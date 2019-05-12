«Швейцария в дальних странах»

В 1945 году Цюрихталь переименовали в Золотое поле. Сегодня здесь живут крымские татары, русские, украинцы.

(© Benno Gut)

Всего полтора столетия назад Швейцария вовсе не была еще процветающим, как сегодня, государством. Многие швейцарцы, поэтому, стремились тогда уехать за границу земли, богатства и свободы вероисповедания. Некоторые эмигранты основывали на своей новой родине поселения и давали им названия швейцарских городов и местечек. Вот почему в наши дни вы найдете Берн, Цюрих или Фрибур практически в любой точке земного шара.

Миграция — эта тема по-прежнему не теряет своей актуальности. Сегодня многие люди вынужденно или добровольно, но покидают родные места и ищут лучшей доли в Европе, в том числе и в Швейцарии. Но если вернуться в 19 век, то можно увидеть, что в ту эпоху миграция была повернута в прямо противоположном направлении: жители преимущественно тогда еще аграрной Швейцарии активно и массово уезжали за рубеж, в другие страны и даже на другие континенты.

Швейцарец из страны и бюджету легче!



Власти многих кантонов не только не препятствовали этому, напротив, они всячески стимулировали эмиграцию, избавляясь, тем самым, от столь нежелательных обедневших сограждан, которые, в противном случае, могли бы претендовать на помощь общины и, следовательно, на общие деньги. А так — швейцарец из страны и бюджету легче!

Автор Петра Кочи (Petra Koci) — независимая журналистка и писательница. В своей книге «Всемирный атлас швейцарских местечек» (Weltatlas der Schweizer Orte) она описывает историюВнешняя ссылка поселений, основанных швейцарцами по всему миру. Конец инфобокса

Интересно, что наряду с такими кантонами существовали и другие субъекты федерации, эмиграция из которых была фактически запрещена. А там где запретный плод — там сразу же появляется тот, кто предлагает «решить проблему». И так в стране стали плодится разного рода «агентства», которые заманивали наивных швейцарцев ложными обещаниями и обещали помочь «уехать» в эмиграцию — за определенное вознаграждение, разумеется.

«Бизнес на мечте» о лучшей доле процветал очень долгое время. В итоге случалось так, что, согласившись покинуть родину при помощи таких «структур», эмигранты на новом месте сразу погружались в беспросветную нищету. Оказавшись без средств, у себя на новой родине такие «колонисты» часто становились марионетками в распоряжении нечистых на руку и бессовестных «политиков», причем многие страны рассматривали приток эмигрантов в качестве желанного «повода» для изгнания коренных народов, будь то индейцы Южной Америки или крымские татары.

19 век — эпоха эмиграции

Способствовали эмиграции из Швейцарии природные катастрофы, неурожаи и социально-экономические потрясения. Например, в Швейцарии индустриализация в текстильном секторе экономики началась по европейским меркам весьма рано. После снятия в Англии навязанной Францией экономической блокады Швейцария оказалось просто наводнена дешевым текстилем. Ответом на этот вызов стало ускоренное развитие фабричного текстильного производства в ущерб надомной системе труда. Тысячи рабочих мест в этом секторе были уничтожены. Что оставалось делать людям? В том числе эмигрировать!

А в 1815 году в Индонезии произошло вошедшее в историю извержение вулкана Тамбора. В атмосферу были выброшены колоссальные объемы парниковых газов, что привело, правда, не к потеплению, а, напротив, к похолоданию и к эффекту, известному как «ядерная зима». Год 1816 год вошел во все учебники истории как «год без лета», а всё из-за небывало низких температур, которые установились в Европе и Северной Америке. Случился катастрофический неурожай, весной 1817 цены на зерно выросли в десять раз, разразился голод, везде царили массовая нищета и инфляция. Десятки тысяч европейцев, к тому же всё ещё страдавших от разрушений Наполеоновских войн, вынуждены были эмигрировать в Америку.

