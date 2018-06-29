Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 13:50 29.06.2018 - 13:50

Паскаль Брули (Pascal Broulis, член Либеральной партии Швейцарии, FDP, на фото) несколько раз бывал в России в составе больших делегаций. Организатором выступал швейцарский журналист Эрик Хёсли (Eric Hoesli). (Keystone)

Министр финансов кантона Во Паскаль Брули (Pascal BroulisВнешняя ссылка) ездил в отпуск в Россию в компании почётного консулаВнешняя ссылка России в Лозанне, бизнесмена и мецената Фредерика ПаулсенаВнешняя ссылка. Швейцарские журналисты задаются вопросами, например, кто платил «за банкет», и как тут с антикоррупционной этикой?

Видный водуазский политик Паскаль Брули (Pascal Broulis, член Либеральной партии Швейцарии, FDP) возглавляет Министерство финансов кантона Во с 2002 года. Как выяснили журналисты, за последние годы он несколько раз побывал в самых разных городах России в составе делегаций, организованных для избранного круга швейцарцев известным швейцарским журналистом и медиа-менеджером Эриком Хёсли (Eric Hoesli), который сам прекрасно знает Россию и говорит по-русски.

Как пояснил он сам в интервью швейцарскому общественному (негосударственному) франкоязычному телеканалу RTS, «отношения, которые могут возникнуть в ходе поездки между ее участниками из числа политиков и представителями принимающей стороны завязываются на дружеской основе, и это не имеет ничего общего с поездками деловыми или с контактами, имеющими политическое значение».

Швейцария — Казахстан «Казахская афера» в Швейцарии: новый сезон! Автор: Русская редакция SWI Swissinfo Депутат Кристиан Миш получал деньги от Томаса Борера, лоббиста интересов Казахстана в Швейцарии. «Это была ошибка бухгалтерии», — утверждает Т. Борер.

Ирония судьбы: как раз сейчас глава правительства Женевы Пьер Моде (Pierre MaudetВнешняя ссылка) попал под огонь критики у себя дома за то, что побывал в 2015 году вместе с семьёй и главой своего аппарата в Абу-Даби. Расходы на частную поездку — полет бизнес-классом и ночёвка в отеле класса люкс — «по-дружески» взял на себя ливанский бизнесмен. Прокуратура ведет расследование и пока не вынесла своего вердикта.

«Ничего не должен»

Швейцарская газета Tages-Anzeiger считает случай Паскаля Брули еще более вопиющим, поскольку тот путешествовал в компании со швейцарским миллиардером шведского происхождения Ф. Паулсеном, входящим, по данным экономического журнала «Bilanz», в сотню самых состоятельных людей в Швейцарии. Журналисты полагают, что именно он взял на себя часть расходов, выступив в качестве спонсора, и это при том, что принадлежащая ему фармацевтическая компания Fering пользуется территории кантона налоговыми льготами. Сам бизнесмен отрицает все обвинения. В своём пресс-релизе он заявил, что каждый участник «сам оплатил расходы, связанные с организацией поездки».

Он также уточняет, что условия работы его предприятия в Швейцарии «полностью находятся в рамках закона». Как пишет Tages-Anzeiger, Ф. Паулсен регулярно приглашает швейцарских политиков в Россию, страну, которую он представляет в роли Почетного консула. Среди прочих там уже побывали Франсуа Лоншан (François Longchamp), на тот момент — глава правительства Женевы, депутат Совета кантонов Жеральдин Савари (Géraldine Savary), Изабель Шассо (Isabelle Chassot), тогда — член правительства кантона Фрибур, а сегодня руководитель Федерального ведомства культуры (в составе МВД Швейцарии), и бывший член правительства страны Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin).

В разные годы участники таких поездок открывали для себя Владивосток, остров Врангеля и Курилы, совершали путешествия по реке Амур, бывали в Карелии и Санкт-Петербурге. «Эти были частные поездки, которые я предпринимал во время моих отпусков, и они были полностью оплачены из моего кармана», — клянётся Паскаль Брули. Впрочем, счетов об оплате он не предоставил, уточнив только, что Фредерику Паулсену он «ничего не должен».

Впрочем, подсчитать все расходы вплоть до копейки будет непросто, поскольку, например, часть перелётов совершалась, на российских военных вертолётах. Об этом рассказал журналистам еще один участник поездки на условиях анонимности. Газета сомневается и в исключительно приватном содержании поездок, приводя в пример визит Паскаля Брули в Россию в 2013 году, когда в его программу вошли встречи с местными чиновниками, с которыми он говорил о возможных инвестиционных проектах. Информацию об этом публиковали и российские СМИ.

Этическая ловушка

Что думают по этому поводу эксперты в области финансовой этики и противодействия коррупции? Ответить на этот вопрос непросто, так как углублённой экспертизы по данной теме в Швейцарии пока никем не проводилось. Телекомпания RTS спросила, поэтому, Дени Мюллера (Denis Müller), почетного профессора этики Университета Женевы, перешёл ли Паскаль Брули символическую «красную черту» допустимого?

С точки зрения учёного, как П. Брули, так и Пьер Моде в какой-то степени попали в ловушку с учетом непрописанности основ поведения швейцарских политиков в части, касающейся антикоррупционной этики. «Частные поездки становятся темой обсуждения общественности, поскольку их совершают публичные личности.

И тогда с одной стороны на первых страницах прессы оказываются полёты на вертолётах на деньги российских налогоплательщиков. С другой — следует учитывать и тот факт, что в непосредственный функционал любого политика входят обязанности поддерживать и налаживать контакты с людьми. Куда проще и безопаснее сидеть дома и смотреть футбол по телевизору», — указывает Дени Мюллер.

Фредерик Паулсен (Frederik Paulsen), почетный консул России в Лозанне, председатель правления фармацевтической компании Ferring.

(Keystone)

По его убеждению, «нам нужны дебаты на эту тему». Необходимо заслушать и мнение правительства, Федерального совета, которое должно сформулировать чёткие этические параметры. Газета Tages-Anzeiger приводит также мнение Алекса Бискаро (Alex BiscaroВнешняя ссылка), и.о. руководителя швейцарского отделения антикоррупционного НПО Transparency International. Тот выражает свою озабоченность существованием «нездоровой и опасной культурой приглашений, взаимных благосклонностей и подарков» и той легкостью, с которой некоторые из занимающих государственные посты относятся к возможным конфликтам интересов. «В результате мы рискуем, что репутация и авторитет наших политиков серьёзно пострадают».

О том, как азербайджанские политики пытались «дружить» со швейцарскими, и не только, депутатами ПАСЕ, читайте, например, в этом материале ниже.

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