Швейцарский хор Kantorei впервые выступит в Москве и городах Золотого Кольца Владимир и Суздаль.

(www.kantorei.ch)

Швейцарский хор Kantorei впервые выступит в Москве и в городах Золотого Кольца Владимире и Суздале. В частности, швейцарцы представят на концерте в Посольстве Швейцарии в России 9 октября хоровую программу «Мир на земле». Они проведут мастер-класс в Хоровой Академии им. В.С. Попова и поучаствуют в церковной службе в Московском Кафедральном Евангелическо-Лютеранском соборе свв. Петра и Павла.

В настоящее хор «Канторай» («Kantorei») Внешняя ссылкавыступает под управлением швейцарского дирижера, уроженца Германии Йоханнеса Гюнтера. История хора насчитывает уже около 60-ти лет. Основная задача хора: отвечать за музыкальное сопровождение богослужений в бернском Кафедральном соборе (Мюнстер) и в храме Predigerkirche в Цюрихе.

Впервые выступая по собственной инициативе в Москве и городах Золотого Кольца Владимир и Суздаль швейцарцы представят, в частности, 9-го октября на концерте в Посольстве Швейцарии в России хоровую программу «Мир на земле», проведут перекрёстный мастер-класс в Хоровой Академии им. В.С. Попова и поучаствуют в церковной службе в Московском Кафедральном Евангелическо-Лютеранском соборе Св. Петра и Павла.

Запланировано также уникальное выступление протестантского хора в православной Московской Духовной Академии в Сергиевой Лавре, что станет впечатляющим жестом экуменической солидарности христиан разных стран и разных культурно-духовных традиций.

Ткань богослужения

Хоровое объединение Kantorei было создано в 1962 году, объединив певцов и канторов церковных хоров Цюриха (Zürcher Kantorei zu Predigern), Базеля (Basel Kantorei) и Берна (Berner Kantorei), под управлением Мартина Флемига (Martin Flämig). В 1971 году М. Флемига, вернувшегося в Дрезден и ставшего руководителем Дрезденского хора мальчиков (Dresdner Kreuzchor), сменил Клаус Кналль (Klaus Knall), который вывел хор на высочайший исполнительский уровень.

С Клаусом Кналлем хор Kantorei записал ораторию Вальтера Крафта (1905-1977) «Христос», Мессу Dona nobis pacem и «Страсти по Матфею» Эрнста Пеппинга (1901-1981), «Четыре мотета на слова Ульриха Цвингли» швейцарского композитора Ханса Штудера (1911–1984), а также сочинения Генриха Шютца (1585-1672). С 1998 года хорами Kantorei руководит Йоханнес Гюнтер, с которым хор Kantorei осуществил, например, запись духовных сочинений Вилли Буркхарда.

С 1998 года Kantorei руководит Йоханнес Гюнтер.

(www.kantorei.ch))

Хор Kantorei исполняет духовную и богослужебную музыку христианства от средневековой григорианики до постмодернизма. Во время протестантской литургии или вечерней службы барокко в музыке Kantorei пересекается с романтизмом, возрождение с классицизмом, средневековье с модернизмом, обнажая глубину литургического постижения божественного образа в многовековой истории христианства. Включение современной духовной музыки 20-го и 21-го веков в ткань богослужения — одна из особенностей репертуарной политики хора.

Сочинения Франсиса Пуленка, Хуго Дистлера, Вилли Буркхарда, Франка Мартина, Люка Балмера, Ханса Штудера, Вальтера Крафта, Эрнста Пфиффнера, Рональда Бисеггера и др. выявляют индивидуальность Kantorei в стилевом и концептуальном претворении богослужебного жанра в русле евангелической музыкальной традиции. Интересны эксперименты Kantorei на стыке различных жанров: хоровая музыка и театрализация, современная хореография, художественная световая инсталляция, литургические чтения и др.

Хор часто выступает в качестве заказчиков хоровых сочинений, поддерживая институцию молодых и уже маститых композиторов, будучи своеобразной музыкальной лабораторией в области современного хорового исполнительства. Хору Kantorei посвятили свои сочинения Регина Вальдмейер (1975), кантата к празднику пятидесятницы «Veni», Айрис Сзеги (1956), кантата «Человечество», Пьер Функ, «Псалом 139», Курт Видорский (1978) «Бурные мечты», Эльвира Гарифзянова (1976) «Ищите лица моего», Ульрих Гассер (1950) TransСredo, Кристиан Хенкинг (1961) «Я так устал вздыхать», Курт Майер «Пойте Богу», Magnificat, Даниэль Глаус (1957) и др.

