сектора. (© Keystone / Christian Beutler)

По итогам 2018-го хозяйственного года швейцарцы получили на 2019 год повышение номинальных зарплат на 1,2%, на что еще осенью прошлого года никто не рассчитывал. Тем самым, даже несмотря на негативные тенденции, наблюдавшиеся на рубеже 2019 г., реальная покупательная способность жителей Швейцарии также немного, но повысилась. Такова информация портала lohntendenzen.chВнешняя ссылка.

Ещё в августе 2018 года этот же ресурс прогнозировал рост номинальных доходов населения только на 0,9%. Но теперь выяснилось, что этот показатель оказался даже выше, и с учетом инфляции за 2018 год на уровне 0,9% реальная покупательная способность швейцарцев выросла на 0,3%. Уточним, что свои выводы портал lohntendenzen.ch. сделал на основе опроса коммерческих и промышленных предприятий только «немецкой» Швейцарии, а всего своими данными поделились около 600 тыс. респондентов.

Разумеется, с учетом общего роста экономики Швейцарии в 2018 году на уровне 2,5% такого рода показатели грандиозным поводом для безудержных торжеств не выглядят. С другой стороны и такие итоги могут быть расценены позитивно с учетом заметного охлаждения промышленной конъюнктуры в Швейцарии во второй половине 2018 года, так что экономисты федерального правительства даже снизили свои прогнозы по росту экономики страны на 2019 год с 1,5% до только 1,1%.

Работодатели вполне довольны завершением очередного раунда переговоров по зарплате и вознаграждениям сотрудников. Рост абсолютных зарплат трудящихся на 1,2% выглядит в их глазах адекватным результатом минувшего хозяйственного года. «С учетом сокращения темпов роста промышленного производства, наблюдавшегося в стране все последние годы, а также не забывая о снижении склонности предприятий к инвестициям в результате так называемого „валютного шока“ января 2015 года (подробнее о том, что это такое, читайте здесь) такое повышение номинальных доходов вовсе не является само собой разумеющимся делом», — указывает Симон Вей (Simon Wey), заместитель директора Департамента рынка труда и трудового законодательства швейцарского Объединения работодателей (Schweizerischer ArbeitgeberverbandВнешняя ссылка).

С его точки зрения, работодатели Швейцарии «вполне готовы платить больше там, где это позволяют экономические показатели, при этом в стране есть и отрасли, где такого рода повышения доходов трудящихся все еще невозможны». А вот Даниэль Лампарт (Daniel Lampart), главный экономист Швейцарского объединения профсоюзных организаций (Schweizerischer GewerkschaftsbundВнешняя ссылка), своего разочарования все равно не скрывает. «С учетом прекрасного положения в экономике страны компании могли бы расщедрится и на более высокие прибавки, особенно с учетом того, что они задолжали людям честно заработанную прибавку еще и за прошлый 2017-й хозяйственный год», — уверен он. Речь идет, по его словам, прежде всего, о «ветеранах» труда, которые по многу лет уже работают на своих фирмах и которые в прошлые годы были вынуждены пережить очень непростые времена, не требуя при этом никаких повышений доходов.

Коллективное и индивидуальное

В качестве позитивной тенденции он, тем не менее, оценивает хотя бы общий «плюс» в доходах граждан. И в самом деле, за минувший отчётный период доля компаний, склонных согласиться на повышение заработной платы своим сотрудникам, увеличилась на 8% до 37% от общего количества опрошенных сайтом lohntendenzen.ch предприятий. По словам Андреаса Кюна (Andreas KühnВнешняя ссылка), исполнительного директора этого сайта, до мирового финансового кризиса тенденцией к повышению номинальных доходов в Швейцарии были охвачены примерно две трети лиц наёмного труда, что гораздо выше нынешних показателей.

Одновременно Андреас Кюн уточняет, что прошедшее с момента начала глобального кризиса десятилетие было в Швейцарии отмечено нулевыми, а то и негативными цифрами инфляции, так что акцент в области труда и заработной платы постепенно сместился с коллективного, отраслевого, уровня на уровень индивидуальных мер в области пересмотра условий начисления денежного вознаграждения каждому отдельному трудящемуся. По его данным за эти десять лет доля компаний, перешедших на индивидуальный порядок определения конкретных доходов отдельных конкретных сотрудников, выросла с 70% до 90%.

Как и раньше коллективные отраслевые меры в сфере пересмотра уровня заработной платы в наибольшей степени распространены в структурах государственного аппарата управления (61%), в металлообрабатывающей индустрии (55%), часовой промышленности, в сфере производства сложной оптики и электроники (54%), а также в области капитального строительства (50%). Завершает этот рейтинг страховая индустрия, где лишь 20% предприятий шли на коллективное, а не на индивидуальное повышение заработной платы.

Где и сколько выросли номинальные зарплаты

Остается вопрос, в каких отраслях наблюдался наибольший рост доходов работников, а в каких зарплаты росли, но слабо. Лидером оказались сотрудники сферы информационных технологий и сферы услуг формата «бизнес для бизнеса». Тут рост номинальных доходов на 2019 год составил 1,7%. Традиционным лидером остается фармацевтика (+1,4%), к которой добавилась сфера государственного управления с таким же показателем, что является определённым сюрпризом. В области финансовых услуг и в сфере розничной торговли повышение составило 1,2%, что находится на среднем швейцарском уровне. Завершают список предприятия сферы здравоохранения (+0,8%).





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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