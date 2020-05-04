Москва, 25 апреля 2020 года, как и везде в мире, часовые магазины здесь закрыты. (Keystone / Maksim Blinov)

Коронавирус нанес швейцарской часовой промышленности сильный удар. Часовщики Швейцарии переживали за свою историю немало кризисов, но этот оказался настолько же неожиданным, насколько и совершенно незаслуженным. В итоге в 2020 году отрасль может оказаться вообще в самом глубоком кризисе со времен изобретения турбийона. Эксперты оптимистичны и уверены, что часовщики Конфедерации смогут оправиться от этого удара, как они это часто делали в прошлом. Смогут! Но это будет очередной период «крови, пота и слез».

В последние недели в часовых мастерских страны царит полнейшая тишина. Почти все производственные линии были остановлены, а рабочим было сказано оставаться дома и ждать лучших дней. «Из 50 000 человек, работающих в отрасли на основе постоянных трудовых соглашений, примерно 40 000 перешли на укороченный график. Это беспрецедентно! В истории швейцарской часовой промышленности такого не было еще никогда», — говорит Людовик Войля (Ludovic Voillat), пресс-секретарь и официальный представитель «Объединения Ассоциаций работодателей швейцарской часовой промышленности» («Arbeitgeberverband der Schweizerischen Uhrenindustrie CPВнешняя ссылка»).

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Карантин, «самоизоляция» значительной части населения Швейцарии, закрытие предприятий розничной торговли и невозможность путешествий в дальние страны: все это наносит продажам часов «Swiss Made» по всему миру огромный ущерб. Согласно отчету, опубликованному банком «Bank Vontobel» в начале апреля, в 2020 году ожидается, что объем часового экспорта из Швейцарии упадет на 25%, т.е. это будет куда более жесткое падение, чем даже провал как во время так называемого «кварцевого кризиса» 1975 года (тогда швейцарцы проспали часовую революцию в Японии и их экспорт провалился на 15,2%), так и в период ипотечного кризиса 2009 года (тогда экспорт упал на 22%).

Аналитический обзор, составленный Оливье Мюллером (Olivier Mueller), часовым экспертом консалтинговой и аудиторской компании LuxeConsultВнешняя ссылка, приводит к выводу о том, что «торговый оборот (швейцарской часовой) отрасли в этом году может упасть в среднем на 20%. С точки зрения абсолютных цифр, мы, вероятно, вернемся к уровню 1945 года, когда (из-за политических сложностей с США, связанных с экономическим курсом Швейцарии во время второй мировой войны, — прим. рус. ред.) было продано менее 16 миллионов часов», — указал он в разговоре с порталом швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch.

Малые бренды и поставщики комплектующих в зоне риска

Но даже и в условиях столь беспрецедентного кризиса, затронувшего часовую индустрию, которая по праву является одним из флагманов швейцарской экспортной промышленности, не все одинаково равны, некоторые оказываются «равнее». Известные мировые бренды, такие как Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Omega, скорее всего, переживут этот «идеальный шторм» без особых пробоин, а вот многим небольшим, независимым брендам придется отправиться на дно.

Säulendiagramm der Schweizer Uhrenexporte 2000 bis 2020

«Всего сейчас официально насчитывается примерно 350 часовых марок, имеющих право носить лейбл „Swiss Made“. Из них не переживут нынешнего спада от 30 до 60 брендов», — предсказывает О. Мюллер. «По моим подсчетам, с начала кризиса уже примерно десяток часовых производителей официально заявили о своем банкротстве. Субподрядчики и поставщики комплектующих также рискуют понести непоправимый ущерб. Это связано с тем, что к глобальной рецессии добавляются серьезные структурные проблемы, которые угрожают достичь уровня, сопоставимого с нефтяным кризисом середины 1970-х годов».

Речь идет о дополнительном ударе по брендам «Swiss Made», который наносит глобальная тенденция ко все более широкому использованию «смарт-часов», «умных электронных хронометров», соединяющих в себе функционал часов и смартфонов. От экспансии таких гаджетов страдают, прежде всего, компании, работающие в более низком ценовом сегменте. Здесь, как видно, швейцарские часовщики опять проспали важный тренд. Компания TAG Heuer выпускает, правда, сейчас «умные часы», претендующие на благородный внешний вид в сочетании со всеми электронными преимуществами «смарт-часов», но погоды она не делает.

