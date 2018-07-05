Реклама активно использует образ коровы, например, как здесь, в рекламе шоколада «Милка». Обратите внимание, что корова тут с рогами.

В традиционных для кантона Вале «коровьих боях» участвуют исключительно животные с рогами.

Обычно на рекламных плакатах изображают коров породы «Simmentaler Fleckvieh» с их характерными витыми рогами.

коровы

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:08 05.07.2018 - 11:08

По разным оценкам только примерно 10% коров в Швейцарии имеют рога. При этом в туристической рекламе и в рамках информационных кампаний по «продвижению» имиджа Швейцарии коровы используются, как правило, исключительно рогатые.



Такие животные давно уже стали самым настоящим символом Конфедерации, и это при том, что большинство телят в стране подвергаются операции по выжиганию корней рогов так, что в будущем рога у них уже так никогда и не вырастают.



С точки зрения животноводства — это большой плюс, ведь фермеры могут иметь больше коров на меньшей площади, не подвергая животных риску серьезных травм, которые могут быть нанесены рогами.



С точки же зрения рекламы... Не вводятся ли граждане других стран, желающие познакомиться с «настоящей Швейцарией», в заблуждение, наблюдая на постерах и в рекламных роликах рогатых коров, которые в действительности давно уже стали почти что редкостью?

Текст: Сибилла Бондольфи / Sibilla Bondolfi, фоторедактор: Кристоф Бальзигер / Christoph Balsiger, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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