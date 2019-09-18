Никогда еще в швейцарской истории на депутатские кресла не претендовало такое количество женщин. Однако приведет ли большее число дам в политике к тому, что сама политика станет более качественной?

(Keystone / Alessandro Della Valle)

В Швейцарии среди всех, кто имеет право голоса, женщин на 10 процентов больше, чем мужчин. Тем не менее непосредственно в политике и у руля власти женщины остаются в меньшинстве – как на местном, так и на федеральном уровне. В чем причины? Что можно сделать?

Уже совсем скоро, 20 октября Швейцария изберет себе новый парламент. Сейчас в стране в полном разгаре предвыборная кампания, и никогда прежде среди кандидатов в Национальный совет, большую палату парламента, не было так много женщин! Тем не менее, в реальности, скорее всего, в парламенте следующего созыва все равно продолжат доминировать мужчины.

Почему же женщинам так сложно добиться успеха в швейцарской политике? Каковы препятствия, которые поджидают их на этом пути, и почему они чаще мужчин терпят неудачу? Ловушки и преграды для женщин заложены на всех уровнях политической жизни. И везде, куда ни глянь, женщины все время имеют дело с мужским большинством.

В партийных организациях

Это легко увидеть уже на самом первой ступени политической лестницы, обратив внимание на гендерную структуру сообщества членов данной партии. В общем зачёте в крупнейших партиях Швейцарии в целом состоят 93 000 женщин и 138 000 мужчин. Впрочем, пусть женщины в партиях и не равны, но в каждой партии они не равны по-своему.

Например, в сильнейшей политической партии страны, консервативной Швейцарской народной партии (SVP), мужчин вообще в два раза больше, чем женщин. Та же самая пропорция наблюдается и в Бюргерско-демократической партии (BDP), когда-то возникшей в результате раскола «народников».



Христианско-демократическая народная партия (CVP) и Социал-демократическая партия (SP) сообщили, что женщин в их рядах — около 40%. «Партия Зелёных либералов» (GLP), в свою очередь, не раскрывает свою гендерную статистику. Поэтому пока к гендерному паритету ближе всего подобралась партия «Зеленых». Аналогичная ситуация и на уровне делегатов партийных конференций.

Но поскольку многие партии сами не подсчитывают, сколько женщин участвуют у них в этих конференциях, эту работу сделали за них подразделения швейцарской телерадиовещательной корпорации SRG SSR: франкоязычное телевидение RTS, немецкоязычное общественное (негосударственное) телевидение SRF, а также международная информационная служба SWI swissinfo.ch.

Они своими силами визуально проанализировали скриншоты партийных конференций и составили график соотношения на них мужчин и женщин. Ниже каждый может сам убедиться в том, что женщины явно составляют меньшинство, особенно в центристских партиях и партиях правее центра.

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Тот факт, что среди ее коллег так мало женщин, весьма удручает Алису Глозер (Alice Glauser), депутата парламента от Швейцарской народной партии из кантона Во. В этом факте она усматривает доказательство серьёзной структурной проблемы. «Партийные институты созданы мужчинами для мужчин». Отсутствие женщин заметно влияет и в целом на характер политического курса Швейцарской народной партии.

Причиной такого гендерного расклада может быть и тот факт, что темы, на которых фокусируются обычно правые партии, не вызывают большого интереса именно у женщин. По словам А. Глозер, «у Швейцарской народной партии есть любимые ключевые темы, которые она обычно «обрабатывает», и как бы не пытались женщины изменить этот каталог, шансов у них пока на успех нет никаких».

Препятствия закаляют характер

Если же женщина решает баллотироваться на какой-то политический пост, то у неё на пути немедленно встают следующие препятствия. Хотя женщины составляют 53% от общего числа избирателей Швейцарии, в списках кандидатов они по-прежнему в меньшинстве.

Среди женщин, решившихся-таки заняться политикой, находится и Мартина Докур (Martine Docourt), избранная в городской, а затем в кантональный парламент кантона Невшатель. Теперь она баллотируется в Национальный совет, большую палату федерального парламента. Придя в профессиональную политику, она обнаружила здесь «такой же стеклянный потолок, как и в профессиональном мире».

На всем протяжении политической карьеры она сталкивается с сексистскими комментариями, не говоря уже о необходимости «везде поспеть»: и в семье, и в профессиональной карьере, и в политической деятельности (депутаты в Швейцарии не бросают ведь всё и не переезжают с радостью сразу навсегда жить в столицу, забыв о своей основной работе и о своем регионе).

Но все эти препятствия только закалили ее характер, став серьёзным мотиватором в плане достижения поставленных целей. При этом Мартину Докур не удивляет и то, что «если кто и прекращает преждевременно свою политическую и профессиональную деятельность, то чаще всего это именно женщины после появления ребенка». Так значит материнство – это еще одно дополнительное препятствие в политической карьере?

Год 2019-й — год исторических перемен?

На федеральном уровне 2019 год может стать годом серьёзных перемен. В то время как доля женщин среди кандидатов в Национальный совет на протяжении последних примерно 30 лет стагнировала на уровне около 30%, то на этот раз женщины в Швейцарии составляют около 40% от общего числа кандидатов в депутаты, пусть даже в некоторых кантонах продолжает быть заметным значительный гендерный дисбаланс: например, в Вале, Санкт-Галлене и Швице планка в 40% остается пока недостижимой мечтой.

Неравенство все еще заметно и между отдельными партиями: так, Швейцарская народная партия (SVP) по-прежнему выдвигает одну женскую кандидатуру на три мужские. Зато либералы (FDP) смогли добиться наибольшего прогресса в увеличении доли женщин на этих выборах, повысив их квоту с 31% до 43%.

Шансы на избрание уравниваются

С момента введения в Швейцарии в 1971 году избирательного права для женщин представители прекрасного пола регулярно пытались пробиться в политике на как можно более высокие и видные должности. Однако если посмотреть на число женщин-кандидатов и на количество дам, реально избранных, то мы увидим, что последние 40 лет между этими двумя показателями зияет значительный разрыв.

Сейчас, правда, эта степень «несовпадения наших желаний с нашими возможностями» становится все меньше: так, в 2015 году доля избранных женщин была лишь немного ниже, чем доля женщин, выставлявших свои кандидатуры — то есть в депутаты прошли фактически все женщины, выставлявшие свои кандидатуры.

Grafik 3 Anteil der Frauen ist im Laufe der Zeit gestiegen ​​​​​​​

Опять же, ситуация меняется от партии к партии. В 2015 году кандидатки от «народников», «зеленых» и социалистов были почти такими же успешны, как и их коллеги-мужчины. Зато у либералов женщинам «везло» гораздо меньше, чем мужчинам: если среди выставивших свои кандидатуры доля женщин составила 31%, то среди избранных их оказалось только 21%.

Grafik 4 Anteil Frauen vor der Wahl und nach der Wahl ​​​​​​​

GRafik letzte BDP hat nun viel weniger Frauen als vorher ​​​​​​​

И еще одно: если среди избранных депутатов женщин пропорционально меньше, чем их было среди баллотировавшихся кандидатов, то это свидетельствует только о том, что в избирательных списках они занимали более низкие позиции. Так, в 2015 году мужчины в списках левых и центристских партий занимали в среднем каждые два из трёх верхних мест, то есть имели наилучшие избирательные возможности. В Швейцарской народной партии мужчины занимали три первых места из четырех! И только «зеленые» и социалисты отдавали большинство верхних мест женщинам.

К выборам 2019 года мы наблюдаем изменение ситуации и здесь. За исключением Бюргерско-демократической партии (BDP) все партии поставили больше женщин на первые места в своих списках. Этот рост снова особенно силен у либералов (FDP), которые приближаются почти уже к паритету. Все это может свидетельствовать об историческом сдвиге, то есть о возможном увеличении доли женщин в парламенте нового созыва.

Вопрос только остаётся всё тот же самый: станет ли «женская» политика более качественной? Нам интересны Ваше мнение и Ваши оценки. Расскажите нам о их внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется), или в комментариях (с соблюдением правил сообщества) в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка, ТвиттерВнешняя ссылка и ИнстаграмВнешняя ссылка. Конец инфобокса

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