Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 15:30

Сотрудники компании RUAG демонстрируют, как использовать производимые здесь винтовки.

(© Keystone )

Продажи оружия во всем мире возросли на 4,6% в 2018 году, а в целом на рынке вооружений доминируют Соединенные Штаты. Также, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), швейцарская оборонная и аэрокосмическая компания RUAG по-прежнему удерживает свое место среди 100 крупнейших торговцев оружием.

В 2018 году компания RUAG оставалась на 95-м месте из сотни крупнейших продавцов вооружений. В соответствии с решением правительства, технологическая группа в следующем году разделитсяВнешняя ссылка, так что подразделения, обслуживающие Швейцарские вооруженные силы – не те же самые, что обслуживают международный рынок.

В связи с этим с 1 января 2020 года под эгидой новой холдинговой компании BGRB Holding AG MRO Швейцария будут действовать две компании: RUAG MRO Holding AG и RUAG International (RUAG Holding AG).

Согласно отчету SIPRI, за прошлый год 100 крупнейших мировых производителей оружия продали вооружений и услуг на сумму 420 миллиардов долларов. Американская военная промышленность занимает 59% рынка. На втором месте – Россия, которой принадлежит 8,6% доли рынка, тем самым она опережает Великобританию (8,4%) и Францию ​​(5,5%).

В целом же европейские компании контролируют менее четверти рынка вооружений и военных материалов в мире.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!