Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:00 02.10.2018 - 11:00

Министр обороны Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin, VBS) курирует в Швейцарии деятельность спецслужб.

(Keystone)

Шпионская история продолжает развиваться дальше. По мнению британского журналиста Марка УрбанаВнешняя ссылка, Сергей Скрипаль поставлял информацию и швейцарской спецслужбе NDB. Об этом сообщают сегодня ведущие швейцарские газеты на первых страницах со ссылкой на информацию дипломатического и военного корреспондента британской BBC, суммированную в книге «Дело Скрипаля. Новая шпионская война и длинные руки России на ЗападеВнешняя ссылка», которая вышла сегодня 2 октября на немецком языке в мюнхенском издательстве Droemer Knaur.

Шпионаж Отравление Скрипалей было подготовлено в Швейцарии? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo по материалам газеты SonntagsZeitung Пресса Швейцарии: лица, подозреваемые в отравлении отца и дочери Скрипаль, несколько раз бывали в Женеве — столице мирового шпионажа.

Марк Урбан сам несколько раз встречался с Сергеем Скрипалём и тот, по словам журналиста, очень подробно рассказал ему о своей работе на западные разведки. По словам Скрипаля, он поставлял «чувствительную» информацию разведкам Чехии, США, а с 2017 года и Швейцарии. До 2000 года С. Скрипаль был руководителем управления кадров военной разведки Генштаба России ГРУ, сегодня ГУ. Занимая этот пост, он имел доступ к информации относительно того, где и какие агенты ГРУ работали за рубежом.

По словам М. Урбана швейцарская разведка NDB начала, якобы по поручению непосредственно министра обороны Швейцарии Ги Пармелена, предметно заниматься противодействием российскому шпионажу сразу после того, как С. Скрипаль сам побывал в Швейцарии. В то же самое время Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследовать факты хакерских атак на Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, за которыми, как предполагается, также скрывалась Москва. По мнению М. Урбана именно Скрипаль предоставил спецслужбам Конфедерации информацию, каковая затем и легла в основу следственных действий швейцарских правоохранительных органов.

Интересным представляется версия ответа М. Урбана на много раз уже задававшийся вопрос о том, а зачем собственно Москве было убивать отставного разведчика таким сложным и ненадёжным способом, с применением агентов и отравляющих веществ? Ответ журналиста: «Они сделали это просто потому, что они могли это сделать, не опасаясь при этом каких-либо контрмер со стороны Запада. Кроме того, Москва хотела послать всем таким перебежчикам сигнал: в случае предательства вас никто не сможет защитить».

Напомним, Сергей Скрипаль был разоблачён и в 2006 году приговорён к 13 годам тюрьмы за измену родине. В 2010 году после раскрытия в США сети агентов России во главе с Анной Чепмен Восток и Запад, как в классические времена холодной войны, решили провести обмен агентами. Так С. Скрипаль получил возможность выехать в Великобританию, где он поселился в городе Солсбери. Москва, как и раньше, продолжает отрицать свою причастность к отравлению отца и дочери Скрипаль.



Подготовил: Игорь Петров

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