Чтобы почувствовать себя как Индиана Джонс вам вовсе нет необходимости отправляться к пирамидам Египта или в сибирские дебри. Швейцария просто полна археологическими сюрпризами. Ровным счетом 293 серебряные римские монеты, недавно обнаруженные в лесу недалеко от Базеля, являются лишь небольшой частью того, что можно найти в «сундуке со швейцарскими сокровищами».
От золотых подвесок и бронзовых рук до кувшинчиков с монетами — на этой совершенно секретной карте обозначены места наиболее значительных находок последних лет.
1. Праттельн, кантон Базель-сельский, ноябрь 2019 года
Конец инфобокса
2. Цугерберг, кантон Цуг, ноябрь 2019 года
Конец инфобокса
3. Альтдорф, кантон Ури, 2019 год
Конец инфобокса
4. Преле (Prêles), кантон Берн, октябрь 2017 года
Конец инфобокса
5. Виндиш, кантон Аргау, ноябрь 2016 года
Конец инфобокса
6. Уэкен (Ueken), кантон Аргау, нобрь 2015 года
Конец инфобокса
7. Орселина, кантон Тичино, декабрь 2014 года
Конец инфобокса
8. Перевал Брюниг, кантон Обвальден, январь 2014 года
Конец инфобокса
9. Фюллинсдорф, кантон Базель-сельский, март 2012 год
Конец инфобокса
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch
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