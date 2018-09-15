Взгляд на посетителей выставки во время прогулки по Большому Бульвару, или Grand Boulevard, одному из центральных променадов экспозиции.

Фрагмент автомобиля Maserati Birdcage Tipo 63 Serenissima, 1961 год. Кстати, на этой автомобильной выставке есть и хостесс.

Классический автомобиль Lincoln Continental, 1963 год выпуска. Он принадлежал Пабло Пикассо, это была последняя машина, за рулем которой он сидел лично.

Один из самых изысканных автомобилей предвоенных лет, модель Invicta S, 1932 год. Эта спортивная машина британского производства принадлежала к той же категории, что Bentley или Rolls-Royce.

Довольно необычно увидеть среди роскошных лимузинов класса люкс вот такой экспонат в виде кровати, впрочем, тоже шикарной, производства Rolls-Royce.

Модель Graber Alvis TS21, 1967 год. Корпуса к таким шедеврам дизайна производились швейцарской компанией Graber из кантона Берн по договору с английской фирмой Alvis, выпускавшей спортивные автомобили с 1926 по 1970 годы,

выставка ретро-автомобилей

Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 11:00 15.09.2018 - 11:00

Премьера в Швейцарии: под брендом «Grand BaselВнешняя ссылка» на прошлой неделе в городе на излучине Рейна заработала экспозиция автомобилей-олдтаймеров и одновременно выставка высокой моды в области промышленного дизайна. Её огромный логотип можно уже издалека узреть над входном в выставочный зал «Базель Мессе».

Вниманию посетителей здесь представлены роскошные авто, как гоночные, так и классические, в облике которых отражена извечная мечта о прекрасной «самобеглой коляске», внешний вид которой заставляет бледнеть от зависти всех окружающих. Организаторы выставки планируют привлечь по меньшей мере 12 тыс. человек. Получится ли? Пока говорить об этом трудно, но организаторы не теряют оптимизма, ведь «здесь собраны шедевры автомобильного искусства. Представленные уникальные дизайнерские решения реально заставляют нас самих завидовать белой завистью тем, кто является обладателем всех этих жемчужин!»

Пока, правда, в залах довольно пусто, только приглушённые голоса эхом отражаются от стен, да шаги звучат гулко, как в церкви. За два первых дня работы новой экспозиции на ее стендах уже успели побывать маститые коллекционеры и VIP-гости. А в четверг 13 сентября выставка открылась и для рядовых посетителей. Она будет работать до 9 октября.

Я лично ощущал себя вполне в своей тарелке, с учетом того, что многие тут не только смотрели на машины, но еще и занимались любительской фотографией, снимая экспонаты фотокамерами или просто мобильными телефонами. Женщин, правда, среди гостей было очень мало, и если они и появлялись, то только группками, или же в сопровождении своих спутников жизни.

Выставочное пространство

Сразу обращаешь внимание на то, как умно организовано выставочное пространство. Машины здесь не просто выставлены на всеобщее обозрение, все они припаркованы в особых боксах, дизайн и устройство которых были специально разработаны для экспозиции Grand Basel. Есть интерес к той или иной модели? Группа кураторов-экспертов подробно расскажет вам о ней и о ее особенностях.

Паоло Тумминелли (Paolo Tumminelli) один из них. Он стоит в конце основного выставочного «променада», гордо названного Гранд Авеню. Вокруг него сосредоточилась целая группа коллег-экспертов, все они заняты обсуждением чрезвычайно важного вопроса: «Квадрат или круг? Какой дизайн наиболее целесообразен и эргономичен, но при этом эстетически приятен?» Есть мнение, что человеческому (мужскому) глазу более приятны округлые антропоморфные (женские) формы.

С другой стороны, законы дизайна все-таки куда более сложны, иначе бы мы до сих пор ездили на машинах, напоминающих начало 1920-х гг. Тут же, кстати, установлен автомобиль марки Fiat Panda со следами ржавчины на кузове и с изношенной обивкой салона. Это, с одной стороны, забавно, а кроме того, не лишено смысла — ведь марка Fiat тоже является известным брендом и иконой стиля, так что мастера итальянского дизайна вполне могут себе позволить самоиронию.

Дизайнерскаа утопия

Концепцию выставки «Гранд Базель» Придумала и осуществила компания MCH Group, в активе которой крупнейшая в мире регулярная выставка часов и украшений Baselworld. И это сразу видно: выставка сама по себе напоминает ювелирное изделие или некую дизайнерскую утопию, дерзко шагнувшую с экрана компьютера в реальный мир. Дела у MCH Group идут не очень, недавно часовой гигант Swatch Group решил больше не участвовать в выставке Baselworld, сочтя эту форму устаревшей в условиях нынешней цифровой революции.

Поэтому перед компанией встала задача как-то компенсировать убыток. Рассчитывая, прежде всего, на автодилеров высшей ценовой категории и на взыскательных коллекционеров со всего мира, MCH Group уверена, что ставка на новый выставочный формат себя оправдает. Для нынешнего шоу было отобрано около сотни моделей автомобилей, давно уже переставших быть просто средствами передвижения, превратившись почти что в памятники культуры.

Общая страховая стоимость блестящих полированными боками лимузинов достигает 300 млн франков, причем большинство экспонатов выставки были заимствованы в Швейцарии. Бесплатный рекламный журнал для посетителей напоминает еще раз: «Автомобили — это искусство!» А в феврале 2019 «Гранд Базель» побывает в Майами, а потом посетит Гонконг.

Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот.



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