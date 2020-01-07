Банк Morgan Stanley в 2018 году оценил совместную долю Rolex и Tudor в 23,5% от всего мирового рынка швейцарских часов.

(Keystone / Georgios Kefalas)

Под занавес 2019 года в России появилась известная швейцарская марка часов Tudor, известная также как «Rolex для бедных». Правда, этот имидж не совсем, мягко говоря, соответствует действительности. Будучи вторым по значимости брендом семейства «Ролекс» эти часы действительно производится из менее дорогостоящего металла. Тем не менее, и по репутации, и по цене — топовые модели могут стоить несколько миллионов рублей, — они мало в чем уступают «старшему брату».

В России пока будут доступны только мужские часы, продаваться они будут в двух универмагах в обеих столицах по максимальной стоимости менее полумиллиона рублей, что действительно относится к «низкому среднему классу», то есть это реально доступный вариант для состоятельных клиентов, в том числе и из регионов.

В России бренд Tudor ожидали долго и с большим нетерпением. Как предполагает независимый часовой эксперт Константин Старцев, Rolex сдерживал старт продаж марки в России из-за устойчивого платежеспособного спроса на основной продукт, то есть собственно марку «Rolex». «Однако в последние годы в России экономическая ситуация заметно ухудшилась и продолжает ухудшаться, поэтому, вероятно, производитель счёл момент для вывода на рынок бюджетной марки более чем подходящим», — рассказал он в разговоре с корреспондентом портала SWI Swissinfo.

«Новость еще состоит и в том, что Tudor только что пришёл в Россию, в то время как на рынках других стран он присутствует уже давно», — подчеркнул эксперт. И в самом деле, название Tudor было зарегистрировано еще в 1926 году. Основными рынками сбыта для этих часов были страны Западной Европы, Австралия и Канада. В 1946 году была основана компания Montres Tudor S.A., и ареал поставок распространился на Азию и Америку, где бренд, помимо прочего, стал поставщиком американского Военно-морского флота. К концу прошлого столетия основными рынками для Tudor были Китай и Гонконг.

Продажи в обеих столицах

А вот за последние годы рыночная карта бренда подверглась глобальному переформатированию, катализатором которого стала флагманская коллекция Black Bay, линейка часов, созданная на основе более чем 60-летнего опыта производства измерительных приборов для профессиональных подводников. Выход на российский рынок, правда, затянулся, в том числе в связи и с тем, что швейцарская сторона долго выбирала российского партнера-дилера. В итоге выбор был сделан на компании Mercury, через которую уже сейчас продается и собственно линейка моделей Rolex.

Пока в России представлены только мужские часы, выход женских ожидается в будущем. (© Keystone / Georgios Kefalas)

Почему так произошло? По классической швейцарской привычке не отказываться от того, что было уже проверено временем? «Компания предложила наилучшие точки на своих главных торговых площадках», — говорит директор Montres Tudor S.A. Эрик Пирсон. Первые продажи начнутся в самых престижных универмагах обеих столиц: московском ЦУМе и санкт-петербургском ДЛТ. «Выход на российский рынок стал одним из ключевых стратегических шагов компании наряду с выходом на рынки США (2013 год), Великобритании (2014 год) и Японии (2018 год), превративших Tudor в глобальный бренд, который присутствует сегодня почти в 100 странах мира», — указывает Э. Пирсон в пресс-релизе, посвященном этому событию.

Как поясняют эксперты, от Rolex новая для России марка отличается прежде всего металлом, из которого она изготавливается. Так, если для «старшего брата» используют сплав собственной разработки, то для «младшего» — стандартную хирургическую сталь промышленного класса. В остальном ни репутацией, ни инновациями при производстве марка не отличается. Банк Morgan Stanley в 2018 году оценил совместную долю Rolex и Tudor в 23,5% от всего мирового рынка швейцарских часов. Ежегодно сертифицируется около 800 000 часов Rolex и около 200 000 часов Tudor.

Хорошие перспективы в России

Но доступность Tudor сильно преувеличена. Как рассказал SWI Swissinfo Константин Старцев, на рынке швейцарских часов модели Tudor значительно дифференцированы по цене. Так, «низкий средний класс» в рублевом эквиваленте стоит порядка 200-500 тыс. рублей, верхний уровень среднего класса начинается от 700 тыс. — 1 млн рублей, более дорогие марки — это ценники от 5-10 млн. рублей и выше.

«Марка показывает хорошие результаты на зарубежных аукционах, в основном благотворительных — так, стартовая цена моделей Tudor составляет 3,5 — 4,5 тыс. евро, финальная цена может дойти до 350 тыс. евро. Среди покупателей могут быть истинные ценители бренда, но есть вероятность, что производитель выкупает их самостоятельно, чтобы подчеркнуть качество и ценность Tudor», — отметил эксперт. Пока в России представлены только мужские часы, выход женских ожидается в будущем.

В колл-центре компании Mercury SWI Swissinfo сообщили, что в настоящий момент минимальная цена на часы марки Tudor составляет 196 тыс рублей, максимальная — 465 тысяч. Консультант колл-центра уточнила, что самые дорогая модель Tudor стоит примерно столько же, сколько самый бюджетный вариант часов Rolex. Вероятно, пока компания не хочет, чтобы два продвигаемых бренда в России конкурировали между собой.

По мнению Константина Старцева, у Tudor oчень хорошие перспективы в России. По его прогнозам, несмотря на локацию продаж (только Москва и Санкт-Петербург) значительная часть спроса будет обеспечена жителями регионов с доходом, позволяющим потратить несколько сотен тысяч рублей на часы семейства Rolex.

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