Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 7:00

Ровно 20 лет назад, в мае 1999 года, на Швейцарию обрушилось «наводнение века». Вышедшие из берегов многочисленные озера и реки посеяли по всей стране хаос и разорение. Не обошлось и без жертв: один человек погиб, несколько жителей страны получили ранения разной степени тяжести. Движимому и недвижимому имуществу, а также транспортно-промышленной инфраструктуре был нанесён значительный урон. Объем общих страховых выплат составил миллионы швейцарских франков.

Особенно сильно пострадали от наводнения регионы под Берном, а также в центральной и восточной Швейцарии. В некоторых населенных пунктах все первые этажи жилых и промышленных зданий и сооружений были заполнены водой. Печальные итоги природного катаклизма стали для местных и федеральных властей серьезным «звонком» и поводом задуматься на предмет более эффективных способов предотвращения ущерба от наводнений в будущем.

Постоянный мониторинг

Сейчас в Швейцарии составлены и постоянно обновляются подробные картыВнешняя ссылка потенциально опасных с точки зрения природных катастроф регионов и районов страны. На основе постоянного мониторинга в стране рассчитывается риск возможных наводнений, селевых потоков, оползней и снежных лавин. Из бюджетов федерального и кантональных правительств на эти цели выделяются специальные средства, которые идут на реализацию как профилактики природных катастроф, так и на устранение их негативных последствий.

В частности, вдоль реки Ааре на участке между Тунским озером и Берном были проведены масштабные работы по противопаводковому обустройству и укреплению береговой линии. В августе 2005 года, однако, в Швейцарии все равно произошло очередное «наводнение века», которое вновь затронуло многие из тех же районов, что уже пострадали в 1999 году.

Видео Сколько стоит борьба с наводнениями в Швейцарии? Недавние затяжные дожди поставили многие регионы Швейцарии на грань катастрофы. Борьба с наводнениями стоит огромных денег – но другого пути нет. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) The high cost of stopping flooding

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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