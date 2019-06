Dass in der Schweiz Kunst von weiblichen Künstlerinnen wie Miriam Cahn gezeigt wird – hier an der Art Basel in Hongkong im Jahr 2014 – ist eher die Ausnahme als die Regel. 2019 widmet das Kunstmuseum Bern Miriam Cahn eine Einzelausstellung.

Schweizer Kunstmuseen zeigen häufiger die Kunst von Männern als von Frauen. Gerade mal 26% der ausgestellten Künstler zwischen 2008 und 2018 waren Frauen. Das ergibt eine Recherche von SWI swissinfo.ch und Radio Télévision Suisse (RTS).



2019 scheint das Jahr der Künstlerinnen zu sein: Das Museum Tate in London zeigt seit Ende April die Kunst weiblicher britischer Künstlerinnenexterner Link der letzten 60 Jahre. Die Werke der Männer wurden für einmal abgehängt. Die Sichtbarkeit von Frauen in der Kunst ist weltweit ein wichtiges Thema. Eine Studie in den USAexterner Link hat ergeben, dass gerade einmal 12% aller Künstlerinnen in Ausstellungen Frauen waren. Auch in der Schweiz ist das Geschlechterverhältnis in der Kunst ein grosses Thema. Die Situation wurde hierzulande noch nicht untersucht - bis jetzt.



Wir haben in 125 Schweizer Kunstmuseen nachgefragt, welche Künstlerinnen und Künstler sie von 2008 bis 2018 ausgestellt haben. Über 60% der Institutionen haben geantwortet, und so liegen uns Ergebnisse für 80 Museen vor. Die Recherche ergab, dass nur 26% aller Einzelausstellungen Frauen gewidmet wurden. Bei den Gruppenausstellungen ist das Verhältnis ähnlich, aber etwas besser zugunsten der Frauen.



Grafik_Museen_Total In den Schweizer Museen stammen nur 26% aller Ausstellungen von Frauen.

Schaut man sich die Museen genauer an, offenbaren sich grosse Unterschiede. Am meisten Frauen ausgestellt hat das Musée Alexis Forel in Morges im Kanton Waadt. Der dortige Direktor Yvan Schwab sagt, er habe keine Frauenquote oder etwas in diesem Sinne, aber er berücksichtige die Arbeit von Frauen besonders.

TopFlop_Museen Ein Museum in der Waadt hatte den grössten Frauenanteil.

Bei einigen Museen tut sich etwas in der Schweiz: In den letzten Jahren gab es einige reine Frauenausstellungen. Das Musée des Beaux-Arts in Le Locle im Kanton Neuenburg beispielsweise widmete von Februar bis Mai die Ausstellung «Eine Saison für Künstlerinnen»externer Link den Frauen. Während eine Frauenausstellung zwar die Statistik verbessert, lenkt sie die Aufmerksamkeit aber nur für einen Moment und nicht langfristig auf das Thema.



Insgesamt haben nur acht Museen in ihren Einzelausstellungen mehr Frauen als Männer gezeigt – das sind 10%. Unter den grösseren Institutionen sticht die Kunsthalle Basel heraus: 53% der Einzelausstellungen stammten von Frauen. Die Kunsthalle Basel stellt ausschliesslich zeitgenössische Kunst aus – der Anteil der weiblichen Künstler ist hier viel grösser als bei moderner Kunst oder bei historischen Positionen.



Kaum Frauen in den grossen Museen

Die grossen Kunstmuseen geben ein klares Bild ab: Die meistbesuchten Museen der Schweiz haben bei den Einzelausstellungen einen Frauenanteil von gerade einmal durchschnittlich 13,6%. Es liegen uns Daten für sieben der 10 grössten Museen vor, darunter das Kunstmuseum Bern, das Kunsthaus Zürich und die Fondation Beyeler. Die meisten Frauen unter den grössten Museen zeigte das Château de Chillon im Kanton Waadt.

Bigmuseums Meistbesuchte Museen schneiden schlecht ab.

Beim Kunsthaus Zürichexterner Link ist man sich des Missverhältnisses bewusst. Mediensprecher Björn Quellenberg sagt: "Unser Museum spiegelt den Kunstkanon der vergangenen 600 Jahre – da gab es eben viel mehr Männer. Bei Ausstellungen zur Gegenwartskunst setzen wir aber auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis."

In den Einzelausstellungen des Kunsthauses Zürich fallen immer wieder bekannte Namen auf – Pablo Picasso, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton. Von weiblichen Künstlerinnen kaum eine Spur. "Wenn man das Publikum fragt, welche Kunst es sehen möchten, hören wir sehr oft die Namen dieser bekannten männlichen Künstler", sagt Björn Quellenberg.