Палитра жанрового разнообразия

Как уже отмечалось, впервые посетив Москву, швейцарцы представят хоровую программу a cappella «Мир на земле» («Friede auf Erden»), названную по одноименному сочинению Арнольда Шёнберга. Программа логически раскрывает палитру жанрового разнообразия репертуара «Kantorei».

хор хор

Отдельно укажем, что 7-го октября 2019 года в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла (Старосадский переулок, 7/10, строение 10., метро «Китай-город») в исполнении швейцарского хора вы услышите произведения Ж. Беншуа (ок. 1400-1460), Г. Шютца (1585-1672), И. С. Баха (1685-1750), И. Г. Шейна (1586 — 1630) с акцентом на блоке духовных и светских миниатюр композиторов-романтиков Ф. Мендельсо́на (1809-1847), И. Брамса (1833-1897), А. Брукнера (1824-1896), а также А. Шёнберга (1874-1951) и А. Пярта. В завершении концерта слушателей ждет знакомство со швейцарскими народными песнями.

В концерте также принимает участие органистка Кафедрального Евангелическо-Лютеранского собора свв. Петра и Павла Ирина Шашкова-Петерсон, сопрано Светлана Стенькина и хор Евангелическо-лютеранской общины (руководитель — кантор Евангелическо-Лютеранского собора свв. Петра и ПавлаВнешняя ссылка Максим Болий). Концерт носит благотворительный характер и по решению Евангелическо-лютеранской общины посвящен «Дню пожилого человека».

Его смогут посетить пожилые люди, пенсионеры, многодетные семьи и многие, для кого покупка билета в концертный зал является непомерно большой тратой. Вы можете услышать хор Kantorei не только во время концерта, но и на праздничном Богослужении Erntedankfest накануне, 6-го октября, выступление пройдет вместе с Церковным хором и солистами Евангелическо-Лютеранской общины Кафедрального Собора свв. Петра и Павла под руководством Максима Болия.

(www.kantorei.ch)

Предлагаем вам также посетить 8 октября во вторник перекрестный мастер-класс с участием «Kantorei» и его художественного руководителя Й. Гюнтера в Академии хорового искусства имени В.С. ПоповаВнешняя ссылка (адрес: Фестивальная улица 2 Б., пять минут от метро «Речной вокзал»), где швейцарский дирижер и кантор прочитает лекцию «Вокальная работа с певцами-любителями в хоре», а также будет работать с хором мальчиков и юношей Хорового Училища имени Свешникова над сочинениями A. Брукнера.

В свою очередь ректор и художественный руководитель Хоровой академии профессор А. Петров будет работать со швейцарскими певцами над русской духовной музыкой. В конце мастер-класса слушателей ждёт совместное выступление этих двух хоровых коллективов. На мастер-класс (с 10.45 до 11.45 и с 13.45 до 14.45) вход только по согласованию с администрацией Академии хорового искусства им. В.С. Попова (количество мест очень ограничено, предпочтение – студентам академии), а на лекции в 12.00 и концерт в 16.00 вход свободный.

«Объединенные верой»

Но вернемся к хору. Несколько раз в год бернский и цюрихский хоры Kantorei объединяются для проведения тематических рождественских или летних концертов, либо для осуществления так называемых «репетиционных выходных», когда певцы собираются для общения в каком-либо монастыре и на несколько дней погружаются в творческий процесс. Перед почти каждым важным концертным выступлением хор Kantorei проводит программный лекторий в формате непосредственного общения с публикой, а часто и с самим автором того или иного современного сочинения, рассматривая эту работу как важную часть своей просветительской миссии.

Хор стал своеобразной музыкальной лабораторией в области современного хорового исполнительства.

(www.kantorei.ch / Ули Рикенбах)

Участники хоров Kantorei не являются профессионалами, но уделяют вопросу музыкального самообразования большое внимание. Kantorei поддерживает преемственность поколений. Существует хор Kantorei 50+, с 2013 года работает детско-юношеский хор Berner Münster Kinder- und Jugendchor. Среди членов Kantorei находятся представители различных возрастов, профессий, социальных слоев и стран, объединенных верой, интересом к глубокому изучению Евангелия и любовью к музыкальному искусству и хоровому пению.

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