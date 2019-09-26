Тидьяне Тиам (Tidjane Thiam, слева) и Урс Ронер (Urs Rohner). До 1-го октября 2019 года дело должно быть полностью расследовано. (Keystone / Walter Bieri)

В Швейцарии ничего не происходит и люди тут вежливые и сдержанные? Получается, что и этот стереотип пора ставить под сомнение, потому что иначе думать и не получается, особенно ознакомившись с дикой историей, произошедшей с участием топ-банкиров из Credit Suisse: с одной стороны Тидьяне Тиама (Tidjane Thiam, 57), главы банка, и с другой Икбала Кана (Iqbal Khan, 43), руководителя отделения банка, занимающегося зарубежными частными активами и с 1-го октября 2019 года – шефа такого же подразделения, но уже в банке UBS.

Что произошло? Официальные итоги внутреннего служебного расследования председатель правления банка Урс Ронер (Urs Rohner) предполагает опубликовать по возможности еще на этой неделе, но некоторые общие детали сюжета швейцарская пресса публикует уже сейчас. По ее утверждениям все началось 29-го января 2019 года во время приема, организованного банком по случаю начала нового делового года. Прием проходил под крышей роскошной виллы в городе Херрлиберг (Herrliberg) под Цюрихом.

Успехи и неудачи

Недостатка в алкоголе не было и в итоге Тидьяне Тиам и Икбал Кан в самом деле едва не сошлись в рукопашную, причем настолько, что в итоге пришлось вмешаться жене Кана и растащить «боевых петухов» по углам. Тиам и его окружение утверждают, что причиной конфликта стало неподобающее поведение И. Кана, но что с делами банка весь этот сюжет не имеет ничего общего, речь идет «о личных отношениях». Икбал Кан и его окружение не согласны с такой интерпретацией и говорят, что Тидьяне Тиам в последнее время со все большей степенью подозрительности относился к Кану, который, добившись на своей должности заметных успехов, уже почти не скрываясь мнил себя наследником Тиама, своего рода «крон-принцем».

И в самом деле, Икбал Кан, за плечами которого была классическая карьера банкира, мог предъявить достаточно большой список успехов на фоне неудач, которыми оканчивались проекты Т. Тиама: речь идет и о замораживании проекта по выводу швейцарского отделения банка CS на биржу, и о азиатском бизнесе, который не принес ожидаемых результатов, и в целом о проблеме финансовых рисков банка, объем которых все еще не снижен до приемлемого уровня. И если говорить об успехах, то они связаны с проектом Т. Тиама по сокращению накладных расходов – и как раз с деятельностью подразделения, которым руководил Икбал Кан. Поэтому если и курсировали какие-то слухи относительного его дальнейших карьерных амбиций, то совсем уж неубедительно они не выглядели.

Слежка и шантаж?

После злополучного конфликта на вилле Икбал Кан написал объяснительную на имя председателя правления банка Урса Ронера (Urs Rohner), который поначалу попытался не «раздувать и не раскачивать лодку». Однако понятно, что работать дальше вместе оба топ-менеджера уже не могли. Пятью месяцами позже Кан подал заявление. Его отпустили и не стали возражать против перехода к конкурентам в UBS, при условии, что И. Кан не станет никого больше из своих сотрудников агитировать последовать за ним. Сам И. Кан заверяет, что так и поступал, честно соблюдая данное «джентльменское соглашение». Банк CS со своей стороны утверждает обратное, мол, Кан составил целый список тех, кого он хотел бы взять с собой.

И. Кан: если и курсировали какие-то слухи относительного его дальнейших карьерных амбиций, то совсем уж неубедительно они не выглядели.

(www.luzernerzeitung.ch)

В итоге было принято решение начать негласную слежку за Икбалом Каном, для чего была нанята частная детективная контора Investigo. Контору нашли близкие сотрудники Т. Тиама, однако, как утверждается, речь шла только о наблюдении, ни о каких попыток запугивания или давления речи даже и не шло. Как говорят из окружения И. Кана, тому удалось идентифицировать «наружку», после чего агент детективной конторы якобы попросил Кана передать ему его мобильный телефон для проверки. Попыток силой завладеть гаджетом, якобы, не предпринималось. Однако И. Кан его супруга «перепугались и стали громко звать полицию». Сейчас кантональная юстиция расследует возможные факты шантажа и запугивания.

Как уже указывалось, 1-го октября И. Кан вступает на свою новую должность в банке UBS и до этой даты дело должно быть расследовано полностью. Ясно, что «покатятся головы», но чьи? Не исключено, что это может быть и сам И. Кан, но и Т. Тиам ни от чего не гарантирован. А пока оба спорщика ведут себя как простые обыватели у подъезда: их виллы на «Золотом побережье» Цюрихского озера в регионе Херрлиберг находятся в непосредственной близости друг от друга и недавно Тиам посадил у границы, за которой начинается участок Кана, два дерева, причем так, чтобы закрыть последнему панораму озёрных красот.

Советы бывалого финансиста Золотая лихорадка швейцарского банкира Штефана Егги Штефан Егги, финансовый аналитик, успешно занимается инвестициями для себя и своих клиентов. Разговор о деньгах, о том, как их хранить и преумножать. Автор: Алина Тукалло, специально для SWI Swissinfo



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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