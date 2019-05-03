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Жизнь в Альпах

Фотогалерея Рынок диких растений и цветов перед парламентом в Берне

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Каждый год в последнюю среду апреля рынок на Федеральной площади перед зданием швейцарского парламента в Берне превращается в царство диких и редких видов растений и цветов.

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Первые посетители появляются уже рано утром. Организация Pro Natur принадлежит к числу организаторов и координаторов работы рынка.

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Такой искусственный сад способен предоставить жизненное пространство не только насекомым, но еще и ящерицам и змеям.

Der Garten im Herzen von Bern.

Сад в центре большого города. 

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Многим просто не до конца понятно значение диких растений и животных для состояния экологической системы. Вместо форзиций (лат. Forsythia), которые, конечно, красиво выглядят, садоводам следовало бы разводить отечественные сорта растений.

伯尔尼联邦广场上的野生植物市场

Многие гости рынка сами профессионалы. 

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Естественный сад вовсе не должен быть вычищен до блеска. Напротив, опавшие листья и опилки от переработанных срезанных веток являются для многих видов насекомых естественной средой обитания.

Berner Wildpflanzen Markt

Модель сада привлекательна для многих видов насекомых. 

Berner Wildpflanzen Markt

В цену входит и консультация специалиста. 

Berner Wildpflanzen Markt

Один саженец способен дать до 40 плодов томатов. 

Berner Wildpflanzen Markt

Редкий улей для ос (Vespa crabro). Мёда в этом «домике», слепленном из опилок, искать не следует. Его там нет. Осы мёд не собирают.

Berner Wildpflanzen Markt

Бобёр способен очень быстро завалить самое толстое дерово. Природе без него не обойтись. 

Berner Wildpflanzen Markt

Эдельвейс является национальным цветком Швейцарии. В природе он очень редок. Цветок не только красив, но еще и способен, в результате переработки, давать очень ценные для косметической индустрии вещества. Поэтому в Швейцарии эдельвейс разводят на специальных плантациях.

Berner Wildpflanzen Markt

Чтобы получить 1 кг мёда пчелам надо опылить 15 млн цветков. 

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А вы знали, что на свете существуют до 600 видов диких пчёл? 

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Рынок в Берне — это просто рай для всех садоводов и просто любителей естественной красоты.

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Каждый год в последнюю среду апреля рынок на Федеральной площади перед зданием швейцарского парламента в Берне превращается в царство диких и редких видов растений и цветов. Всего здесь можно увидеть до 400 видов диких цветов и саженцев, а также до полутора сотен образцов разного рода овощных и фруктовых культур. Что важно — все они родом исключительно из Швейцарии.

Рынок начинает работать примерно в 6 утра. Основными его участниками являются многочисленные неправительственные и некоммерческие организации, занимающиеся разведением популярных садово-огородных культур, а также сохранением редких видов диких цветов и растений. Активное участие в работе рынка принимают и отдельные садоводы-любители, представители профильных средних-специальных учебных заведений. Каких только сортов растений и видов продукции на их основе тут нет — общей координацией занимается объединение Bio TERRA.

В Швейцарии, как и во многих других странах мира, активная индустриализации и быстрая урбанизация во все большей степени начинает угрожать животному и растительному миру. Поэтому целью этого рынка в Берне является внесение совершенно практического вклада в сохранение степени национального биоразнообразия, а также мотивация людей в плане более углубленного размышления о будущем нашей планеты и ее удивительно богатой природы. Нельзя забывать, что многие растения и насекомые находятся в начале сложных «питательных цепочек», от которых зависит сохранность редких биотопов.

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(swissinfo.ch)

Среди них — и дикие пчелы. Сегодня они в Швейцарии находятся под угрозой исчезновения. Меда они не дают, однако от них зависит стабильность и равновесие многих уникальных экосистем. По имеющимся данным именно дикие пчелы на 60% обеспечивают процесс перекрёстного опыления в дикой природе. 

«Многие аспекты и факторы, от которых зависит экологическое равновесие, людям сегодня просто неизвестны», — говорит один из садоводов на площади. «А между тем без насекомых птицам будет нечего есть, а значит голодными останутся животные, которые питаются птицами... И так далее. Однажды природа на просто накажет за тот ущерб, который был ей нанесен на нашей милости. И именно поэтому центральное значение для будущего человеческой цивилизации имеют именно экологическое равновесие и биологическое разнообразие».

Видео Садоводы спасают биоразнообразие

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