Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

ЧМ-2018 Швейцарцы ехали на матч и чуть не попали на фронт

...
люди

Анна Домбровская и швейцарсике болельщики

(Анна Домбровская)

Группа друзей из кантона Берн решила поддержать свою сборную и отправилась на матч Бразилия-Швейцария, который состоялся в Ростове 17 июня. Всё бы хорошо, только ехали они туда по восточной Украине, а значит, вполне могли оказаться на линии фронта.

Стадион «Ростов-арена» находится в 100 км от зоны конфликта, и именно туда держал путь небольшой микроавтобус с пятью швейцарскими болельщиками, которые хотели поддержать свою команду в игре против Бразилии. 

Гугл-навигатор прокладывает автомобильный маршрут из Берна в Ростов-на-Дону через восточную Украину.

(swissinfo.ch)

Как оказалось, GPS-навигатор проложил им путь через восточную Украину. Заночевать они вообще хотели в городке Амвросиевка, который значится в списке опасных местВнешняя ссылка, куда МИД Швейцарии не рекомендует направляться гражданам Конфедерации.

Швейцарцы встретили журналистку и волонтера Анну Домбровскую, благодаря которой стала известной эта история, а сами молодые люди благополучно покинули опасную зону. В субботу 16 июня она написала в своем фейсбукеВнешняя ссылка: «сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины».

Девушка удивилась неосведомленности швейцарцев относительно происходящего в регионе. Кроме того, она задается вопросом «а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки?», при том что «у швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018!». 

В итоге Анне Домбровской удалось помочь гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов. Матч Бразилия-Швейцария, напомним, закончился со счетом 1-1. На групповом этапе Швейцария сыграет также с Сербией и Коста-Рикой, матчи с которыми пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде соответственно.

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины продолжаются с апреля 2014 года. По данным ООН, конфликт уже унес более 10 000 человеческих жизней. По данным на ноябрь 2016 года, 1.5 млн человек стали беженцами.

ЧМ-2018 в России Швейцарцев в России поддержит мобильное консульство

Этот микроавтобус станет передвижным консульским пунктом, на базе которого швейцарские граждане смогут получить поддержку при возникновении проблем.



Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта