Каждый год в последнюю среду апреля рынок на Федеральной площади перед зданием швейцарского парламента в Берне превращается в царство диких и редких видов растений и цветов. Всего здесь можно увидеть до 400 видов диких цветов и саженцев, а также до полутора сотен образцов разного рода овощных и фруктовых культур. Что важно — все они родом исключительно из Швейцарии.

Рынок начинает работать примерно в 6 утра. Основными его участниками являются многочисленные неправительственные и некоммерческие организации, занимающиеся разведением популярных садово-огородных культур, а также сохранением редких видов диких цветов и растений. Активное участие в работе рынка принимают и отдельные садоводы-любители, представители профильных средних-специальных учебных заведений. Каких только сортов растений и видов продукции на их основе тут нет — общей координацией занимается объединение Bio TERRA.

В Швейцарии, как и во многих других странах мира, активная индустриализации и быстрая урбанизация во все большей степени начинает угрожать животному и растительному миру. Поэтому целью этого рынка в Берне является внесение совершенно практического вклада в сохранение степени национального биоразнообразия, а также мотивация людей в плане более углубленного размышления о будущем нашей планеты и ее удивительно богатой природы. Нельзя забывать, что многие растения и насекомые находятся в начале сложных «питательных цепочек», от которых зависит сохранность редких биотопов.



(swissinfo.ch)

Среди них — и дикие пчелы. Сегодня они в Швейцарии находятся под угрозой исчезновения. Меда они не дают, однако от них зависит стабильность и равновесие многих уникальных экосистем. По имеющимся данным именно дикие пчелы на 60% обеспечивают процесс перекрёстного опыления в дикой природе.

«Многие аспекты и факторы, от которых зависит экологическое равновесие, людям сегодня просто неизвестны», — говорит один из садоводов на площади. «А между тем без насекомых птицам будет нечего есть, а значит голодными останутся животные, которые питаются птицами... И так далее. Однажды природа на просто накажет за тот ущерб, который был ей нанесен на нашей милости. И именно поэтому центральное значение для будущего человеческой цивилизации имеют именно экологическое равновесие и биологическое разнообразие».



Видео Садоводы спасают биоразнообразие Традиционные садовые растения готовят «и стол, и дом» бесчисленному количеству видов насекомых. Этим они вносят решающий вклад в сохранение ... Автор: Michele Andina

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!