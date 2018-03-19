Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 12:42 19.03.2018 - 12:42

По мнению экспертов Швейцарского федерального автодорожного НИИ «Empa», «разумнее было бы ускорить перевод национального автопарка на дизельные двигатели, отвечающие нормам «Euro 6d-temp» и «Euro 6d». (Keystone)

В Германии дискутируется вопрос о необходимости запретить использование автомашин с устаревшими дизельными двигателями. Такие запреты могут быть уже очень скоро введены в 28 городах. Швейцария ничего похожего делать не собирается — кроме города Женева, который уже обратился в Берн (организация транспортного сообщения в Швейцарии находится в компетенции федерального центра) с просьбой рассмотреть возможность ввести здесь такой запрет.

Но кроме Женевы в настоящий момент ни один кантон и ни один город с такими ходатайствами к Берну не обращался. Пока «Швейцарский союз городов» («Schweizer Städteverband») проводит только опрос среди своих членов на данную тему. Никаких обращений в плане развертывания конкретной деятельности на предмет введения запрета на использование автомашин с устаревшими дизельными двигателями эта структура также не получала.

В прошлом попытки «пробить» такой запрет предпринимал, например, город Цюрих, который в 2008 году обращался с соответствующей просьбой к властям кантона — без успеха. В 2010 году с аналогичным ходатайством Цюрих обратился в Берн. Тогда же к федеральному центру с просьбой позволить хотя бы учредить «экологические зоны», на территории которых было бы запрещено использование старых дизельных машин, обращались кантоны Базель-городской, Тичино, Женева и Граубюнден. Берн и Юра тоже могли бы себе представить установление таких зон — но только при определенных условиях.



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Но пока никаких решений федеральный центр, в компетенции которого, как уже упоминалось, находится организация транспортного сообщения в Швейцарии, на этот счет не принимал. Более того, на прошлой неделе министр экологии, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Дорис Лойтхард еще раз отметила, что центр выступает против введения по всей Швейцарии каких-то единообразных запретов на использование старых дизельных машин.

Остается только один вариант — техническая модернизация таких транспортных средств. В Швейцарии пока только один «Фольксваген» по собственной инициативе провел «апдейт» программного обеспечения таких машин. По мнению экспертов Швейцарского федерального автодорожного НИИ «Empa», такого рода «массовое «довооружение» старых дизелей привело бы к серьезным расходам и не имело бы, в итоге, никакого экономического смысла. Куда разумнее было бы ускорить перевод национального автопарка на дизельные двигатели нового поколения, отвечающие нормам «Euro 6d-temp» и «Euro 6d».

Как раз в этом направлении пыталась действовать депутат от партии социал-демократов Эви Алеманн (Evi Allemann), запустив еще в 2017 году парламентскую инициативу с целью добиться законодательного запрета импорта дизельных машин со стандартами двигателя меньше «Euro 6d-temp». Недавно, однако, право-бюргерское большинство в федеральном парламенте поставило на этой инициативе крест, указывая, что такого рода ограничения нанесут ущерб интересам швейцарских автодилеров, а кроме того, они противоречили бы нормам ЕС, действующим в данной сфере. Импорт данных транспортных средств будет позволен до 2019 года.



Подготовил: Игорь Петров

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