Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin, SVP) выступает на внеочередной сессии парламента в Берне 6 мая 2020 года.

(Keystone / Peter Klaunzer)

Многие страны мира вынуждены выделять беспрецедентно масштабные суммы из своих государственных бюджетов с целью помочь экономике перед лицом коронавирусного кризиса. Сформировав пакет мер финансовой поддержки экономики на сумму в 65 миллиардов швейцарских франков Швейцария в мировом зачете стала лидером среди стран, вынужденных мобилизовывать все свои антикризисные ресурсы.

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Коронавирусная пандемия привела по всему миру к резкому торможению темпов деловой активностиВнешняя ссылка во многих секторах экономики. Международный Валютный Фонд (МВФ) ожидает, что в 2020 году мировая экономика «просядет» по меньшей мере на 3 процента. По мнению МВФВнешняя ссылка это была бы тогда «самая значительная промышленная рецессия со времен Великой депрессии», а «последствия этого кризиса будут намного хуже, нежели последствия финансового кризиса 2008-2010 годов».

Большинство стран мира пытаются теми или иными методами ограничить ущерб, наносимый экономике пандемией, и создать условия для последующего восстановления промышленности. С этой целью они, но каждая страна по-своему, приняли беспрецедентные меры по поддержке частных лиц, бизнеса и финансовых рынков.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), например, отмечает, что в той или иной форме экономику и бизнес, а также частные домохозяйства, намерены поддержать все 37 стран, входящих сейчас в эту структуру. Масштабы выделяемых на данные целы средств беспрецедентны: еще в конце марта 2020 года на финансово-аналитическом портале Barron’sВнешняя ссылка эксперты подсчитали, что общая стоимость всех этих мер может превысить 10 триллионов долларов США.

В Швейцарии: в целом 65 млрд франков

В Конфедерации на своей специальной антикризисной сессии федеральный парламент одобрил общий пакет финансовой помощи экономике в размере 57 млрд швейцарских франков, сформированный национальным правительством (Федеральным советом) в чрезвычайном порядке с целью обеспечения кризисного финансирования компаний, прежде всего, из сферы малого и среднего бизнеса. Никогда еще раньше парламенту Швейцарии не приходилось голосовать по такому значительному пакету ассигнований в пользу «отечественного производителя».



Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden Grafik: Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden

В целом же на цели преодоления кризиса Швейцарии придется выделить из общественных бюджетов всех уровнейВнешняя ссылка (федеральный центр, кантоны, общины) более 65 млрд франков. Данная сумма складывается из уже вышеперечисленных расходов плюс дополнительного кредита в размере до 8 млрд франков для компенсации убытков компаний, вынужденных перейти на укороченный график работы.

Выше среднего

Как выглядит этот пакет мер в международном сравнении? Проводить какие-то аналогии и сопоставления в данном случае очень трудно. С одной стороны, значительную роль в оказании помощи экономике играют конкретные политические меры реагирования, которые в разных странах зависят от разных обстоятельств, например, от особенностей работы систем социальной защиты и от характера политического режима.

С другой стороны, в разных странах замеры, аналитика и перспективное планирование антикризисных мер проводятся на основании разных методик и претворяются в жизнь в разных форматах. Речь тут может идти, например, либо о дополнительных и непредвиденных бюджетных расходах, которые никогда не будут возвращены или компенсированы, либо же о кредитах и отсрочках по обязательным платежам, то есть о суммах, которые рано или поздно, но придется возвращать.

Тем не менее, просто для того, чтобы получить хотя бы какую-то точку отсчета и без претензий на какие-то окончательные выводы качественного характера, вполне можно отметить следующее: согласно анализу, проведенному МВФ, Швейцария является страной с одной из самых в международном зачете значительных долей располагаемых бюджетных активов, расходуемых на финансирование фискальных мер поддержки экономики и чрезвычайных бюджетных расходов.

На основе оценок МВФ портал swissinfo.ch подсчитал, что средний объём таких пакетов помощи в процентах от ВВП стран, входящих в ОЭСРВнешняя ссылка, составляет 6,8%, тогда как в Швейцарии это показатель находится на уровне более 9%. Чтобы лучше представлять себе ситуацию мы свели все данные в рамках представленного ниже единого графика.



BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich Grafik: BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich

Если взять другой критерий, расходы на душу населения, то Швейцария и здесь является лидером: около 7 500 швейцарских франков, или почти 500 000 рублей или 200 тыс. гривен: такова антикризисная помощь, выделенная в среднем на одного жителя страны с населением в 8,5 млн человек.

Таким образом, Швейцария уступает только Люксембургу (он находится на первом месте — 17 500 франков на душу населения с общим населением в 626 000 человек) и Японии (более 8 400 франков на душу населения при общей численности населения в 126,5 млн человек).



Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19 Grafik: Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19

На глобальном уровне лидерами, мобилизовавшими наибольший объем антикризисных ресурсов, являются Япония и Соединенные Штаты. Прямые выплаты американцам, в зависимости, правда, от докризисного уровня личных доходов, являются одной из ключевых, и одновременной самой накладной из списка антикризисных мер в США.

А вот Япония расходует в мировом зачете на такие меры наибольшую долю своего ВВП – на уровне 21%, причем в абсолютных цифрах стоимость этого пакета составляет сумму более 117 трлн иен или более одного триллиона швейцарских франков. Она включает, в частности, прямые совокупные выплаты домашним хозяйствам и малым и средним предприятиям (МСП) в размере 6 триллионов иен (почти 55 млрд швейцарских франков).

В Европе в особенной степени выделяется Люксембург, антикризисная политика которого предусматривает самые разные дополнительные государственные бюджетные расходы за счет средств налогоплательщиков на сумму более 2 млрд франков. Большую же часть общего пакета мер составляют здесь меры по поддержке компаний, фирм и промышленных предприятий, но также и самозанятых граждан в плане удовлетворения их текущих потребностей в ликвидности. Как и в Швейцарии, в Люксембурге только на эти меры потратят более 8 миллиардов франков.



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