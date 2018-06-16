Лихачи на горных склонах все чаще становятся причиной самых разных несчастных случаев. Осознав эту проблему, SUVA запустила сатирическую профилактическую кампанию, образец которой представлен на этом снимке. Не первом плане — это не скворечник, а фотокамера, которая обычно расположена на обочинах дорог с целью фиксации нарушений скоростного режима (Keystone).

Профилактика становится сегодня важнейшим видом деятельности для любой страховой компании. Мобильная отоларингологическая лаборатория Suva, на базе которой можно провести оперативную проверку состояния слуха на рабочем месте. Люцерн, 1988 г. (Keystone).

Еще в 1960-е годы строители работали на головокружительных высотах без защитных шлемов и иных мер безопасности. Сегодня в Швейцарии такое немыслимо (Фотоархив прессы/Photopress-Archiv).

В 1936 году компания Suva приобрела в собственность санаторий «Quellenhof» в г. Баден и построила там «Школу для людей с ампутациями», самый современный на тот период Физиотерапевтический центр реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев. Фотография 1962 года (Архив Suva/Suva-Archiv).

В 1943 году в Люцерне эксперт компании SUVA проверяет меры и механизмы обеспечения безопасности труда при работе на дисковой пиле (Фотоархив прессы/Photopress-Archiv).

Здание компании Suva в Люцерне, спроектированное архитекторами братьями Пфистер. Строилось с мая 1914 года по декабрь 1915 года – примечательное достижение, особенно если учесть, что стойка велась в период Первой мировой войны. Снимок сделан в 1943 году (Фотоархив прессы/Photopress-Archiv).

Швейцарцы богатели, увеличение свободного времени вело к росту числа несчастных случаев, зарегистрированных в Suva. Сейчас несчастные случаи на отдыхе стали основной проблемой страховых компаний (Швейцарский Федеральный архив/Schweizerisches Bundesarchiv).

Дорожно-транспортное происшествие в Цюрихе, ноябрь 1927 года. С самого начала SUVA также страховала от несчастных случаев, произошедших вне производства. (Городской архив Цюриха/Stadtarchiv Zürich).

Стройка в Цюрихе, 1910 год. Рабочие не были застрахованы, а значит не получали никаких выплат, если с ними происходил несчастный случай. (Архив истории строительства, г. Цюрих/Baugeschichtliches Archiv Zürich).

Bildergalerie mit historischen Bilder zur SUVA

Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 11:00 16.06.2018 - 11:00

Ровно 100 лет назад в Швейцарии начала свою работу «Швейцарская компания страхования от несчастных случаев» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt — SuvaВнешняя ссылка). На протяжении прошедшего века приоритеты ее работы поменялись кардинально: если раньше основными клиентами компании были люди, пострадавшие от профессиональных заболеваний и от несчастных случаев на производстве, то сегодня лидерами являются люди, получившие травмы или увечья в своё свободное время.

Создание такой страховой компании стало ответом на проблемы, объективно возникавшие в стране во второй половине 19 века в ходе процесса быстрой индустриализации Швейцарии: значительная доля населения жила за чертой бедности, работа на фабриках и заводах была тяжёлой и опасной. Любой, кто заболевал или становился жертвой несчастного случая, был вынужден справляться ситуацией сам — никаких страховых гарантий у рабочих тогда не существовало.

Предложение ввести обязательное страхование от несчастных случаев и болезней в Швейцарии несколько раз выносили на референдум: в 1900 году избиратели отклонили эту идею, и только к 1912 году народ «дозрел» и постановил, что каждый человек, проживающий в стране, должен быть в обязательном порядке застрахован от несчастного случая.

Suva в ситуации рыночной конкуренции

В результате в 1918 году в Швейцарии начала действовать «Швейцарская компания страхования от несчастных случаев» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt — Suva). Фирмы, предприятия или компании, работа на которых была связана со значительным профессиональным риском получить травму или стать жертвой профессионального заболевания, должны были в обязательном порядке страховать своих сотрудников/рабочих в Suva. Позже в каталог задач, стоящих перед компанией, добавились также профилактика и реабилитация

В 1984 году Suva потеряла свою монополию на предоставление услуг обязательного страхования от несчастных случаев (страховаться только в этой компании обязаны сейчас исключительно предприятия из сферы промышленного производства и капитального строительства). С тех пор право страховать граждан от несчастных случаев на производстве и от заболеваний и травм, не связанных с профессиональной деятельностью, а также и от профзаболеваний, получили и другие страховые компании.

ролик ролик Просветительский видео-ролик компании SUVA.

Тем не менее, в рамках своего профиля Suva по-прежнему остается крупнейшим страховщиком в Швейцарии, две трети швейцарских работников застрахованы именно компанией Suva. По сути говоря, она была первой крупной структурой общей системы социального страхования и обеспечения в Швейцарии, продолжая играть эту роль и в наши дни. Компания организована в качестве независимой коммерческой структуры на основе публичного права, денег из федерального или кантонального бюджетов она не получает. Полученную прибыль Suva возвращает застрахованным в виде снижения тарифов страховых взносов.

Швейцарцы и их хобби

В настоящее время травмы или несчастные случаи на производстве являются в Швейцарии скорее исключением, охрана труда здесь находится на очень высоком уровне. Кроме того, последовательное повышение уровня и качества жизни в Швейцарии, одной из богатейших стран мира, привело к тому, что сегодня в качестве основной сферы, в рамках которой происходят несчастные случаи, выступает область не производства, но развлечений.

У швейцарцев, живущих все дольше и все дольше остающихся в прекрасной спортивной форме, сейчас есть и деньги, и время для того, чтобы плотно заниматься каким-либо хобби. Отсюда логично, что несчастные случаи, не связанные с профессиональной деятельностью, являются для страховых компаний, в том числе для Suva, серьёзной проблемой. По данным статистики в Швейцарии 60% несчастных случаев происходят именно в нерабочее время. Проводя широкие просветительские и агитационные кампании Suva преследует цель качественного снижения этого показателя.

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