"Wenn man das Publikum fragt, welche Kunst es sehen möchte, hören wir sehr oft die Namen der bekannten männlichen Künstler."

Björn Quellenberg, Sprecher Kunsthaus Zürich

Ende des Zitats

Beim Kunstmuseum Bern steht das Thema Ausgleich beim Geschlechterverhältnis weiter oben auf der Agenda.. Nina Zimmer, Direktorin am Kunstmuseum Bernexterner Link sagt, sie bemühe sich sehr, gleich viele Frauen wie Männer zu zeigen und generell die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Zimmer ist erst seit 2016 in Bern tätig, und hat seither viele Frauen ins Programm gebracht.

2019 zeigt sie zwei Künstler einzeln, und sie hat bewusst einen Mann und eine Frau gewählt: Johannes Itten und Miriam Cahn. "Wir kaufen auch bewusst Kunst von Frauen für die Sammlung – wir müssen aufholen", sagt Zimmer.

Denn vor allem die Sammlungen der Museen sind stark männerdominiert. Eine Recherche des Guardianexterner Link ergab, dass in der Tate in London nur 15% der Sammlung von weiblichen Künstlerinnen stammt.

Kunstakademien schlossen Frauen lange aus

Dass Frauen in der Kunst lange gar nicht oder kaum vorkamen, hat vor allem kulturelle und historische Gründe. Lange war Frauen war der Zugang zu den europäischen Kunstakademien verwehrt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde in Europa die Ausbildung der europäischen Künstler immer professionalisierter. Nicht aber für weibliche Kunstschaffende: Männer durften sich professionell bilden, Frauen konnten das allerhöchstens im privaten Umfeld tun – und auch nur dann, wenn sie es sich leisten konnten.

Als Frauen endlich Kunst studieren durften, waren sie dennoch nicht sichtbar: "Die Frauen wurden in der Kunstkritik ihrer Zeit oft vergessen, weil die Kritiker immer Männer waren", sagt Mara Folini, Direktorin am Museum für Moderne Kunst in Ascona, die sich in ihrer Institution stark für die Sichtbarkeit von Frauen einsetzt. Kein Wunder also, dass das Publikum sich bekannte Namen von Männern wünscht, wenn es nur diese kennt.



"Die Frauen wurden in der Kunstkritik ihrer Zeit oft vergessen, weil die Kritiker immer Männer waren."

Mara Folini, Direktorin Museum für Moderne Kunst, Ascona

Ende des Zitats

Heute sieht es zumindest in der Bildung anders aus: Meistens studieren mehr Frauen Kunst als Männer. An einer der renommiertesten Kunsthochschule des Landes, der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK), beispielsweise haben im Jahr 2018 55% Frauen studiert. Ähnlich sieht es an den Schweizer Universitäten im Studium der Kunstgeschichte aus. Auch die Schweizer Kuratoren sind häufiger Frauen als Männer, wie unsere Recherche ergab.



Aufschluss über den Anteil Frauen und Männer im Kunstberuf in der Schweiz gibt das Lexikon Sikartexterner Link. Insgesamt ist der Katalog, der Schweizer Künstlerinnen und Künstler und jene, die regelmässig in der Schweiz ausstellen, männerdominiert. Der Frauenanteil wird aber über die Jahre grösser. Unter den Kunstschaffenden, die 89 Jahre oder jünger sind, gibt es 38% Frauen. Von jenen, die 49 Jahre alt oder jünger sind, sind bereits 46% Frauen.

Wenn ein Museum zeitgenössische Kunst zeigt, hat es also zumindest in der Theorie die Wahl zwischen fast gleich vielen Frauen wie Männern.



Provokation wird bei Männern eher akzeptiert

Warum aber sind diese Frauen nicht sichtbar in Ausstellungen? Wie die Recherche gezeigt hat, sind die Schweizer Museen von Ausgeglichenheit noch weit entfernt. Der Soziologe Olivier Moeschler von der Universität Lausanne vermutet als einen der Gründe: "Kunst muss heute provokativ sein und nicht mehr nur ästhetisch. Bei Männern wird Provokation von der Gesellschaft viel eher akzeptiert, bei Frauen viel weniger." Die Verantwortung liegt somit also nicht nur im Kunstbetrieb, sondern bei der gesamten Gesellschaft.







Unsere Methode: Wir haben 125 Schweizer Kunstmuseen und Kunsthallen per E-Mail kontaktiert und sie gefragt, ob sie uns eine Liste aller Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen nach Geschlecht für die Jahre 2008 bis 2018 senden können. Von 73 Museen haben wir die Daten erhalten, 7 haben wir auf den jeweiligen Webseiten selbst gezählt. Alles zu Vorgehen, Definitionen, Methodik und Datenanalyse lesen Sie hierexterner Link.

