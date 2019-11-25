Чтобы почувствовать себя как Индиана Джонс вам вовсе нет необходимости отправляться к пирамидам Египта или в сибирские дебри. Швейцария просто полна археологическими сюрпризами. Ровным счетом 293 серебряные римские монеты, недавно обнаруженные в лесу недалеко от Базеля, являются лишь небольшой частью того, что можно найти в «сундуке со швейцарскими сокровищами».

От золотых подвесок и бронзовых рук до кувшинчиков с монетами — на этой совершенно секретной карте обозначены места наиболее значительных находок последних лет.

1. Праттельн, кантон Базель-сельский, ноябрь 2019 года Конец инфобокса

Местный археолог-любитель обнаружил в лесу 293 серебряные римские монеты, находившиеся в отличном состоянии. Считается, что они эквивалентны половине годового оклада римского легионера. Клад был зарыт примерно в 180 г. н.э. с целью сохранить деньги от грабежа и разбоя, что не является необычной практикой для того времени. Самые старые монеты датируются периодом правления императора Нерона (54-68 гг. н.э.). (sda-ats)

2. Цугерберг, кантон Цуг, ноябрь 2019 года

Конец инфобокса

Археологи обнаружили эти 12 серебряных римских монет во время раскопок на отдаленном лесном участке. Монеты чеканились в период между 241 и 255 гг. н.э. (Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug)

3. Альтдорф, кантон Ури, 2019 год Конец инфобокса

Римские монеты, брошь и золотой кулон были обнаружены во время раскопок в историческом центре города Альтдорф (где, согласно легенде, Уильям Телль сбил стрелой яблоко с головы своего сына). Монеты датируются периодом поздней Античности, подвеска, как полагают, была сделана около 600 года н. э. (F.X.Brun)

4. Преле (Prêles), кантон Берн, октябрь 2017 года Конец инфобокса

Эта бронзовая кисть руки с золотым браслетом была обнаружена металлодетектором. Примерная датировка артефакта: 1500 -1400 гг. до н.э. (Keystone)

5. Виндиш, кантон Аргау, ноябрь 2016 года

Конец инфобокса

Этот глиняный горшок с 22-мя масляными лампами, в центре каждой из которых находилась монета, обнаружили строители. Археологи полагают, что эти артефакты были частью материального оснащения ритуального захоронения. Каждая из монет, датируемая примерно 66-67 гг. н.э., стоит около четверти сестерция. Сестерций (лат. sestertius) — древнеримская серебряная монета (со времён Августа — из медного сплава) достоинством в два асса и один семис (½ асса), что и зафиксировано в её названии. Дословно оно означает «половина третьего» (лат. semis + tertius), то есть два асса и половина третьего. (Kantonsarchäologie Aargau)

6. Уэкен (Ueken), кантон Аргау, нобрь 2015 года Конец инфобокса

Одно из самых важных нумизматических открытий в Швейцарии: 4 166 бронзовых монеты общим весом в 15 кг были найдены фермером на своем приусадебном участке благодаря… кротовой норе. Монеты датируются концом 3-го века нашей эры. (Kantonsarchäologie Aargau)

7. Орселина, кантон Тичино, декабрь 2014 года Конец инфобокса

Эту амфору откопали во время прокладки трубопровода. Сосуд содержал 4 869 монет, находившихся в хорошем состоянии, датировка: конец 1 века – до 3 века нашей эры. Находки такого масштаба, учитывая количество и редкость монет, случаются в Европе крайне нечасто. (Ufficio dei beni culturali – Bellinzona, fotografia D. Rogantini-Temperli)

8. Перевал Брюниг, кантон Обвальден, январь 2014 года Конец инфобокса

Археологи обнаружили более 100 серебряных монет конца 13-го века (а это как раз период начала складывания современной Швейцарии Швейцария) между валунами рядом со старой дорогой в регионе деревни Лунгерн (Lungern, нынешний кантон Обвальден). Археологи полагают, что кто-то либо спрятал эти деньги, либо потерял их. (KEYSTONE/Sigi Tischler)

9. Фюллинсдорф, кантон Базель-сельский, март 2012 год Конец инфобокса

Едва ли не самая значительная находка кельтских монет в Швейцарии состояла из 293 серебряных монет диаметром около одного сантиметра и весом по примерно два грамма. Монеты — кельтские копии римских денег — были спрятаны примерно в 80-70 гг. до н.э., имеют надпись на греческом языке KAΛETEΔOY (Kaletedou), которая может быть именем галльского вождя. (Archäologie Baselland )



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!