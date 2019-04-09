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Музыка Новая программа Джазового фестиваля в Монтрё!

Матье Жатон

Матье Жатон, директор Джазового фестиваля в Монтрё, на конференции по поводу открытия его программы, вторник, 9 апреля 2019 г.

(sda-ats)

Джазовый фестиваль в Монтрё этим летом пройдет в 53-й раз и снова – в  звездным составе! Сегодня стало известно, кто выступит на берегу Женевского озера с 28 июня до 13 июля.

«В этом году в программе большое место займут сильные личности», – пообещал директор фестиваля Матье Жатон (Mathieu Jaton) на конференции по поводу открытия во вторник, 9 апреля.

Откроет фестиваль 28 июня легендарный британский музыкант Стинг («Englishman in New York»), на следующий день главным артистом станет его соотечественник Элтон Джон, о появлении которого с прощальным туром было объявлено уже несколько месяцев назад.

Как и Элтон Джон, в прощальном туре в Монтрё выступят две американские артистки: фолк-певица Джоан Баез и соул-певица Анита Бейкер. Их концерты – настоящий подарок фестивалю, сказал Матье Жатон.

Не только ретро

Организаторам Джазового фестиваля в Монтрё нередко достаются упреки, что при составлении списка гостей они впадают в ностальгию. «У нас сбалансированная программа», – защищается Маттье Жатон, подчеркивая, что приглашает и современных музыкантов. Например, что британская певица Рита Ора (Rita Ora, «Let You Love Me») или блюз- и соул-исполнитель Rag'n'Bone Man («Human»), чей концерт пришлось отменить по медицинским причинам в прошлом году.

Для любителей французской музыки выступят, среди прочих, популярная поп-исполнительница Клара Лучиани (Clara Luciani), рэпер Эдди де-Прето (Eddy de-Preto) и композитор и мульти-инструменталист Ян Тирзен (Yann Tiersen), которого директор фестиваля хотел пригласить уже много лет.

Билеты на 53-й выпуск «Монтрё-джаза» поступят в продажу с завтрашнего дня, 10 апреля. В прошлом году фестиваль посетили 240 тысяч человек, было продано около 95 тысяч билетов. Бюджет музыкального праздника остается тем же, примерно 28 миллионов франков.

www.montreuxjazzfestival.comВнешняя ссылка

Фестиваль Монтрё Насколько джазовым является фестиваль в Монтрё?

Pet Shop Boys? Том Джонс? Не пора ли переименовать Фестиваль в Монтрё из джазового в какой-то другой?



Подготовила: Людмила Клот

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