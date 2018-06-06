Вместо этого, как указывает правительство страны, Швейцария будет продолжать реализацию своего курса, основанного на «избежании (излишнего использования пластиковых вещей), сокращении (объёма их использования), многократном использовании и утилизации».
Об этом, в частности, на этой неделе в рамках «парламентского часа вопросов правительству» рассказала министр экологии и энергетики страны Дорис Лойтхард. Она подчеркнула, что Швейцария больше делает ставку на сознательность предприятий и отраслей экономики, каковая ставка вполне себя оправдывает.
В доказательство этого министр указала на меры, предпринятые предприятиями розничной торговли в плане ограничения масштабов использования одноразовых пластиковых пакетов. По ее словам, выкинутые «соломинки», ватные палочки, пластиковые вилки и ложки, а также другие похожие виды продукции не являются для природы Швейцарии существенной угрозой.
В стране ведётся последовательная борьба с мусором и поэтому никаких дополнительных запретительных мер предпринимать в Конфедерации не нужно. Да и в целом, по сведениям ведомства Лойтхард, степень загрязнения водных ресурсов Швейцарии микро-пластиком является в целом довольно незначительной.
Федеральное ведомство защиты окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — Bafu) проясняет сейчас, из каких источников берётся имеющийся микро-пластик. Опыт ЕС говорит, что среди этих источников на первых местах находятся процесс износа автомобильных шин, влияние погоды на лакокрасочные покрытия и обветшание синтетических волокон, из которых, в частности, состоит одежда.
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