Фотогалерея Первый страховщик Швейцарии — 100 лет SUVA
Ровно 100 лет назад в Швейцарии начала свою работу «Швейцарская компания страхования от несчастных случаев» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt — SuvaВнешняя ссылка). На протяжении прошедшего века приоритеты ее работы поменялись кардинально: если раньше основными клиентами компании были люди, пострадавшие от профессиональных заболеваний и от несчастных случаев на производстве, то сегодня лидерами являются люди, получившие травмы или увечья в своё свободное время.
Создание такой страховой компании стало ответом на проблемы, объективно возникавшие в стране во второй половине 19 века в ходе процесса быстрой индустриализации Швейцарии: значительная доля населения жила за чертой бедности, работа на фабриках и заводах была тяжёлой и опасной. Любой, кто заболевал или становился жертвой несчастного случая, был вынужден справляться ситуацией сам — никаких страховых гарантий у рабочих тогда не существовало.
Предложение ввести обязательное страхование от несчастных случаев и болезней в Швейцарии несколько раз выносили на референдум: в 1900 году избиратели отклонили эту идею, и только к 1912 году народ «дозрел» и постановил, что каждый человек, проживающий в стране, должен быть в обязательном порядке застрахован от несчастного случая.
Suva в ситуации рыночной конкуренции
В результате в 1918 году в Швейцарии начала действовать «Швейцарская компания страхования от несчастных случаев» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt — Suva). Фирмы, предприятия или компании, работа на которых была связана со значительным профессиональным риском получить травму или стать жертвой профессионального заболевания, должны были в обязательном порядке страховать своих сотрудников/рабочих в Suva. Позже в каталог задач, стоящих перед компанией, добавились также профилактика и реабилитация
В 1984 году Suva потеряла свою монополию на предоставление услуг обязательного страхования от несчастных случаев (страховаться только в этой компании обязаны сейчас исключительно предприятия из сферы промышленного производства и капитального строительства). С тех пор право страховать граждан от несчастных случаев на производстве и от заболеваний и травм, не связанных с профессиональной деятельностью, а также и от профзаболеваний, получили и другие страховые компании.
Тем не менее, в рамках своего профиля Suva по-прежнему остается крупнейшим страховщиком в Швейцарии, две трети швейцарских работников застрахованы именно компанией Suva. По сути говоря, она была первой крупной структурой общей системы социального страхования и обеспечения в Швейцарии, продолжая играть эту роль и в наши дни. Компания организована в качестве независимой коммерческой структуры на основе публичного права, денег из федерального или кантонального бюджетов она не получает. Полученную прибыль Suva возвращает застрахованным в виде снижения тарифов страховых взносов.
Швейцарцы и их хобби
В настоящее время травмы или несчастные случаи на производстве являются в Швейцарии скорее исключением, охрана труда здесь находится на очень высоком уровне. Кроме того, последовательное повышение уровня и качества жизни в Швейцарии, одной из богатейших стран мира, привело к тому, что сегодня в качестве основной сферы, в рамках которой происходят несчастные случаи, выступает область не производства, но развлечений.
У швейцарцев, живущих все дольше и все дольше остающихся в прекрасной спортивной форме, сейчас есть и деньги, и время для того, чтобы плотно заниматься каким-либо хобби. Отсюда логично, что несчастные случаи, не связанные с профессиональной деятельностью, являются для страховых компаний, в том числе для Suva, серьёзной проблемой. По данным статистики в Швейцарии 60% несчастных случаев происходят именно в нерабочее время. Проводя широкие просветительские и агитационные кампании Suva преследует цель качественного снижения этого показателя.