Сколько будет потеряно рабочих мест?

Кризис может также привести к потере части рабочих мест и целых сфер в области инновационного «ноу-хау». Кроме того, «швейцарская часовая индустрия не сможет пережить этот кризис, не понеся серьезного социального ущерба», — говорит Рафаэль Тьемар (Raphaël Thiemard), представитель швейцарского профсоюза «UniaВнешняя ссылка». «Большинству компаний пока удается избегать совсем уже экзистенциального кризиса, массово прибегая к переходу на укороченный трудовой график, но к концу года, все равно, волны увольнений не избежать».

Такой прогноз может оказаться вполне реалистичным, если учесть, что уже в конце прошлого 2019-го года основную тяжесть последствий значительного сокращения швейцарского часового экспорта в Гонконг, вынесли на себе прежде всего работники, занятые неполный рабочий день. Их при возникновении экономических трудностей увольняли, как правило, первыми. «Во время кризиса 2009 года часовая промышленность страны потеряла около 4 000 постоянных рабочих мест. В условиях нынешнего кризиса мы должны ожидать аналогичного развития событий», — говорит Людовик Войля.

Liniendiagramm der Beschäftigung in der Schweizer Uhrenindustrie

«Но делать точные прогнозы пока трудно, слишком велика на данный момент степень неопределенности в том, что касается развития положения в целом. Все будет зависеть в основном от того, как быстро восстановятся экономика и рынки азиатских стран. В Китае уже появились первые признаки восстановления промышленности, которые стали особенно заметны в период после снятия тотального карантина. Но настоящий подъем, как ожидается, произойдёт не раньше конца лета».

В ожидании «положительных эмоций»

Швейцарский финансово-кредитный институт Bank Vontobel ожидает полного восстановления швейцарской часовой индустрии только в 2021 году. На тот год он прогнозирует рост объемов экспорта часов из Швейцарии примерно на 15%. С другой стороны к тому моменту как раз большинство брендов представят свои новые модели, презентацию которых они отложили из-за карантина, так что рынок может оказаться перенасыщенным новинками. Итак, каковы же перспективы?

«Швейцарская часовая промышленность неоднократно демонстрировала свою необычайную стойкость и способность к возрождению буквально из пепла», — говорит профсоюзный босс Рафаэль Тьемар. «Её самая сильная сторона заключается в способности экспортировать свою продукцию буквально по всему миру. Это стало очевидно во время кризиса в Гонконге: когда рынок находился там с ситуации падения, на его место сразу пришли другие рынки, прежде всего таких стран, как Китай, Япония и США».

Послание, которое президент «Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности» («Verband der Schweizerischen UhrenindustrieВнешняя ссылка») Жан-Даниэль Паш (Jean-Daniel Pasche) недавно направил на адрес часовых компаний и ассоциаций страны, звучит аналогичным образом. «Я очень надеюсь, что наши компании переживут эти неспокойные времена и не будут слишком сильно затронуты кризисом, будучи в состоянии начать снова полноценно работать в лучшие времена после окончания пандемии. Швейцарское часовое производство будет по-настоящему востребовано только тогда, когда люди снова начнут испытывать положительные эмоции и когда они захотят побаловать себя чем-то хорошим, вознаградив за тяготы и лишения карантинных ограничений».



Особенно пострадали от кризиса Юра и Альпы Будучи колыбелью швейцарской точной механики и часовой промышленности, горный регион Юрской дуги на франкофонном западе страны, вполне вероятно, в итоге пострадает от экономического кризиса, вызванного Covid-19, в особенной степени. Таков вывод, сделанный по итогам исследования, представленного на прошлой неделе швейцарским банком UBS. Серьезно пострадали также, указано в исследовании, Восточная Швейцария, на территории которой сосредоточено много промышленных предприятий машиностроительного профиля, а также альпийские кантоны Граубюнден и Вале, страдающие от фактического паралича индустрии туризма. Крупные городские центры, такие как Цюрих, Базель, Берн и Женева, не столь сильно зависимые от туризма и промышленной деятельности, могут пострадать в гораздо меньшей степени, но все же и они совсем уже избежать промышленной рецессии не смогут. Согласно прогнозу Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии), ожидается, что в 2020 г. объем промышленного производства в Швейцарии сократится на 6,7%, что станет самым значительным спадом в истории страны за период с нефтяного шока середины 1970-х гг. до сегодняшнего дня.

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