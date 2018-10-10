Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 7:00 10.10.2018 - 07:00

Генеральный директор Crypto Finance Ян Бржежек (Jan Brzezek) считает, что полученная его компанией лицензия от FINMA стала качественным прорывом на рынке инновационных финансовых услуг. (Crypto Finance)

Компания Crypto Fund AG получила в качестве первой и пока единственной в Швейцарии компании по доверительному управлению активами лицензию от регулятора на привлечение активов, номинированных в криптовалютах. Тем самым эта компания, являющаяся дочерним предприятием фирмы Crypto Finance AG, оказалась в той же самой нормативной «экосистеме», что и другие признанные во всём мире швейцарские компании доверительного управления активами.

Для холдинга Crypto Finance Gruppe получение лицензии от швейцарского регулятора FINMA стало «качественным прорывом, значительно повышающим авторитет Швейцарии в качестве мирового финансового центра, ориентированного как на инновации, так и на сохранение лучших традиций доверительного управления». «Лицензия от FINMA является важным шагом как для нас, так и для наших нынешних и потенциальных клиентов. Мы стали пока единственной компанией, предлагающей услуги доверительного управления тем, что принято называть обобщающим понятием Digital Assets», — говорит Ян Бржежек (Jan Brzezek), генеральный директор (CEO) и основатель холдинга Crypto Finance Gruppe.

Что конкретно означает получение компанией лицензии от регулятора? В качестве доверительного управляющего коллективных вкладов Crypto Fund AG имеет право управлять на доверительной основе как отечественными, так и иностранными инвестиционными фондами, активами и т.д. Кроме того, Crypto Fund AG получило авторизацию осуществлять консалтинг для институциональных клиентов.

Законодательные, нормативные и технические стандарты

«Лицензия FINMA является высокой оценкой нашей работы за последние 12 месяцев, став исторической вехой для развития нашей компании. Мы благодарим за высокое доверие как как наших партнёров, без поддержки которых этот проект не мог бы быть реализован, а также, разумеется, само швейцарское Ведомство по надзору за деятельностью финансовых рынков (FINMA)», — с удовлетворением отмечает исполнительный директор (СОО) компании Crypto Fund AG Маттиас Маурер (Mathias Maurer).

Лицензия FINMA значительно повышает законодательные, нормативные и технические стандарты на швейцарском и международном рынке финансовых услуг в области криптовалют. Без такой лицензии игроки на рынке финансового блокчейна имеют право проводить ограниченное число операций, будучи обязанными исполнять только положения национального законодательства в области противодействия отмыванию/легализации преступных капиталов и финансированию терроризма. Теперь же лицензия обязывает их вести еще и, например, пруденциальный надзор, то есть разработать и реализовать систему лимитов и ограничений с целью обеспечения собственной устойчивости и, таким образом, защиты интересов вкладчиков.

Ян Бржежек подчеркивает, что значение Crypto Assets или активов, номинированных к криптовалюте, растёт день ото дня. Уже сейчас по факту такие активы являются перспективным инвестиционным инструментом, а потому нормативно-законодательное признание и регулирование этого сегмента сферы финансовых трансакций становится значительным шагом в расширении портфолио услуг, предлагаемых Швейцарией в роли мирового финансового центра, включая Smart Contracts (компьютерные алгоритмы, предназначенные для заключения и поддержания коммерческих контрактов на базе технологии блокчейн) и трансфер вкладов в единицы, базирующиеся на этой технологии (токены).

Crypto Fund AG и Crypto Finance AG Компания Crypto Fund AGВнешняя ссылка является подразделением холдинга Crypto Finance AGВнешняя ссылка, основанного в июне 2017 года. Она предоставляет институциональным вкладчикам, посредством ряда инновационных инструментов, доступ к быстро растущему рынку Crypto Assets (крипто-активов). Офисы компании расположены в Цюрихе, а также в Женеве и в кантоне Цуг. Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line