Как заявила компания Swiss International Air Lines «решающими факторами при выборе поставщика у нас всегда были качество, различные другие экономические факторы, а также соответствие бренда имиджу компании».

(Keystone)

В течение ряда лет некоторым пассажирам, летающим самолетами авиакомпании Swiss International Air Lines, дарились маленькие коробочки с шоколадными конфетами от компании Läderach. С середины апреля 2020 года, однако, пассажиры лишатся этого удовольствия после негативных заголовков в прессе о том, что генеральный директор компании Läderach выступает против однополых браков и абортов. А как же свобода слова?

Швейцарский авиационный перевозчик Swiss International Air Lines отказался от сотрудничества с производителем шоколада премиум-класса Läderach ещё в ноябре 2019 года. Об этом сообщалось в среду 29 января 2020 года в швейцарском новостном периодическом журнале Beobachter («Наблюдатель»), публикующем в основном материалы, касающиеся защиты интересов потребителей.

Глава отдела маркетинга компании Läderach Патрик Ти Онкен (Patrick Th. Onken) заявил, что расторжение отношений сотрудничества произошло по инициативе авиакомпании, обеспокоенной из-за негативных заголовков на предмет собственной репутации. Как написал журнал Beobachter, чашу терпения авиаперевозчика переполнили заголовки типа «Шоколадный король борется против абортов и гомосексуалистов», появившихся в швейцарской ежедневной газете Tages-Anzeiger в сентябре прошлого 2019 года.

Иоханнес Ледерах, убежденный евангельский христианин и генеральный директор одноименной компании, выступает против однополых браков и права женщин на аборт.

(Keystone)

«Для авиакомпании, многие сотрудники которой являются геями, все это оказалось уже черезсчур». Пресс-секретарь компании SWISS Мейке Фулротт (Meike Fuhlrott) не стал вдаваться в подробности, заявив, что «решающими факторами при выборе поставщика у компании всегда были качество, различные другие экономические факторы, а также соответствие бренда имиджу компании».

Иоханнес Ледерах (Johannes Läderach), убежденный евангельский христианин и генеральный директор одноименной компании, недавно выступил в прессе, заявив, что он не поддерживает ни гомофобию, но мизогинию, но повторил, что он выступает против однополых браков и права женщин на аборт.

«Компания продолжала наращивать обороты и в 2019 году, но у нас есть клиенты, которые больше не покупают у нас шоколада. Что ж, на их место к нам пришли новые покупатели», — сказал он в интервью газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка. По словам журнала Beobachter, Иоханнес Ледерах не уточнил, сколько компаний всего разорвали с ним деловые связи из-за «неправильного мнения» главы фирмы, но производитель шоколада указал, что «почти во всех случаях прямой разговор с партнёрами помогал прояснять ситуацию».

Свобода мнений? Организация AIDS-Hilfe бойкотирует журнал для гомосексуалов Display Швейцарская организация AIDS-Hilfe не будет сотрудничать с журналом для гомосексуалов. Политическая ориентация теперь важнее сексуальной? Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:25



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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