Нова-Фрибурго в Бразилии

И как раз в то самое время в Бразилии было основано швейцарское поселение Нова-Фрибурго (Nova Friburgo). Соответствующая сделка между кантональным правительством Фрибура и португальским королем была заключена 16 мая 1818 года. О своём желании отправиться в эмиграцию заявили более 2 000 человек, в основном, что логично, из кантона Фрибур, но и из других кантонов тоже. Все они носили статус «Heimatlose» («Безродные»), иными словами, никто из них не имел во Фрибуре прав, которые обычно имеют те, кто родился здесь (подробнее об этой швейцарской особенности читайте здесьВнешняя ссылка). В итоге формально они все были властями депортированы, а на деле они отправились в эмиграцию, имея билет «в один конец».

В мае 1818 года в Бразилии швейцарцами было основано поселение Нова-Фрибурго.

(© Benno Gut)

Интерес швейцарской стороны был понятен (избавиться от лишних ртов), но и Бразилия тоже была заинтересована, и прежде всего в рабочих руках. Страна только что начала под давлением Англии отказываться от рабства (окончательно оно было тут, правда, запрещено даже позже, чем в России, только 13 мая 1888-го года), швейцарцы считались хорошими мастерами и солдатами. Кроме того, по мысли бразильских властей, от таких иммигрантов эта южноамериканская страна должна была стать «белее». Сам король лично предоставил переселенцам земли в 150 км на северо-восток от Рио-де-Жанейро в регионе с холмистым ландшафтом и климатическими условиями, похожими на климат в предгорьях Альп в регионе швейцарского Фрибура.

Колонисты, те из них, разумеется, кто добрался до Южной Америки живыми, получили небольшие наделы земли, временное жильё и освобождение от налогов на 10 лет. Однако собственно организатор проекта переселения со швейцарской стороны был нечистым на руку дельцом, который весьма нажился на всей этой акции, положив себе в карман огромную сумму из выделенных на реализацию этого проекта денег. Переселенцам пришлось в Голландии несколько недель ждать попутного судна в ужасных условиях, притом, что пересечь океан в то время было задачей не из простых, потребовавшей даже жертв.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Ко всему прочему ещё вскоре выяснилось, что каменистые холмы Нова-Фрибурго фактически непригодны для сельского хозяйства. Поселенцы были поставлены перед выбором: либо остаться здесь, либо начать продвигаться дальше вглубь континента в поисках более плодородной земли. В итоге некоторые швейцарцы спустя годы, в самом деле, превратились в специалистов по выращиванию табака, сахарного тростника и кофе. Сам Нова-Фрибурго сначала зарабатывал за счет окружающих его кофейных плантаций, затем здесь стала развиваться текстильная промышленность, так что сегодня этот город считается в Бразилии настоящей текстильной столицей, производящей знаменитое нижнее бельё.

Цюрихталь в Крыму

Основание поселения Цюрихталь в Крыму произошло вопреки воле цюрихских властей. В конце 18-го века в Цюрихе сельское население находилось под властью «милостивых господ», как тогда называли цюрихскую родовую знать. Эмиграция была запрещена. После периода процветания местная текстильная и прядильная промышленность была фактически банкротом. Обедневшие ткачи, прядильщики, а также многие крестьян желали покинуть кантон. Кто-то пострадал от экономического кризиса (вызванного, например, концом эпохи ручного ткачества в Швейцарии, что было обусловлено появлением прядильного станка в Англии), кто-то опасался необходимости проходить военную службу из-за набирающей силы Франции.

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И как раз в этот момент власти Российской империи активно «вербовали» людей для переселения в «Малороссию» и Крым. В 1771 году этот полуостров был в ходе очередной русско-турецкой войны завоёван русской армией. В 1791 году Османская империя подписала Ясский мирный договор, закрепляющий Крым за Российской империей. Царь обещал иммигрантам землю, освобождение от налогов и военной службы. В 1803 году около 60-ти семей тайно отправились на Дунай и далее по направлению к Черному морю. Происходило это под руководством майора Ханса Каспара Эшера (Hans Caspar Escher, 1775-1859), деда Альфреда Эшера (Alfred Escher), известного в будущем швейцарского политического и общественного деятеля, 200 лет со дня рождения которогоВнешняя ссылка Швейцария отметила в этом году.

