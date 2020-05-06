Швейцария по праву гордится своими давними гуманитарными традициями и, учитывая численность населения, она рассматривает в пересчете на душу населения значительно больше ходатайств о предоставлении убежища, чем другие европейские страны.

В Швейцарии создана логичная и рациональная система обработки ходатайств о предоставлении статуса беженца. Даже если официальный статус беженца получают в итоге лишь немногие просители, все равно, они могут рассчитывать на получение различного рода временных видов на жительство, например, если в стране происхождения данного претендента на убежище идут военные действия и данное лицо, даже при отрицательном заключении по его ходатайству, не может быть выслано из Швейцарии на родину.

У системы предоставления убежища в Швейцарии есть сторонники и противники. Сторонники из левого политического лагеря требуют увеличивать ассигнования на эту систему и принимать в стране как можно больше беженцев, прежде всего детей. Противники, как правило из правого политического лагеря, говорят о возникновении в этой области целой «индустрии», на которой «паразитируют» разного рода НКО и НГО. Многие эксперты из социальной сферы указывают на объективные критерии интеграции, которые необходимо выполнять мигрантам для успешной социализации в стране, где интеграция порой бывает слишком сложна даже для выходцев из соседних европейских стран.

В нашем новом видеоролике из серии «Объясняя Швейцарию» Вы узнаете, как конкретно проходит процесс предоставления убежища и каковы условия успешного завершения этого процесса. Вы не планируете получать убежище в Швейцарии? Этот ролик все равно может быть для вас интересным, поскольку он раскрывает эту страну с неожиданной стороны и показывает ее с необычного ракурса.



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!