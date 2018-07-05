Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 13:18 05.07.2018 - 13:18

Либеральная экономика Швейцарии предусматривает множество гибких инструментов нормирования труда.

(Keystone)

В среднем гражданин Швейцарии работает 41 час и 10 минут в неделю (при условии полной занятости), и это, по сравнению с ситуацией в других развитых странах, относительно немного. Почему же тогда Конфедерация все равно является богатейшей страной мира и что говорят по этому поводу швейцарские профсоюзы и объединения предпринимателей?

Немного истории. В Швейцарии 48-часовая рабочая неделя бы официально введена после известной Генеральной стачки 1918 года, участие в которой принимали до 250 тыс. человек и которая была подавлена после ввода в Цюрих подразделений швейцарских вооруженных сил.

В июле 1937 года впервые между генеральным директором одной из крупнейших швейцарских промышленных групп Эрнстом Дюби (Ernst Dübi, 1884 — 1947) и председателем левого профсоюза Конрадом Ильгом (Konrad Ilg, 1877 —1954) был подписан «Мирный договор» («Arbeitsfrieden»), положивший конец стачкам и предписывавший решать трудовые конфликты только за столом переговоров.

Нынешний КЗОТ (ArbeitsgesetzВнешняя ссылка) в Швейцарии, в рамках которого закреплена продолжительность рабочей недели от 45 до максимально 50 часов, был принят в 1966 году. В 1971 году в Швейцарии была запущена народная законодательная инициатива, предлагавшая сократить продолжительность трудовой недели до 40 часов.

Федеральный совет, правительство Швейцарии, высказался против этого законопроекта, а тогдашний министр экономики страны Эрнст Бруггер (Ernst BruggerВнешняя ссылка, 1914 — 1998) назвал его «формальным документом, для реализации которого в стране нет соответствующей законодательной базы». На референдуме в 1976 году четыре пятых граждан страны высказались против 40-часовой недели.

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В настоящее время, как сообщает федеральное Ведомство статистики (Bundesamt für StatistikВнешняя ссылка), нормой в Швейцарии является 41-часовая рабочая неделя (для лиц, работающих по найму). Для самозанятого населения и предпринимателей эта норма не действует.

По данным Государственного секретариата по делам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — SECOВнешняя ссылка, структурное подразделение Департамента/Федерального министерства экономики Швейцарии), рабочие на промышленных предприятиях, офисные работники, технический персонал и работники предприятий розничной торговли имеют право максимально работать до 45 часов в неделю. Для остальных работников по найму действует верхняя предельная граница в 50 часов в неделю. И эти нормы в стране строго соблюдаются.

С другой стороны, либеральная экономика Швейцарии предусматривает и множество гибких инструментов нормирования труда. «На предприятиях, работа которых зависит от погоды и времени года, продолжительность рабочего времени „в высокий сезон“ может быть увеличена на максимально 4 часа в неделю, при условии, что в общем зачете за год средняя предельная продолжительность рабочего времени останется в рамках, предписанных законодательством», — указано на официальном сайте SECO.

Меньше бюрократии

Несмотря на такого рода возможности и опции, в Швейцарии регулярно раздаются требования относительно снятия «лишних» ограничений в области организации и нормирования труда. В ноябре 2017 года, например, авторитетное и влиятельное «Объединение предприятий мелкого и среднего бизнеса» («Schweizerischer GewerbeverbandВнешняя ссылка»), потребовало провести новый раунд модернизации швейцарского трудового законодательства в плане увеличения его «гибкости».

В частности, эта структура, представляющая интересы самозанятого населения (а на долю мелкого и мельчайшего бизнеса приходится 99,6% всего производимого в стране ВВП) требует отменить излишние «бюрократические регуляторы», определяющие порядок нормирования рабочего времени, и больше подходящие для крупных компаний, чем для маленьких фирм и предприятий, число работников на которых может не превышать пары дюжин. С точки зрения этой структуры, самозанятое население в условиях либерального законодательства и при условии существования дуальной образовательной системы и является «основой истории успеха страны» и, в частности, залогом стабильно низкой безработицы на уровне 3,0%, в том числе и в молодежной среде, при минимальном экономическом росте.

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Отягощать такую систему «лишними, а главное, устаревшими и ненужными, бюрократическими и административными предписаниями» является, по мнению «Schweizerischer Gewerbeverband», совершенно неразумным делом. «В противном случае в долговременной перспективе страна может лишится основного источника своего благосостояния», — предупреждает руководитель этой структуры Жан-Франсуа Рим (Jean-François Rime, Швейцарская народная партия/SVP).

«Невероятное бесстыдство»

Швейцарское национальная ассоциация профессиональных союзов «Travail SuisseВнешняя ссылка» решительно не согласна с таким подходом. С ее точки зрения «требования увеличения степени гибкости трудового законодательства преследуют цель скрыть истинную цель, а именно, его полного выхолащивания и превращения в набор пустых, ничего не значащих норм. Повышение средней продолжительности рабочей недели до 50 часов станет сильнейшим ударом по интересам лиц наемного труда».

«Швейцария уже имеет в европейском сравнении едва ли не самое гибкое и либеральное трудовое законодательство с относительно продолжительной трудовой неделей и с довольно-таки большим набором гибких возможностей в области нормирования рабочего времени. Требование повысить (продолжительность рабочей недели) сразу на 11% является невероятным бесстыдством», — указывает Адриан Вютрих (Adrian Wüthrich), президент ассоциации «Travail Suisse».

Уже сейчас, по его мнению, работники в Швейцарии трудятся в условиях постоянного стресса и давления. Количество лиц с официальным диагнозом «синдром нервного истощения» («Burn-out») в последние годы резко выросло. Профсоюз «Unia», крупнейший профсоюз страны, считает, что страна должна сохранить относительно короткую рабочую неделю. Почему? «Во-первых, люди должны все-таки получать выгоду от технического прогресса. А во-вторых, сейчас в стране ставится цель улучшить условия, позволяющие совмещать карьеру и семью. Увеличение продолжительности рабочей недели в этом смысле является мерой абсолютно контрпродуктивной».

Рабочее время Недавно по заказу Швейцарского национального венчурного научного фонда (Schweizerischer Nationalfonds) в стране было проведено исследованиеВнешняя ссылка, по итогам которого выяснилось, что если в 1950 году швейцарец в среднем работал 2 400 часов в год, то к 2010 году этот показатель снизился до 1 600 часов. С точки зрения экспертов, тому есть несколько причин. Во-первых, в рамках указанного периода в Швейцарии продолжительность рабочей недели последовательно сокращалась с почти 50 часов до 42 часов. Во-вторых, если в 1950 году работники в Швейцарии имели право на двухнедельный оплачиваемый отпуск, то в 2010 году — уже пять недель. В-третьих, если в 1950-е годы на неполную ставку работали только 5% занятых на производстве, то в 2010 году — уже 31%. По данным ОЭСРВнешняя ссылка, начиная с 2015 года, средняя продолжительность рабочего года в Швейцарии остается стабильно на уровне 1 590 часов, тем самым в общем рейтинге 35 развитых стран мира Конфедерация находится на 28 месте. На первом находится Мексика (2 248 часов), а на самом последнем — Германия (1 368 часов). Для США этот показатель равняется 1 786 часам, что является медианной цифрой. Конец инфобокса



Перевод на русский: Игорь Петров, swissinfo.ch

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