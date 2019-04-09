Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:30

Матье Жатон, директор Джазового фестиваля в Монтрё, на конференции по поводу открытия его программы, вторник, 9 апреля 2019 г.

(sda-ats)

Джазовый фестиваль в Монтрё этим летом пройдет в 53-й раз и снова – в звездным составе! Сегодня стало известно, кто выступит на берегу Женевского озера с 28 июня до 13 июля.

«В этом году в программе большое место займут сильные личности», – пообещал директор фестиваля Матье Жатон (Mathieu Jaton) на конференции по поводу открытия во вторник, 9 апреля.

Откроет фестиваль 28 июня легендарный британский музыкант Стинг («Englishman in New York»), на следующий день главным артистом станет его соотечественник Элтон Джон, о появлении которого с прощальным туром было объявлено уже несколько месяцев назад.

Как и Элтон Джон, в прощальном туре в Монтрё выступят две американские артистки: фолк-певица Джоан Баез и соул-певица Анита Бейкер. Их концерты – настоящий подарок фестивалю, сказал Матье Жатон.

Не только ретро

Организаторам Джазового фестиваля в Монтрё нередко достаются упреки, что при составлении списка гостей они впадают в ностальгию. «У нас сбалансированная программа», – защищается Маттье Жатон, подчеркивая, что приглашает и современных музыкантов. Например, что британская певица Рита Ора (Rita Ora, «Let You Love Me») или блюз- и соул-исполнитель Rag'n'Bone Man («Human»), чей концерт пришлось отменить по медицинским причинам в прошлом году.

Для любителей французской музыки выступят, среди прочих, популярная поп-исполнительница Клара Лучиани (Clara Luciani), рэпер Эдди де-Прето (Eddy de-Preto) и композитор и мульти-инструменталист Ян Тирзен (Yann Tiersen), которого директор фестиваля хотел пригласить уже много лет.

Билеты на 53-й выпуск «Монтрё-джаза» поступят в продажу с завтрашнего дня, 10 апреля. В прошлом году фестиваль посетили 240 тысяч человек, было продано около 95 тысяч билетов. Бюджет музыкального праздника остается тем же, примерно 28 миллионов франков.

www.montreuxjazzfestival.comВнешняя ссылка







Подготовила: Людмила Клот

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