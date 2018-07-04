Уже сто лет эта организация вносит вклад в улучшение качества жизни старшего поколения жителей Швейцарии. К успехам Pro Senectute относится, в частности, введение здесь пенсии.
Pro SenectuteВнешняя ссылка была создана в 1917 году, во время Первой мировой войны. Целью ее было помочь пожилым людям в сложной материальной ситуации. Так, она активно боролась за введение института выплаты пенсий.
Благодаря ей в 1948 году появилась так называемая «первая опора», гарантирующая прожиточный минимум: пенсия по старости и потере кормильца (AHV/AVS). Это базовая государственная пенсионная страховка, подробнее о ней и других пенсионных выплатах мы уже писали.
Когда, начиная с 1950-х годов, финансовых сложностей у пожилых людей становится меньше, организация в большей степени переключается на заботу об их душевном и физическом благополучии. Сегодня Pro Senectute – основная инстанция, выступающая консультантом для швейцарских сеньоров в сфере досуга, а также предоставления им бытовой помощи.
Она побуждает пенсионеров следить за здоровьем и заниматься доступными видами спорта, изучать иностранные языки и компьютер и дает полезные советы. Более 700 тысяч пенсионеров и их близких получают от нее какую-либо помощь, например, бесплатные социальные консультации.
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