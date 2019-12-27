Ровно 20 лет назад на Швейцарию обрушился ураган «Лотар», который повалил, повредил и уничтожил более десяти миллионов деревьев. Его жертвами стали также четырнадцать человек. Общий объем ущерба составил сумму в размере около 1,35 млрд швейцарских франков. По мнению экспертов сферы лесного хозяйства, эта катастрофа, при всем ее трагизме, в долгосрочной перспективе имела, однако, и свою более чем позитивную сторону.

Утром 26 декабря 1999 г. на Швейцарию обрушился ураган «Лотар». Скорость ветра достигала 272 км/ч, поврежденными или уничтоженными оказались 2% от общего числа всех деревьев, росших тогда в стране. Эта катастрофа, тем не менее, при всем её трагизме, имела и свою позитивную сторону: ураган стал своего рода «естественным отбором» для лесных угодий, уничтожив, прежде всего, старые и больные деревья.

Кроме того, ураган поставил вопрос совершенствования систем мониторинга и предупреждения такого рода природных катаклизмов, и позволил полностью пересмотреть всю национальную политику в области лесного хозяйства. Спустя два десятка лет на месте погибших деревьев уже выросли молодые, высотой от 10 до 15 метров, березы и рябины. В целом с тех пор в Швейцарии удалось повысить степень биологического разнообразия пород деревьев, произрастающих в лесах страны.

«Швейцарский лес стал более устойчивым к климатическим перепадам, ведь в стране куда большее распространение получили такие породы, как дуб, вишня и норвежский клён», — говорит эксперт швейцарского Института исследования леса, снега и ландшафтов (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und LandschaftВнешняя ссылка) Петер Бранг (Peter Brang).

«А эти виды деревьев лучше переносят, например, засуху, чем бук и ель. Так что, при правильной постановке лесного дела, даже такие катастрофические явления вполне могут в долгосрочной перспективе оказывать стабилизирующее влияние на ситуацию с лесными ресурсами».



Август 2018 года: волонтёры высаживают молодые деревья в кантоне Люцерн, который был среди регионов, в особенной степени затронутых ураганом. (Keystone / Urs Flueeler)

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