После долгого и тяжелого зимнего путешествия, будучи на исходе последних сил, колонисты добрались до южного берега Крыма и обосновались в заброшенной татарской деревне. Они назвали ее Цюрихталь — «Цюрихская долина», — построили там со временем фермы, начали разводить виноградники. Приблизительно в те же годы туда начали приезжать и немецкие иммигранты. После Октябрьской революции деревня стала совхозом. В начале 1930-х годов советская власть начала кампанию репрессий против крымских немцев и швейцарцев. Их собственность была конфискована, сами они депортированы в Сибирь. В 1945 году Цюрихталь переименовали в Золотое поле. Сегодня здесь живут крымские татары, русские, украинцы, а о швейцарских переселенцах напоминают лишь несколько крестьянских домов, а также старинных надгробий, которые не успели использовать для строительных нужд.

Меннониты и амиши в США

А вот на Среднем Западе США, в городке Берн, швейцарское наследие все еще можно найти очень легко. Здешняя «Часовая башня Мюнстерберг» (The Muensterberg Clocktower) является точной копией стоящей в центре Берна башни «Цитглогге» (Zytgloggeturm), а здание «Первого Бернского банка» (First Bank of Berne) построено в стиле альпийского шале. На рекламных щитах и вывесках красуются имена и фамилии явно швейцарского происхождения. Поселение Берн стало в середине 19 века результатом стремления многих швейцарцев найти здесь религиозную свободу и освобождение от военной службы. На американском Среднем Западе они как раз и обрели искомое.

Берн, штат Индиана. Сегодня здесь проживает около 4 тысяч человек. (© Benno Gut)

Вообще-то в Швейцарии религиозные общины меннонитов проживали в уединении на фактически изолированных хуторах и фермах, практикуя крещение во взрослом возрасте, так как, по их мнению, это таинство следует совершать только осознанно. Они отказываясь от службы в армии, и не желали иметь ничего общего со светскими судебными властями. После 1848 года (основания современной Швейцарии) их никто больше не преследовал, и тем не менее примерно в 1852 году около 70-ти швейцарских меннонитов из франкоязычного города Мутье, что в Бернской Юре, решили отправиться в Америку.

В штате Индиана они нашли себе дешевую землю, но пришлось им поначалу несладко: вокруг была дикая природа и заболоченная местность. Жизнь проходила в тяжелой работе на земле, в борьбе с дикими животными — волками, медведями, а также с болезнями. Позже, когда была построена железнодорожная линия, поселение перестало быть отрезанным от мира — его соединили с «большой землей». В 1871 году местечко официально зарегистрировали как город Берн. Поселенцы обрабатывали землю, работали ремесленниками, позже Берн стал мебельной столицей штата Индиана. А вокруг Берна стали селиться амиши, которые начали уезжать из Европы в Северную Америку уже в 18-ом веке. Будучи сторонниками консервативного религиозного движения, они существовали в соответствии с Ветхим заветом и отличались простотой жизни и одежды. Название общины амиши и сегодня напоминает об ее основателе, швейцарском религиозном деятеле Якобе Аммане (Jacob Ammann, 1644 – между 1712 и 1730 гг.).

В период с 1815 по 1865 годы в штаты Пенсильвания, Огайо, Иллинойс, Индиана, а также в Канаду переселилось около 3 тыс. амишей. В наши дни они известны своим нежеланием принимать многие современные технологии и удобства, так, они отвергают, среди прочего, электричество и интернет. Что интересно, амиши в значительной степени избегают контактов со своими соседями — потомками отцов-основателей меннонитства, и это притом, что в основе обоих движений лежат баптистские идеи, пацифизм и принятие Библии как основного источника вероучения. И оба имеют швейцарские корни.

«Швейцария в дальних странах» Выставка «Швейцария в дальних странах» (Die Schweiz anderswoВнешняя ссылка) проходит с 13 апреля по 29 сентября 2019 года в залах Музея и Историко-культурного центра «Форум Швейцарской истории в Швице» (Forum Schweizer Geschichte Schwyz). Она проливает свет на историю швейцарского зарубежья, его современное положение, роль в политике и на связи 5-й Швейцарии со своей исторической родиной. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

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