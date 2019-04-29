(Andrea Caprez)

Швейцария — оазис мира и спокойствия? Ничего подобного! По крайней мере в начале 20-го века эта страна была более чем далека от нынешней идиллии. В 1902 и 1905 годах Женева сразу два раза становилась жертвой терактов с применением взрывчатых веществ. Ответственность за взрывы взяли на себя анархисты из Италии и России.

Женева еще не успела толком проснуться, как 23 декабря 1902 года, накануне Рождественских праздников, город содрогнулся от сильнейшего взрыва. Грохот от детонации, который был слышен даже далеко на окраинах, выгнал испуганных женевцев прямо в пижамах на улицы города. Перед Собором Св. Петра (Cathédrale de Saint-Pierre) в воздух поднимается белый густой дым. Быстро становится ясно, что речь идет о теракте с применением бомбы.

Кто взорвал связку динамита прямо перед собором — пока не ясно. Взрыв частично разрушил портал церкви, в окрестных домах вылетели стёкла в сотнях окон. На месте взрыва сотрудники правоохранительных органов находят обрывки итальянской газеты Secolo, выпускаемой в Милане, поэтому поначалу все думают, что это опять дело рук итальянских анархистов-террористов.

Полиция начинает реализовывать, как бы сейчас сказали «плана перехват», однако все аресты, задержания и допросы не дают никаких результатов. Одно только стало ясно сразу — этот взрыв находится в прямой связи со Всеобщей забастовкой, прошедшей в Женеве тремя месяцами ранее и погрузившей город в самый настоящий хаос.

Обострение классовой борьбы

Напомним канву событий и краткой содержание предыдущих серий: в октябре 1902 года по указанию директора частной трамвайной транспортной компании лишился работы и был уволен сотрудник преклонного предпенсионного возраста. Цель — заменить старого работника на нового, молодого и более дешевого. Трамвайщики начали бастовать, шеф оставался непреклонным, в итоге конфликт перерос в первую всеобщую забастовку в истории Женевы.

Участие в стачке приняли 15 тыс. человек. Их требование — вновь принять на работу уволенного работника трамвайного парка. Ситуация начала быстро накаляться. Руководители стачки были арестованы, дело дошло до столкновений с полицией, в ответ на что правительство ввело в город ограниченный армейский контингент численностью в 2 500 человек. Многие военнослужащие отказывались выступать против забастовщиков и применять к ним силу, и все равно, число раненых и пострадавших продолжало увеличиваться.

Депортация и гауптвахта

По прошествии трёх дней профсоюзы приняли решение стачку прекратить. Последовали долгие судебные разбирательства, решение же суда возмутило всех «людей доброй воли» до глубины души: забастовщики без швейцарских паспортов были приговорены к депортации из страны, более ста военнослужащих попали «на губу» за неисполнение приказаний непосредственного начальства, а 17 солдат были преданы суду военного трибунала и приговорены к разным срокам тюремного заключения за мятеж. Все ходатайства о помиловании были федеральным правительством в Берне отклонены.

А между тем следствие по делу о взрыве у собора Св. Петра продолжалось. Через пять дней после теракта на адрес федерального Департамента / Министерства юстиции и полиции Швейцарии пришло письмо, в котором некто, подписавшийся «Dermann» («Тотчеловек»), взял на себя всю ответственность за происшествие. Полиция прекрасно знает, кто скрывается за этим «никнеймом»: это некто Карло Марчетто (Carlo Marchetto), которого недавно выслали из Швейцарии за бродяжничество. Министерство объявляет этого человека как в национальный, так и в международный розыск, его фотографии рассылаются по основным полицейским участкам как в Швейцарии, так и за ее пределами.

Динамит и хорошее воспитание

Позже, 29-го декабря, Карло Марчетто был арестован в городе Невшатель. О его задержании написали даже австралийские газеты. Арестованный охотно признаётся в содеянном, указывая также, что в его «активе» находится ещё несколько взломов складов с боеприпасами и пара краж. В качестве мотива он указывает «желание отомстить за арестованных и осужденных солдат, отказавшихся стрелять в забастовщиков».

