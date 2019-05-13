Система регистрации и обработки багажа работает «за кулисами» международного аэропорта Цюрих/Клотен, обеспечивая безопасную и точную доставку вещей пассажиров до места назначения. Наш репортаж — наглядно и со звуком — поможет подробнее узнать, как работает механизм, который не может себе позволить ни малейшего сбоя.

В Цюрихе — яркое солнечное утро, международный аэропорт Клотен, главные воздушные ворота страны, давно уже работает на всех парах и полных оборотах. К вою запускаемых авиационных двигателей примешивается шум всевозможных вспомогательные машин и транспортных средств: в промежутках между взлетами и посадками все, что происходит в аэропорту на земле, координируется командой наземного вспомогательно-технического персонала. Скоро им придётся встречать очередной рейс швейцарской авиакомпании Swiss.

Как это происходит на практике? В частности, сотрудникам аэропорта предстоит провести так называемый Foreign Object Debris, сокращенно FOD, то есть провести проверку прибывшего воздушного судна на наличие в нём «посторонних предметов». Но произойдёт это после того, как самолет приземлится, совершит рулёжку и пришвартуется к выделенному ему «гейту» с целью последующей высадки пассажиров. Пока те собирают свои вещи и готовятся покинуть салон, внизу, под самолётом, уже кипит невидимая постороннему глазу работа. Шасси воздушного судна блокируются специальными клиньями, затем самолет подключается к сети стационарного электропитания, энергия подается из здания аэропорта.

Безопасность полётов Аэропорт Цюриха извлечет уроки из катастрофы «Супер-Джета» в Москве Наземные службы аэропорта Цюрих извлекут уроки из катастрофы самолёта «Сухой Супер-Джет», внимательно изучив всю имеющуюся информацию. Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 10:44

Работники наземной команды облачены в спецодежду и ждут полной остановки двигателей. Затем воздушное судно завершает швартовку, вокруг него по взлетному полю расставляются габаритно-маркировочные бакены. Руководитель смены («супервайзер») убеждается в корректном осуществлении всех необходимых операций и процедур и дает «добро» пассажирам на выход, а команде наземного персонала на Foreign Object Debris.

Погода — весомый фактор

Любой выбранный режим полёта воздушного судна выполняется при условии обеспечения уравновешивания (балансировки) самолёта относительно его центра масс. Процесс этого обеспечения называется триммирование, осуществляется этот процесс при помощи небольшой отклоняющейся поверхности в хвостовой части руля или элерона летательного аппарата, так называемого триммераВнешняя ссылка.

На балансировку самолета влияют общий вес багажа, груза, пассажиров и топлива. Кроме того, загрузка и расположение фрахта внутри воздушного судна должны производиться и обеспечиваться при условии точного соответствия нормативам безопасности, принятым в данной авиакомпании. Например, багаж пассажиров первого класса обычно размещается недалеко от люка, ведущего в грузовой отсек, с тем чтобы его можно было разгрузить как можно более оперативно. «Погода, между прочим, тоже может играть при этом роль весьма весомого фактора», — говорит Натали Берхтольд (Nathalie Berchtold), менеджер по связям с общественностью сервисной компании Swissport International.Внешняя ссылка

По ее словам, чем выше температура воздуха, тем меньшей является подъемная сила крыла при взлёте и посадке, воздушное судно становится, поэтому, менее маневренным. Чтобы в жару самолет смог как можно быстрее взлететь и занять выделенный ему эшелон он должен быть легче, чем обычно. Поэтому очень часто по соображениям обеспечения безопасности на борт данного рейса грузится только часть багажа пассажиров. Соответственно авиакомпании просто не могут всегда гарантировать, что весь багаж прибудет в пункт назначения одновременно с пассажирами, иногда оставшуюся часть багажа отправляют следующим рейсом.

