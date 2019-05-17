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Жизнь в Альпах

Фотогалерея Вспоминая швейцарское «наводнение века» в 1999 году

Roland Eberle, Philipp Staehelin, Vreni Schawalder and Hermann Lei walking on planks over flooded Thurgau

Представители правительства кантона Тургау, недалеко от границы с Германией, инспектируют ситуацию и оценивают ущерб от катастрофического наводнения, июнь 1999 года (Keystone/Christoph Ruckstuhl).

Aerial view of Flooding of the Linth canal

Проливные дожди, которые продолжались целые сутки без перерыва, в итоге заставили выйти из берегов канал, прорытый к реке Линт, недалеко от города Линталь, кантон Гларус (KEYSTONE/Michele Limina).

Bern floods in 1999

Затопленные улицы Берна напоминали венецианские каналы. Для того, чтобы горожане могли добираться до своих домов, в городе была запущена служба лодочного такси (Keystone/Jurg Müller). 

flooding of the motorway near Maienfeld.

Автомагистраль A13 была перекрыта из-за наводнения. В регионе города Майенфельд (Maienfeld), кантон Граубюнден, 22 мая 1999 года (Keystone/Michele Limina).


Heavy rainfall caused numerous landslides in Switzerland and drastically aggravated the flood situation.

Подразделения швейцарской гражданской обороны помогают жителям города Люцерн в центральной части Швейцарии заполнять мешки с песком (Keystone/Guido Roeoesli).

Image Gallery on the floods of 1999 in Switzerland

Ровно 20 лет назад, в мае 1999 года, на Швейцарию обрушилось «наводнение века». Вышедшие из берегов многочисленные озера и реки посеяли по всей стране хаос и разорение. Не обошлось и без жертв: один человек погиб, несколько жителей страны получили ранения разной степени тяжести. Движимому и недвижимому имуществу, а также транспортно-промышленной инфраструктуре был нанесён значительный урон. Объем общих страховых выплат составил миллионы швейцарских франков.

Учиться или бастовать? Спасать климат, как когда-то спасали банк UBS, невозможно!

С лёгкой руки новоявленной климатической почти святой Греты школьники принялись бастовать за спасение климата. Но климат — это не банк!

Особенно сильно пострадали от наводнения регионы под Берном, а также в центральной и восточной Швейцарии. В некоторых населенных пунктах все первые этажи жилых и промышленных зданий и сооружений были заполнены водой. Печальные итоги природного катаклизма стали для местных и федеральных властей серьезным «звонком» и поводом задуматься на предмет более эффективных способов предотвращения ущерба от наводнений в будущем.

Постоянный мониторинг

Сейчас в Швейцарии составлены и постоянно обновляются подробные картыВнешняя ссылка потенциально опасных с точки зрения природных катастроф регионов и районов страны. На основе постоянного мониторинга в стране рассчитывается риск возможных наводнений, селевых потоков, оползней и снежных лавин. Из бюджетов федерального и кантональных правительств на эти цели выделяются специальные средства, которые идут на реализацию как профилактики природных катастроф, так и на устранение их негативных последствий.

В частности, вдоль реки Ааре на участке между Тунским озером и Берном были проведены масштабные работы по противопаводковому обустройству и укреплению береговой линии. В августе 2005 года, однако, в Швейцарии все равно произошло очередное «наводнение века», которое вновь затронуло многие из тех же районов, что уже пострадали в 1999 году.

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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