И тем не менее, смутные сомнение остаются. Уж очень непохож Марчетто на типичного анархиста-бомбиста. Будучи сыном инженера, он получил хорошее воспитание. Он говорит на нескольких языках. За его плечами карьера инженера-железнодорожника и строителя мостов и туннелей. Именно это занятие и дало ему возможность получить легальный доступ к взрывчатым веществам.

«Галлюцинации и мания величия»

По мнению экспертов, Карло Марчетто специально спланировал взрыв так, чтобы нанести как можно больший материальный урон, избежав, при этом, по возможности, человеческих жертв. И все равно, прокуратура сомневается в его вменяемости и назначает проведение психиатрической экспертизы.

В итоговом медицинском заключении указывается, что этот человек страдает от галлюцинаций и мании величия, а потому он не может взять на себя ответственность за собственные действия. Тем самым идея проведения открытого судебного процесса над ним теряет весь свой смысл. Карло Марчетто помещается под стражу с переводом на усиленный режим содержания, а затем выдворяется из Швейцарии на родину в Италию.

«Адские машины» в жилом квартале

Не прошло и трёх лет, как Женева стала снова ареной теракта. По своим масштабам новый террористический акт не сравним с взрывом у собора Св. Петра, но эхо в средствах массовой информации он учинил немаленькое. На сей раз все события происходили на улице Рю Бланш (Rue Blanche) в городском квартале Пленпале (Plainpalais), имевшего тогда в городе репутацию «маленькой России».

Все началось с громкого взрыва на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. На пороге «нехорошей квартиры» сотрудников правоохранительных органов встретила молодая женщина с кровоточащей раной на лбу. Пустить полицейских к себе домой она решительно отказывается.

Анна Маркина. Кем она была на самом деле? Полиции Женевы выяснить это так и не удалось. (Musée du Vieux Plainpalais)

Терпение полицейских кончилось быстро, они вышибли дверь, и взору их «представилась кошмарная картина с фрагментами кожи и костей на окровавленных стенах и потолке квартиры». Понятно, что здесь речь идет по меньшей мере о пострадавших людях, а то и о человеческих жертвах. Полицейские находят в квартире также уже подготовленные взрывные устройства, взрыватели и другие детали, из которых террористы того времени монтировали свои «адские машины».

«Удивительным образом складированные в квартире в большом количестве взрывоопасные химические вещества сами в результате взрыва не сдетонировали, что уберегло окружающих от значительных жертв и разрушений», — писал тогда журнал «Швейцарский вестник уголовного права» (Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht). По информации же цюрихской газеты NZZ, «данная квартира выполняла одновременно роль химической лаборатории, конспиративного центра революционеров-заговорщиков и типографии, печатавшей фальшивые паспорта, причем, судя по конфискованным печатным формам, в массовом количестве».

Что касается женщины с раной на лбу, то поначалу она упорно отказывалась говорить что-либо полицейским, затем она на полном серьёзе пыталась убедить их, что это просто она «случайно наступила на хлопушку». Зовут ее, де, Анна Маркина, а в Швейцарию она приехала всего пару часов назад из России. Полицейские предлагают ей проследовать вместе с ними в клинику для оказания первой медицинской помощи, но «Анна» настаивает на помещении в тюремную камеру.

Человек без руки

В это же самое время в кантональной клинике Женевы объявляется человек, который утверждает, что неудачный выстрел из пистолета оторвал ему несколько пальцев на руке. Пока врачи ампутируют ему всю руку, полицейские приходят к выводу о том, чо перед ними находится подданный Российской Империи по имени Борис Билит (Boris BilitеВнешняя ссылка), специалист в области химии. В его скромной квартирке полиция конфискует четыре килограмма динамита, несколько метров бикфордова шнура, сорок взрывателей и литературу, в которой содержатся инструкции по созданию и применению взрывных устройств.

Борис Биллит (Boris Billitt) потерял руку в результате взрыва.

