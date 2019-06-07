На крупнейшей выставке современного искусства Art Basel в Гонконге в 2014 году Швейцария была представлена работами художницы Мириам Кан (Miriam Cahn). (Getty Images / Anthony Kwan)

Швейцарские художественные музеи и галереи куда чаще и охотнее выставляют произведения искусства, созданные мужчинами, чем женщинами. И это касается не только творцов прежних эпох, но и современных деятелей искусства. Как показало журналистское расследование Швейцарского международного радио SWI swissinfo.ch и швейцарского общественного франкоязычного телеканала RTS, среди всех художников, выставлявшихся в Швейцарии в период между 2008 и 2018 годами женщины составили долю чуть больше одной четверти, а точнее 26%.

Текущий 2019-й год, как кажется, стал в мировом изобразительном искусстве самым настоящим годом женщин. Вот только один пример: с конца апреля музей «Галерея ТейтВнешняя ссылка» в Лондоне демонстрирует произведения искусства британских художниц, созданные ими за последние 60 лет. А куда делись все висевшие на этих местах картины художников-мужчин? А их музей, руководствуясь своего рода революционной целесообразностью, просто снял и отправил в запасники. Так или иначе, ясно одно: весь мир сейчас, или, по крайней мере, большая его часть, активно обсуждает гендерный вопрос с сфере изобразительного искусства.

Насколько женщины вообще видны и представлены в искусстве? Проведенное в США на эту тему исследованиеВнешняя ссылка показало, что женщины сейчас в глобальном зачёте представляют собой только 12% всех художников, произведения которых представлены в рамках резонансных выставок и вернисажей. Не стала исключением и Швейцария. Тема гендера в искусстве тоже стал здесь важной темой общественных дебатов. Но как в Конфедерации выглядит расклад гендерных сил в области выставочного бизнеса — этот вопрос до сих пор подобающим образом исследован не был. В итоге журналисты Швейцарского международного радио SWI swissinfo.ch и швейцарского общественного франкоязычного национального телеканала RTS решили взять инициативу в свои руки и провести собственное расследование.

Они обратились в 125 швейцарских художественных музеев за информацией о том, какие художники выставлялись в их залах в период с 2008 по 2018 год. Ответы пришли от примерно 60% музейных учреждений, то есть результаты были получены по 80 музеям (всего в Швейцарии насчитывается около 1 000 музеев). По итогам оценки полученных данных был сделан вывод, что 26% процентов персональных выставок были посвящены женщинам-художницам. В рамках групповых выставок и экспозиций гендерное соотношение не менялось, слегка только сдвигаясь в пользу женщин.



Только четверть всех персональных выставок в Швейцарии посвящена женщинам график 1

Впрочем, если присмотреться к работе каждого музея отдельно, то можно увидеть и некоторые различия. Так, оказалось, например, что в Музее Алексиса Фореля (Musée Alexis ForelВнешняя ссылка) в городе Морж что в кантоне Во женщины среди выставлявшихся художников преобладали в довольно заметной степени. Его директор Иван Шваб (Yvan Schwab) пояснил, что «женской квоты», гласной или негласной, у него в музее нет, но что он лично сам высоко ценит художественные произведения, выполненные женщинами.

Так что какие-то подвижки в плане «феминизации» экспозиционно-выставочной политики в некоторых музеях Швейцарии все-таки налицо. За последние годы в стране было организовано сразу несколько чисто женских выставок, например, с февраля по май 2019 года Музей изящных искусств (Musée des Beaux-Arts) в часовом городе Ле-Локль (Le Locle) что в кантоне Невшатель проводил выставку под названием «Сезон для художниц» («Eine Saison für KünstlerinnenВнешняя ссылка»). Проблема, правда, состоит в кратковременном эффекте от таких экспозиций: одна или две «чисто женских выставки» хоть и способны повлиять на статистику в лучшую сторону, но внимание общественности к теме женщин в искусстве они если и привлекают, то на очень короткое время! О какой-то долгосрочной перспективе речи тут не идёт.

