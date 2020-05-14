Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 7:00

Швейцария стала лидером и в сфере новейших сетей 5G (там, где они уже запущены).

(Keystone / Helmut Fohringer)

Швейцария заняла восьмое место в глобальном сравнении скорости интернетаВнешняя ссылка, охватывающем 100 стран и опубликованном британской аналитической компанией OpensignalВнешняя ссылка.

Почти все страны мира имеют доступ к интернету, однако не все из них имеют должный уровень инфраструктуры или развития технологий, связанных с подключением к всемирной информационной сети. На качество услуг удаленной мобильной и стационарной связи влияет множество факторов — в частности, качество зависит от того, где вы находитесь, где и как подключаетесь, от количества и типов сетей, а также других факторов.

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В Швейцарии в 2020 году средняя скорость скачивания составила 42,8 Мбит/с, для сравнения: в 2019-м она составляла 35,2 Мбит/с. Согласно отчету, опубликованному 12 мая лондонской аналитической компанией Opensignal, средняя скорость скачивания, превышающая 40 мегабит в секунду, зарегистрирована только в восьми странах мира.

Показатель Швейцарии рассчитан по итогам тестирования экспертами компании Opensignal национальных сетей 3G и 4G в период с 1 января по 30 марта 2020 года. Швейцария стала лидером и в сфере новейших сетей 5G (там, где они уже запущены). В прошлом 2019 году компания Opensignal сообщила, что Швейцария занимает второе место в мире по максимальной скорости загрузки в сетях 5G с показателем 1,145 Мбит/секунду. Быстрее загрузка происходит только в Соединенных Штатах (1,815 Мбит/с).

Если говорить об общей средней скорости скачивания, то здесь лидирует Канада (59,6 Мбит/с), за ней следуют Южная Корея (59 Мбит/с), Нидерланды (54,8 Мбит/с), Япония (49 Мбит/с), Норвегия и Сингапур (47,5 Мбит/с), Австралия (43 Мбит/с) и Швейцария. Самые низкие скорости загрузки были зарегистрированы аналитиками Opensignal в Ираке (1,6 Мбит/с), Афганистане (2,9 Мбит/с) и Алжире (4 Мбит/с).





Подготовила Надежда Капоне

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