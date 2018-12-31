Федерация швейцарской часовой промышленности является ведущей отраслевой торговой ассоциацией и объединяет более 500 членов, представляющих более 90% всех швейцарских производителей часов.

(Keystone)

Жан-Даниэль Паш (Jean-Daniel Pasche), президент Федерации предприятий швейцарской часовой индустрии (FH), заявил, что в 2018 году часовая отрасль Швейцарии продолжит рос, закрепив тренд последних трёх лет. Общий объем экспорта может превысить 21 млрд. швейцарских франков, что будет примерно на 7% больше, чем в 2018 году, не дотягивая при этом до рекордных 22,2 млрд франков, достигнутых часовщиками Конфедерации в 2014 году.

По словам Жана-Даниэля Паша, этот рост часовой индустрии, вероятно, продолжится за счет спроса на азиатских рынках, прежде всего в Гонконге и Китае, а также и в Соединённых Штатах. При этом объёмы продажи часов в Европе, как ожидается, в 2019 году будут находиться в состоянии стагнации. Говоря о других регионах, Ж.-Д. Паш отметил, что потенциал рост существует в Бразилии и в Индии.

Но при этом процесс заключения соглашений о свободной торговле между Швейцарией и этими двумя странами по-прежнему заблокирован. Негативным фактором может, как считает Ж.-Д. Паш. стать продолжающаяся торговые противоречия между США и Китаем. Сильный швейцарский франк также является важным негативным фактором, который необходимо учитывать, сказал он.





Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/Людмила Клот.

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