(Bundesarchiv)

По информации полицейских информантов, из «нехорошей квартиры» в районе Пленпале сразу после взрыва в разные стороны «разбежались несколько человек, все как один — члены местной русскоязычной диаспоры». Где они сейчас и куда делись — неизвестно! Несколько дней подряд пресса с гневом и возмущением писала «о российских беженцах, которые тут просят убежища, потом по большей части становятся членами террористического подполья, на конспиративных и жалких квартирах которого возникают тайные типографии и лаборатории, а как только возникают сложности — они улетают в дальние края как перелётные птицы».

Под прицелом — не Швейцария

Но в целом пресса сообщала обо всех этих событиях удивительно сдержанно, и это с учетом того, что взрывчатки, найденной в упомянутой конспиративной «нехорошей квартире», хватило бы для того, чтобы уничтожить сразу несколько таких жилых домов. «Как мы и предполагали, все задействованные в этой бомбовой афере россияне предпочли скрыться за границей», — сухо сообщает газета NZZ.

«Несмотря на более чем богатые запасы взрывоопасных веществ, найденных в квартире на Рю Бланш, мнение о том, что мы имеем дело с собственно фабрикой по производству бомб, не находит адекватных подтверждений. Куда вероятнее предположение о том, что Борис Билит был просто руководителем курсов на тему „Как смастерить бомбу из подручных средств с последующим ее применением“, причем курсы эти, как видно, пользовались очень большой популярностью».

Следы теряются: один из «жильцов» конспиративной квартиры на Рю Бланш, сбежавший и исчезнувший бесследно. (Musée du Vieux Plainpalais)

Впрочем, даже если бы на этой квартире и в самом деле функционировала фабрика по производству бомб, вряд ли бы швейцарцы особенно встревожились: ведь россияне, как правило, не интересовались тем, что происходило у них за окном, и до актуальных политических событий в стране их пребывания им было также далеко, как до Луны. Их куда больше интересовали революционные перспективы у себя на исторической родине.

Таинственная россиянка

А между тем, в соответствии с распоряжением суда, Билита и Маркину помещают в одиночное предварительное заключение. Оба они упорно отказываются назвать свои истинные имена. Журналисты же, конечно, особенно интересуются «таинственной россиянкой», и это при том, что внешне Анна Маркина вовсе не была «ослепительной красоткой: выглядела она нескладно, была костлявой и маленькой, с жесткими чертами лица, мужской походкой, вела себя недоверчиво, отличалась молчаливостью и фанатичностью убеждений».

Именно так описывала её газета Journal de Genève, полагая, что она сбежала в Швейцарию от какой-то трагической истории, произошедшей с ней или с ее участием в «далёкой московитской земле». Цюрихская NZZ придерживается схожего мнения, рассматривая ее в качестве «загадочной персоны, не исключено героини некоей темной трагедии».

Заключение в тюрьме, пусть и швейцарской, бесследно для нее не прошло. Как писали тогда СМИ, она «находится в состоянии постоянного возбуждения, общаясь со всеми окружающими исключительно словами грубыми и ругательными». Месяц спустя следствие в ее отношении было решено прекратить, что «вызвало среди русских студентов и студенток в Женеве волну радости». Следственным же органам так до конца и не удалось установить, кем же она была на самом деле.

Анти-анархист, почти учёный?

Борис Билит тоже был подвергнут психиатрической экспертизе и был найдет «в полном порядке». Тем самым стало ясно, что препятствий на пути судебного разбирательства в его отношении нет, и он может предстать перед Федеральным судом в Лозанне, в компетенции которого, начиная с 1894 года, находятся все дела, связанные с взрывчатыми веществами. Борис Биллит решает защищать себя сам, в своей речи он концентрируется на технических деталях, подчёркивая, что в случае с конфискованной у него взрывчаткой речь не идет об обычном динамите. А это значит, что осудить его за нарушение правил хранения и владения взрывчатыми веществами его нельзя за отсутствием состава преступления.

Университеты «Женское высшее образование в Швейцарии началось с русских» «Русскими» называли тогда всех, кто приехал из Российской империи — и именно этим девушкам удалось то, что не удавалось молодым европейкам. Автор: Надежда Капоне

Журналисты, специализирующиеся на «репортажах из зала суда», с симпатией относятся к такой тактике подозреваемого. «С кем же столкнулись мы — вовсе не с жестоким и готовым к насилию активистом, стремящимся излить на весь белый свет свою ненависть и свои надежды, и даже не с пророком и апостолом, задумавшим силою убеждений увлечь за собой малых сил, то бишь совратить верующие души учащихся за границей русских студентов, но почти что с учёным», — писала газета Journal de Genève.