Потери и находки

Ежегодно аэропортом Цюриха пользуется свыше 30 млн пассажиров! В 2018 году компания Swissport зарегистрировала 38 тыс. заявок о пропаже багажа. В том же году на одну тысячу пассажиров, покидавших аэропорт Цюриха, было зарегистрировано четыре единицы багажа, улетевшего не туда, куда надо. Компании Swissport Zurich удаётся локализовать нахождение 98% от числа пропавших единиц багажа в течение 24-х часов с момента регистрации заявки о пропаже. С июня 2018 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые нормативы, в соответствии с которыми авиаперевозчики обязаны отслеживать каждую единицу багажа на всём протяжении её пути. Аэропорт Цюриха в точности соблюдает это требование.

Международный аэропорт Цюриха: некоторые цифры и факты В 2018 году аэропорт Цюриха обработал 31 113 488 пассажиров, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году. Аэропорт Цюриха предлагает прямые рейсы в 206 пунктов назначения в 68 странах. Аэропорт Цюриха был в 2018 году удостоен премии World Travel Award (2018), которая присуждается экспертами индустрии путешествий и пассажирами со всего мира. Конец инфобокса

Ежегодно аэропорт Праги обрабатывает 17 млн пассажиров, десятки миллионов единиц багажа проходят контроль безопасности, ежедневно здесь приземляются и отсюда вылетают более 400 рейсов. В прошлом году из Праги можно было вылететь в 157-ми направлениях. Сейчас здесь идёт проектировка нового терминала и новой взлетно-посадочной полосы.

Варшавский аэропорт носит имя композитора Ф. Шопена и является крупнейшим в Польше. В прошлом году его здесь было обработано 15,8 млн пассажиров. Президент Польши утвердил амбициозный план по строительству нового большой воздушной гавани в центре страны, между Варшавой и Лодзью. После завершения строительства в 2027 году ему предстоит принимать до 100 млн пассажиров в год, став тем самым одним из крупнейших воздушных транспортных узлов в Европе.

Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо (YUL) предлагает прямые рейсы в более чем 140 пунктов назначения как в Канаде, так и за ее пределами. Около 30 авиакомпаний используют этот аэропорт для перевозки почти 16 миллионов пассажиров в год. Аэропорт YUL накопил большой уникальный опыт борьбы со снегом и обледенением воздушных судов, ведь зимы в Канаде бывают очень суровыми.

В 2008 году аэропорт был отмечен премией Balchen/Post Award Международного симпозиума «Актуальные проблемы борьбы со снежными заносами на объектах авиационного транспорта» (International Aviation Snow Symposium) в категории «Крупные аэропорты» (Major Airports). Примечание: Жозеф Филипп Пьер Ив Эллиотт Трюдо (Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau, 1919 — 2000) — канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968—1979 и 1980—1984 годах. Перенёс центр законодательной власти из британского парламента в Палату общин в Оттаве, сделав таким образом Канаду полностью самостоятельной и независимой от бывшей метрополии.

Международный аэропорт имени Анри Коанды в Румынии, самый большой из двух аэропортов в Бухаресте, был построен на основе старой военно-воздушной базы времен Второй мировой войны на окраине города Отопени (Otopeni) и назван в честь румынского учёного в области аэродинамики, первооткрывателя эффекта Коанды Анри Коа́ндэ (Henri Coandă, 1886 — 1972). Один из пионеров авиации, он был создателем первого в мире проекта самолёта на реактивной тяге Coandă-1910. В 2018 году аэропорт принял более 13,8 млн пассажиров, поставив тем самым национальный рекорд. Отсюда выполняют рейсы 57 авиакомпаний, которые перевозят пассажиров в 128 пунктов назначения и обратно.

Проект «The Sounds of...» Этот материал является одной из публикаций проекта «The Sounds of...», реализуемого швейцарским иновещанием SWI Swissinfo совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie RadioВнешняя ссылка, Radio Canada InternationalВнешняя ссылка, Radio Romania InternationalВнешняя ссылка и Radio PrahaВнешняя ссылка, которые также предоставляют нам свои аудио- и видеозарисовки на заданную тему Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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