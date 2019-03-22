Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 13:45

Ровно двадцать лет назад воздушный шар Breitling Orbiter 3 завершил свою легендарную кругосветку. Пилотировали его швейцарский воздухоплаватель Бертран Пикар и его коллега-англичанин Брайан Джонс.

Этот полет остался в истории одной из последних великих географических авантюр 20-го века. На тот момент никому еще до них не удавалось облететь весь мир на воздушном шаре, заполненным горячим воздухом. Другие состоятельные путешественники-миллиоеры, такие как Ричард Брэнсон и Стив Фоссетт, уже совершали попытки сделать это, но каждый раз терпели неудачу.

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В общей сложности всего была предпринята 21 попытка облететь вокруг Земли именно на шаре. Швейцарец Бертран Пикар (Bertrand Piccard) также дважды потерпел фиаско, в 1997 и 1998 годах, успешной же стала только его третья попытка, совершенная совместно с Брайаном Джонсом (Brian Jones).

И вот ровно 20 лет назад, 21-го марта 1999 года их шар приземлился в египетской пустыне, завершив полет длиной в 45 755 километров. В общей сложности он продолжался 19 дней, 21 час и 55 минут и стал самым значительным в истории воздухоплавания как по расстоянию, так и по времени.

Высокотехнологичный воздушный шар

Конструкционно Breitling Orbiter 3 представлял собой комбинацию газонаполненного шара и теплового аэростата. В полностью надутом состоянии он приобретал 55 метров в высоту и летел на газе пропан, который находился в титановых баллонах, размещенных по бокам гондолы.

Перед стартом техническая команда сопровождения добавила на всякий случай еще четыре дополнительных баллона с пропаном, они-то и сыграли решающую роль в успешном завершении этого небывалого путешествия. Сегодня гондола шара Breitling Orbiter 3 выставлена в Международном аэропорту Вашингтон Даллес на базе «Центра Стивена Удвар-Хейзи» (The Steven F.Udvar-Hazy CenterВнешняя ссылка), филиала «Национального музея воздухоплавания и астронавтики» (National Air and Space Museum) в Вашингтоне.

Швейцарец Бертран Пикар продолжил славную семейную традицию первопроходцев-путешественников. Его отцом был исследователь подводных глубин Жак Пикар (Jacques Piccard), а дедушка, знаменитый Огюст Пикар (Auguste Piccard), также покорял небо на самых разных летательных аппаратах.

В 2016 году Бертран Пикар вписал новую страницу в историю авиации, совершив вместе с Андре Боршбергом первый успешный полет вокруг света на летательном аппарате Solar Impulse — 2, приводимом в движение солнечной энергией. Сегодня Бертран Пикар позиционирует себя в качестве убежденного сторонника экологически чистых технологий.

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японский (ja) アルプスの空高く スイスの熱気球とその歴史



Русскоязычную версию материала подготовили Людмила Клот, Игорь Петров

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