«За период своего долгого пребывания среди нас, швейцарцев, Билит почти уже целиком приспособился к нашей культуре, он не лелеет беспочвенных мечтаний, он, как видно, прекрасно понимает, что есть реальность, и что в этой реальности возможно. [...] Поэтому-то с его стороны не было длинных политических речей с изложением каких-то убеждений, но от этого и общественность едва ли знает что-то насчет идей, которыми руководствуется целый народ, взыскующий свободы».

Мягкий приговор

В итоге Билиту удалось основную вину спихнуть на скрывшегося владельца квартиры, а потому и суд для него, можно сказать, закончился почти без особых потерь. Если в начале разбирательства ему грозили пять лет строгого заключения, то в итоге суд приговорил его только к 18 месяцам тюрьмы «за пособничество в изготовлении взрывчатых веществ». Ложкой дёгтя стало, однако, решение суда, в соответствии с которым он, после отбытия назначенного ему срока наказания, должен будет покинуть Швейцарию без права когда-либо вернуться в эту страну.

Швейцарский федеральный прокурор Отто Кронауэр (Otto Kronauer, 1850-1922), прозванный за свой жесткий курс «пожирателем анархистов» (Anarchistenfresser) был, однако, весьма таким приговором недоволен. Он был убежден, что суд поступил с преступником неоправданно мягко, исходя из того, что «потеря руки уже стала для него серьёзным наказанием».

В 1907 году Борис Билит подал ходатайство с просьбой о своём досрочном освобождении из-под стражи, а также с пожеланием, чтобы власти Швейцарии не высылали его из страны, с учетом того, что высылка из Женевы, в которой он, де, прожил уже столько лет, стала бы неоправданно жестокой санкцией. Правительство в Берне, однако, проявляет жесткость. Борис Биллит был выслан из Швейцарии, и следы его, равно как и следы Карло Марчетто, потерялись во мраке истории.



Теракты в Швейцарии В Швейцарии ничего и никогда не происходит? Если повнимательнее взглянуть на историю страны, то мы увидим, что политически мотивированный терроризм имел место в стране куда в большей степени, чем нам кажется сегодня. Жертвой самого первого классического политического теракта на земле Швейцарии стала Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Баварская (Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern), супруга императора Франца Иосифа I, императрица Австрии, заколотая в Женеве 10 сентября 1898 года анархистом Луиджи Луккени (Luigi Luccheni). Однако, как оказалось, это было только начало. Затем Швейцария пережила самую настоящую волну политически мотивированных терактов, источником которых стало анархистское подполье. Анархисты нападали на банки и полицейские казармы, они пытались взрывать поезда, шантажировали богатых промышленников и предпринимателей, убивали своих политических противников и оппонентов. Как правило, террористы имели иностранное происхождение, попадая в Швейцарию из России, а также Италии, Германии и Австрии. Нередко они просили и получали в Швейцарии политическое убежище, но только для того, чтобы продолжить свою деятельность. Швейцарцев среди террористов-анархистов было очень мало, и почти всегда они находились под влиянием зарубежных анархистских кругов. Страх, который распространяли анархисты, был порой куда больше фактически нанесённого ими ущерба. Часто, мастеря свои бомбы-самоделки, анархисты сами же на них и подрывались. И тем не менее для Швейцарии как государства анархистский террор был серьёзным вызовом, реагировать на который Конфедерация пыталась укреплением законодательных основ противодействия террористической угрозе. Так называемый «Закон об анархистах», принятый в 1894 году, значительно ужесточал меры наказания за все деяния, совершенные при помощи взрывных устройств или за помощь в подготовке таких деликтов. Одновременно швейцарские кантоны, как правило, отказывались ужесточать миграционное законодательство, на основе которого они щедро предоставляли политическое убежище всем иностранным «диссидентам».

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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