Значительные различия между музеями график 2

В целом же по Швейцарии оказалось, что только восемь музеев, организуя персональные выставки, выбрали больше художниц, чем художников, а это лишь 10% от общего количества учтённых нами в нашем исследовании музейных и выставочных учреждений. Из наиболее маститых музеев особенно выделяется «Художественный музей Базеля» («Kunsthalle BaselВнешняя ссылка»). Здесь женщинам были посвящены целых 53% персональных выставок, но этому есть своё объяснение: в этом музее показывают исключительно современное искусство, а в этом жанре доля художниц традиционно намного выше, чем в искусстве эпохи модерна или искусстве прежних исторических эпох.

Чем больше музей — тем меньше женщин

В общем и целом в Швейцарии ведущие художественные музеи строят свою выставочную стратегию практически по одинаковой схеме, и в результате в наиболее посещаемых музеях доля персональных выставок, посвященных женщинам, составляет в среднем всего лишь показатель в 13,6%. В ходе наших изысканий мы получили и обработали данные по семи из десяти крупнейших музеев страны, в числе которых оказались Художественные музеи Берна и Цюриха, а также «Фонд Бейелера» в Базеле. Оказалось, что среди крупных музеев больше всего художниц выставлялось в знаменитом Шильонском замке, который, на самом деле, по своему статусу тоже является музеем и выставочным залом.

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В Художественном музее Цюриха (Kunsthaus ZürichВнешняя ссылка) отдают себе отчет в существовании данной диспропорции. Как пояснил Бьорн Келленберг (Björn Quellenberg), глава Департамента музея по связям с общественностью, «у нас обширно представлен художественный канон последних 600 лет — а за это время, тут уж ничего не поделать, в искусство внесло свой вклад гораздо больше мужчин, чем женщин. Зато на выставках современного искусства мы поддерживаем вполне сбалансированное соотношение полов».

Однако проанализировав имена, постоянно встречающиеся на афишах, посвященных персональным выставкам в Художественном музее Цюриха, мы сделали вывод о наличии постоянно меняющейся обоймы одних и тех же известных имен от Пабло Пикассо и Фердинанда Ходлера до Феликса Валлоттона. Женщин среди них нет ни одной. «Наша выставочная стратегия строится на основе интересов аудитории, а она на вопрос, какое искусство вы хотите видеть, произносит в ответ одни и те же имена, и это всё известные художники-мужчины», — говорит Бьорн Келленберг.

«Наша выставочная стратегия строится на основе интересов аудитории, а она на вопрос, какое искусство вы хотите видеть, произносит в ответ одни и те же имена, и это все известные художники-мужчины» Бьорн Келленберг, музей Kunsthaus Zürich Конец цитаты

У руководства бернского Художественного музея (Kunstmuseum BernВнешняя ссылка) гендерное равенство стоит на одном из первых мест в списке приоритетов. Директор музея Нина Циммер (Nina Zimmer) подчеркивает, что она изо всех сил пытается так планировать выставочную работу, чтобы, с одной стороны, показывать одинаковое количество женщин и мужчин, а с другой адекватно отражать всё разнообразие современного общества Швейцарии. Нина Циммер работает в Берне на своей директорской должности только с 2016 года, и с тех пор она и в самом деле значительно увеличила долю художников-женщин в выставочно-экспозиционной программе музея.

На 2019 году она запланировала две персональные выставки, сознательно выбрав таких мастеров искусства, как Йоханнеса Иттена (Johannes IttenВнешняя ссылка) и Мириам Кан (Miriam CahnВнешняя ссылка), то есть одного художника-мужчину, и одну — женщину. «Нам нужно навёрстывать упущенное, а потому мы сейчас сознательно стараемся покупать произведения искусства прежде всего у женщин, с учетом того, что в коллекциях почти всех мировых музеев преобладают именно мужские работы», — говорит Нина Циммер. Например, если верить газете Guardian, что британской «Галерее Тейт» среди работ в фондах музея картины и артефакты, созданные женщинами, составляют только 15%.

