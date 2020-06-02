(Keystone / Urs Flueeler)

В 1990 году Швейцария впервые направила своих военных наблюдателей в рамках миротворческой миссии ООН. Такие миссии неоднократно вызывали в маленькой нейтральной стране бурные общественные дискуссии и однажды привели даже к референдуму.

Представляем для вас несколько основных цифр и фактов в связи с этим сюжетом.

О чем идет речь? Конец цитаты

Тридцать лет назад Швейцария впервые приняла участие в миротворческой миссии ООН, направив в ее распоряжение своих военных наблюдателей. Сегодня от имени Швейцарии в таких миссиях участвуют 27 военных наблюдателей, координаторов и штабных офицеров, дислоцированы они в следующих регионах мира: Ближний Восток (13 наблюдателей), Демократическая Республика Конго (2), Южный Судан (1), Мали (6), Кашмир (3) и Западная Сахара (2).

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. С тех пор в этот день принято вспоминать тех, кто находится в качестве миротворца в той или иной горячей точке. Конец инфобокса

Швейцарские военнослужащие участвуют в миротворческих миссиях ООН без оружия. В задачи так называемых «голубых беретов» (не путать с «голубыми касками», об этом ниже — прим. ред.) и связных офицеров-координаторов входит наблюдение за выполнением соглашений о прекращении огня и посредничество между конфликтующими сторонами. Штабные офицеры также направляются в качестве военных специалистов, например, в основные штабы миссий.

Миротворчество на международном уровне является одной из трех основных задач Вооруженных сил Швейцарии, закрепленных в Федеральном Законе Швейцарской Конфедерации «О Вооруженных силахВнешняя ссылка» (Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung / Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire). Участие в вооруженных миссиях «голубых касок» швейцарским военнослужащим запрещено.

Рассказывает швейцарский военный наблюдатель Конец цитаты

Патрулировать, наблюдать, общаться, докладывать: Марк Стибло (Mark Styblo) уже более 20 лет принимает участие в миротворческих миссиях ООН.

В конце июня 2020 года Марк Стибло должен отправиться на один год в Кашмир в качестве военного наблюдателя.

Нейтралитет Конец цитаты

Необходимым условием для проведения миротворческой операции ООН является консенсус конфликтующих сторон на предмет необходимости такой миссии. Любые операции, проводимые военнослужащими Швейцарии в рамках миссий ООН по поддержанию мира должны опираться на соответствующий мандат ООН. Набор участников для задействования в данной миссии проводится в Швейцарии только среди добровольцев.

В конце 1980-х, начале 1990-х годов в Швейцарии велись активные дебаты на предмет целесообразности и правовой допустимости участия вооруженного швейцарского контингента наблюдателей в составе миссий «голубых касок» ООН. В 1994 г. дело даже дошло до референдума, но так называемый «Закон о голубых касках» (BlauhelmgesetzВнешняя ссылка), который позволил бы предоставлять швейцарские вооруженные контингенты как в распоряжение ООН, так и ОБСЕ (в то время СБСЕ) был отвергнут подавляющим числом избирателей.

В преддверии референдума 12 июня 1994 года по так называемому «Законопроекту о голубых касках» избирательная кампания его противников порой проводилась нетрадиционными методами.

(Keystone / Str)

Сегодня швейцарская армия прикомандирована к ООН в качестве так называемых «голубых беретов», которые всегда остаются безоружными. В акциях «голубых касок» (Миротворческие силы ООН, Les casques bleus, Blauhelme, вооружённых контингентов стран — членов ООН, выделяемых согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий если меры экономического и политического характера оказались недостаточными) Швейцария не участвует. Вопрос о вооруженном участии Швейцарии в миссиях ООН в стране с повестки дня снят.

Для того, чтобы швейцарские вооруженные миротворческие контингенты смогли принять участие в одной из миротворческих миссий, например, под руководством НАТО, а этот вопрос актуален в связи с ситуацией на востоке Украины, необходимо соответствующее решение парламента Швейцарии. Это предусмотрено в новой редакции Федерального Закона «О Вооруженных силахВнешняя ссылка», действующей с 2001 года (Ст. 66). Участие в боевых действиях в рамках акций по принуждению к миру швейцарцам по-прежнему запрещено, использовать военную силу Швейцария имеет право только в целях самозащиты.

