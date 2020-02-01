В Швейцарии много узкоспециализированных промышленных инновационных компаний — все они находятся в зоне риска.

(© Keystone / Christian Beutler)

Швейцария весьма привлекательна для шпионов: здесь находятся ведущие научно-исследовательские институты, влиятельные международные организации и высокоспециализированные промышленные компании. Женева признана мировой столицей шпионажа. Масштабы промышленного шпионажа в Швейцарии впервые были проанализированы и представлены в рамках специализированного научного исследования.

Типичный пример промышленного шпионажа: некто связывается с сотрудником швейцарской компании через социальные сети, чтобы выведать некоторые детали методов производства, применяемых данной компанией. Позже на рынке появляются аналогичные, но значительно более дешевые виды продукции, так что у этой швейцарской компании возникают проблемы с продажами, и само ее существование оказывается под угрозой.

Такого рода примеров становится в стране се больше: количество случаев промышленного шпионажа в последние годы значительно возросло. Но в какой именно степени, сказать трудно, так как достоверных данные по Швейцарии пока в распоряжении не было. Часто фирмы и компании даже не замечают, что за ними следят. Или же они воздерживаются от того, чтобы сообщить о шпионаже властям, опасаясь репутационных издержек.

Треть компаний — «под колпаком» Конец инфобокса

С целью совершенствования превентивных контрразведывательных мер и увеличения их эффективности Федеральная разведывательная служба (NDB) уполномочила Институт уголовного права и криминологии при Бернском университете (Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität BernВнешняя ссылка) исследовать масштабы промышленного шпионажа в Швейцарии.

Под колпаком Швейцарские спецслужбы собирают информацию о депутатах Газета «Зоннтагсцайтунг» пишет, что информация о работе швейцарских депутатов регулярно оседает в банках данных спецслужб страны (NDB). Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 10:16

Недавно опубликованные результаты исследованияВнешняя ссылка обнаружили удивительные факты, в частности, по меньшей мере треть опрошенных компаний, работающих в «чувствительных» секторах экономики, то есть в отраслях, которые потенциально особенно интересны для иностранных спецслужб, заявили, что они хотя бы раз становились объектами и жертвами слежки или промышленного шпионажа.

В результате 11% фирм оказались в результате шпионажа под угрозой банкротства. Этот результат в целом коррелирует с аналогичным исследованием из Германии. В этом стране жертвой промышленного шпионажа тоже становится каждое третье предприятие из сферы малого и среднего бизнеса (МСП / KMU).

Как выглядят позиции Швейцарии по сравнению с другими странами, изучено не было. «Куда более важным выводом данном исследования является подтверждение того факта, что Швейцария затронута данной проблемой — и в довольно значительной степени», — говорит Ирена Марти (Irene Marti) из Института уголовного права и криминологии Бернского университета.

Отметим, что шпионы следят как за крупными компаниями с международной репутацией, так и за МСП. Инциденты, связанные со шпионажем, наиболее распространены в секторе машиностроения, а также в фармацевтической промышленности и в области биотехнологий. Объектами промышленного шпионажа становятся так же инновационные фирмы, связанные со строительной отраслью, информатикой, телекоммуникациями, издательской деятельностью, космическими технологиями и оборонной промышленностью.

Кто шпионит? Конец инфобокса

По словам И. Марти, в большинстве случаев очень сложно определить, где находится источник шпионажа, особенно если компания подверглась прицельным кибератакам. «Согласно заявлениям опрошенных компаний зачастую в шпионской деятельности участвовали бывшие или актуальные сотрудники фирмы, которые нередко сотрудничали с конкурентами», — отмечает Ирена Марти. В 10% случаев заказчиком шпионажа или слежки был конкурент из-за рубежа. По большей части преступники — это жители Швейцарии, Германии, Китая или Италии.

Насколько опасен шпионаж? Конец инфобокса

По словам И. Марти, промышленный шпионаж представляет серьезную угрозу для Швейцарии, особенно с точки зрения долгосрочных перспектив развития. «Цифровые шпионские возможности становятся все более разнообразными, и одновременно всё большее количество фирм переводят свои административные и промышленные процессы в цифровой формат — речь идет и о хранении данных, и о внутренней коммуникации. А это означает, что возможности для шпионажа становятся все более обширными и технически более простыми».

Швейцарская разведывательная служба также расценивает угрозу промышленного шпионажа как весьма серьезную и поэтому с 2004 года осуществляет программу контрразведывательной профилактики и общественного информирования под говорящим названием «ProphylaxВнешняя ссылка». «Исследования Института уголовного права и криминологии впервые предоставили нам конкретные и достоверные данные о количестве случаев промышленного шпионажа, о виновных, фактическом ущербе и пострадавших отраслях промышленности», — говорит Леа Раппо (Lea Rappo) из Федеральной разведывательной службы NDB.

Полученные результаты позволят NDB еще более плотно ориентировать программу Prophylax на потребности коммерческих компаний и, таким образом, эффективнее защитить Швейцарию в качестве важного и надежного исследовательского и делового центра мирового масштаба.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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