Роскошь заниматься творчеством

Тот факт, что женщины долгое время практически отсутствовали в мире искусства и только служили музами «настоящим поэтам», а художникам – натурщицами, имеет свои культурные и исторические причины. Долгое время женщинам было отказано в доступе к европейской системе художественного образования, например, к Академиям Художеств. Поэтому имевший место в 18 и 19 веках процесс профессионализации как системы творческого образования, так и работы музеев и выставочных залов, женщин практически никак не затронул, оставив их на обочине.

Мужчины могли получать профессиональное образование и совершенствовать свои ремесленные навыки, так как женщины могли делать это только в частной, домашней сфере – и то, если, конечно, они могли себе позволить такую роскошь заниматься творчеством. Но даже когда женщинам наконец-то разрешили профессионально изучать искусство и становится признанными художницами, они все равно часто остались незамеченными, просто потому, что «критики-то всегда были мужчинами».



«Женщины часто оставались незамеченными, потому что критиками всегда были мужчины». Мара Фолини, директор Музея современного искусства, г. Аскона Конец цитаты

Такого мнение Мары Фолини (Mara Folini), директора Музея современного искусства (Museum für Moderne KunstВнешняя ссылка) в городе Аскона, кантон Тичино. Программную стратегию своего музея она строит так, чтобы женский взгляд на мир всегда присутствовал в поле зрения её публики. С ее точки зрения тот факт, что публика хочет видеть полотна одних и тех же знаменитых художников-мужчин, удивлять не должен, ведь о существовании сравнимых по качеству художниц-женщин они просто порой не осведомлены.



ИСТОРИЯ ИСКУССТВ Незаслуженно забытые швейцарские художницы: часть 4. Многие замечательные деятельницы швейцарского искусства 19 и 20 веков были забыты совершенно незаслуженно. Время вспомнить о них! Автор: Эстер Унтерфингер (Ester Unterfinger, фото и текст) Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 немецкий (de) Viele Schweizer Künstlerinnen gingen vergessen – zu Unrecht

китайский (zh) 那些被忘却的瑞士才女们

Cегодня, по крайней мере, в сфере образования, картина поменялась кардинально: как правило, среди студентов, изучающих искусство, большинство составляют именно девушки. Например, в одной из самых престижных художественных Академий страны, Цюрихской высшей школе искусств (Zürcher Hochschule der Künste — ZHDKВнешняя ссылка), в 2018 году доля женщин, доучившихся до диплома, составила 55%. Аналогичная ситуация наблюдается на вузовских и университетских кафедрах истории искусств. Как показало наше исследование, сейчас швейцарские кураторы выставок в большинстве своем — это тоже женщины.

Более подробную информацию о доле женщин и мужчин в сфере швейцарского профессионального художественного творчества можно почерпнуть в банке данных SikartВнешняя ссылка. Среди тех, кто регулярно выставляется в Швейцарии и кто отмечен в данном каталоге, всё ещё преобладают мужчины, однако можно спрогнозировать, что доля женщин со временем будет заметно увеличиваться. И в самом деле, среди художников и деятелей искусств в возрастной категории от 89 лет и младше женщины составляют долю только в 38%, тогда как среди художников возрастом моложе 49 лет доля женщин уже достигает 46%.

Итак, можно прийти к выводу о том, что, сделав ставку на современное искусство, музей получит — по крайней мере, теоретически — возможность иметь выбор между одинаковым количеством художников-женщин и мужчин. И все равно, женщины все ещё не столь заметны в этой области. Почему? По мнению социолога Оливье Мёшлера (Olivier MoeschlerВнешняя ссылка) из Лозаннского университета «искусство сегодня должно быть провокационным, а не только эстетически привлекательным. В работах же мужчин провокация гораздо более приемлема для общества, нежели в работах женщин. Поэтому речь должна в этом случае идти не только об основах формирования музейно-выставочной работы, но и предпочтениях и ожиданиях, а значит и об ответственности, всего общества».

О методологии проведенного исследования подробнее можно прочитать здесьВнешняя ссылка.

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Русскоязычную версию статьи подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch

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