Группа друзей из кантона Берн решила поддержать свою сборную и отправилась на матч Бразилия-Швейцария, который состоялся в Ростове 17 июня. Всё бы хорошо, только ехали они туда по восточной Украине, а значит, вполне могли оказаться на линии фронта.
Стадион «Ростов-арена» находится в 100 км от зоны конфликта, и именно туда держал путь небольшой микроавтобус с пятью швейцарскими болельщиками, которые хотели поддержать свою команду в игре против Бразилии.
Как оказалось, GPS-навигатор проложил им путь через восточную Украину. Заночевать они вообще хотели в городке Амвросиевка, который значится в списке опасных местВнешняя ссылка, куда МИД Швейцарии не рекомендует направляться гражданам Конфедерации.
Швейцарцы встретили журналистку и волонтера Анну Домбровскую, благодаря которой стала известной эта история, а сами молодые люди благополучно покинули опасную зону. В субботу 16 июня она написала в своем фейсбукеВнешняя ссылка: «сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины».
Девушка удивилась неосведомленности швейцарцев относительно происходящего в регионе. Кроме того, она задается вопросом «а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки?», при том что «у швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018!».
В итоге Анне Домбровской удалось помочь гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов. Матч Бразилия-Швейцария, напомним, закончился со счетом 1-1. На групповом этапе Швейцария сыграет также с Сербией и Коста-Рикой, матчи с которыми пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде соответственно.
Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины продолжаются с апреля 2014 года. По данным ООН, конфликт уже унес более 10 000 человеческих жизней. По данным на ноябрь 2016 года, 1.5 млн человек стали беженцами.
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