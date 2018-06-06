Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 14:24 06.06.2018 - 14:24

Швейцария продолжит реализацию политики, основанной на «избежании (излишнего использования пластиковых вещей), сокращении (объёма их использования), многократном использовании и утилизации».

(Keystone)

Швейцария сохранит пластиковые «соломинки». Конфедерация не намерена следовать за ЕС и запрещать использование распространённых одноразовых пластиковых предметов обихода.

Вместо этого, как указывает правительство страны, Швейцария будет продолжать реализацию своего курса, основанного на «избежании (излишнего использования пластиковых вещей), сокращении (объёма их использования), многократном использовании и утилизации».

Об этом, в частности, на этой неделе в рамках «парламентского часа вопросов правительству» рассказала министр экологии и энергетики страны Дорис Лойтхард. Она подчеркнула, что Швейцария больше делает ставку на сознательность предприятий и отраслей экономики, каковая ставка вполне себя оправдывает.

В доказательство этого министр указала на меры, предпринятые предприятиями розничной торговли в плане ограничения масштабов использования одноразовых пластиковых пакетов. По ее словам, выкинутые «соломинки», ватные палочки, пластиковые вилки и ложки, а также другие похожие виды продукции не являются для природы Швейцарии существенной угрозой.

В стране ведётся последовательная борьба с мусором и поэтому никаких дополнительных запретительных мер предпринимать в Конфедерации не нужно. Да и в целом, по сведениям ведомства Лойтхард, степень загрязнения водных ресурсов Швейцарии микро-пластиком является в целом довольно незначительной.

Федеральное ведомство защиты окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — Bafu) проясняет сейчас, из каких источников берётся имеющийся микро-пластик. Опыт ЕС говорит, что среди этих источников на первых местах находятся процесс износа автомобильных шин, влияние погоды на лакокрасочные покрытия и обветшание синтетических волокон, из которых, в частности, состоит одежда.



Recycling Безотходный мир – реальность или утопия? Автор: Луиджи Джорио ( Luigi Jorio Практически все материалы и изделия могут быть переработаны и использованы снова, даже такие, которые на первый взгляд переработке не поддаются.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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