Хронология Конец цитаты

Швейцарские военнослужащие принимают участие в миротворческих миссиях с 1953 года, когда они были дислоцированы на демаркационной линии между Северной и Южной Кореей. Данная миссия, однако, не имела статуса миротворческой миссии ООН, что и понятно, так как на тот момент Швейцария не была членом Организации Объединённых Наций (стала только в 2002 году по итогам референдума).

Тем не менее вплоть до 1980-х годов Швейцария оказывала отдельным миротворческим миссиям ООН финансовую поддержку. В 1988 году Федеральный совет (правительство Швейцарии) принял решение добавить к финансовому участию еще и кадровое, предоставляя своих уникальных специалистов.

Миссия United Nations Truce Supervision Organization или ОНВУП на Ближнем Востоке была создана в 1948 году в целях наблюдения за прекращением огня, это старейшая миротворческая миссия ООН, сфера ее компетенций распространяется на Израиль, Египет, Иорданию, Ливан и Сирию. Швейцария участвует в ее работе с 1990 года.

(SWISSINT)

Годом позже Федеральный совет сделал следующий шаг и принял решение о поддержке миссий ООН участием швейцарских военных наблюдателей, а в 1990 году швейцарские эксперты были впервые задействованы в работе старейшей миссии военных наблюдателей ООН.

Речь идет о миссии United Nations Truce Supervision OrganizationВнешняя ссылка или ОНВУП, созданной в 1948 году на Ближнем Востоке в целях наблюдения за прекращением огня, надзора за соблюдением соглашений о перемирии, предотвращения эскалации отдельных инцидентов и оказания помощи другим операциям ООН по поддержанию мира в данном регионе.

Впоследствии, в связи со все возрастающей сложностью конфликтов, а значит и соответствующих миссий ООН, Швейцария начала направлять в их распоряжение связных офицеров-координаторов и штабных офицеров. В первый раз это произошло в 2007 году в рамках миссии в Бурунди.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

На данный момент в активе швейцарских наблюдателей в общей сложности находится участие в 19-ти миротворческих миссиях ООН (без учета Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке). Шесть мандатов все еще все еще сохраняют активный статус (см. график ниже).

Ключевой организующей и координирующей структурой в рамках миротворческих миссий Швейцарских вооруженных сил за рубежом с 2004 года является Экспертный центр SWISSINTВнешняя ссылка. В его состав входит и учебный центр, на базе которого будущие военные наблюдатели и связные офицеры-координаторы со всего мира готовятся к выполнению своих миссий. В соответствии со стандартами ООН соответствующая образовательная программа рассчитана на пять недель.



Непрофессиональная армия на основе всеобщей воинской обязанности Конец цитаты

Вооруженные силы Швейцарии организованы по так называемому «милиционному» принципу, то есть они не являются профессиональными. Армия в стране комплектуется на основе принципа всеобщей воинской обязанности. Швейцарский солдат – это гражданин в форме, что позволяет комбинировать и эффективно использовать военный опыт в гражданской жизни и наоборот.

Обладая одновременно гражданским самосознанием и высокой военной квалификацией швейцарские военнослужащие являются идеальными кандидатами для участия в миротворческих миссиях ООН, «особенно когда речь идет о необходимости налаживания контактов с гражданским населением». Об этом порталу SWI swissinfo рассказал Мирко Бауманн (Mirco Baumann), пресс-секретарь SWISSINT.

Единственный недостаток такой системы: в швейцарской армии почти нет женщин-офицеров, что логично, так как женщины могут служить в армии, но только добровольно. Мирко Бауманн убежден, однако, что женщины так же важны для дела миротворчества, как и мужчины. Во многих регионах мира, например, до сих пор «женщины готовы идти на контакт только с женщинами».



ООН имеет полномочия передавать командование миротворческими операциями той или иной региональной организации, например НАТО (KFOR в Косово — Kosovo Force) или Евросоюзу (EUFOR в Боснии-Герцеговине — European Union Force). Напомним, что, как указано в основном тексте данного материала, Швейцария также направляет своих граждан в распоряжение миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для содействия миру, в частности, на Востоке Украины. В настоящее время в 12-ти операциях по поддержанию мира в Европе, Африке и Азии участвуют общей сложности около 300 военнослужащих и гражданских лиц со швейцарским паспортом.

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