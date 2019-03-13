На первый взгляд все это звучит более чем странно: Международный Комитет Красного Креста занимается разработкой военной видеоигры в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Зачем серьезная организация поддерживает саму идею игры в войну? Ответ прост: геймеры тоже должны знать, что у войны есть чёткие правила.

В традиционных компьютерных «стрелялках» все сводится к одному: палить во все, что движется, и убивать как можно больше живых существ — без каких-либо ограничений. В таких играх не встречаются дети и мирные жители, что делает игры далекими от реальных вооруженных конфликтов. У геймеров, увлеченных действием на экране, вопрос об этичности стрельбы во всё живое просто не возникает. Именно это и хочет изменить Международный Комитет Красного Креста (МККК), разработав видеоигру, участники которой должны вести войну, соблюдая Женевские нормы.

Не стреляйте в детей!

В частности, это означает, что игрок должен отличать бойцов противника от мирных жителей и оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Любой, кто стреляет в военнопленных или нападает на мирных жителей, будет наказан. Игроки должны действовать в соответствии с принципами реального международного гуманитарного права. «Я не могу просто стрелять во все, что вижу», — объясняет Кристиан Руффер (Christian Rouffaer), руководитель лаборатории виртуальной реальности МККК в Бангкоке. Многие геймеры просто не знают, что реальный солдат не может просто делать то, что он хочет.

Сама игра стремится во всем походить на реальность. Порой на перезарядку оружия требуется, как и в реальности, очень много времени. Играющий может попасть в ситуацию плохой или ограниченной видимости. Кристиан Руффер отмечает, что это специально делается для достижения эффекта достоверности: чисто игровое отношение к войне способствует ее героизации, поэтому МККК приближает ее к реальности в как можно большей степени.

При этом игра, разумеется, не должна стать скучной, иначе ею никто не заинтересуется. Изначально эта программа-симуляция разрабатывалась для самих сотрудников МККК в учебных целях. Переделать их в «стрелялку» оказалось довольно просто и дешево. МККК рассчитывает на самое широкое распространение игры в обществе, а потому она будет бесплатной и доступной для всех.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.



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