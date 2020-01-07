Каковы условия лишения гражданства Швейцарии? И почему «экспатриации» случаются в Швейцарии так редко?

(© Keystone / Christian Beutler)

Швейцарка, поддерживавшая «Исламское государство», лишилась прав гражданства и потеряла красный паспорт. К таким радикальным мерам Швейцария прибегает лишь во второй раз за всё время, прошедшее с момента окончания Второй мировой войны. Каковы условия лишения гражданства Швейцарии? И почему «экспатриации» случаются в Швейцарии так редко?

В конце прошлого года эта тема стала предметом заголовков на первых страницах всех основных газет в Швейцарии: гражданка этой страны похитила двух своих дочерей и без ведома отца отправилась в Сирию воевать на стороне террористического «Исламского государства» (ИГ). И вот теперь швейцарский Государственный секретариат по вопросам миграции (SEMВнешняя ссылка) официально лишил ее гражданства Швейцарии.

Как сообщается, это решение было принято на уровне высшего руководства швейцарского Федерального Департамента (Министерства) юстиции и полиции, руководит которым Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-SutterВнешняя ссылка). Такое решение стала частью реализации пакета практических мер по резкому ужесточению политики государства в части отношения к гражданам страны, официально признанным пособниками терроризма.

Не «плодить» лиц без гражданства

Упомянутая швейцарка, лишившаяся гражданства, стала за время, прошедшее с момента окончания Второй мировой войны, всего лишь вторым лицом, в отношении которого швейцарскими властями было принято решение об экспатриации. По состоянию на начало января 2020 года это решение еще не имеет обязательной юридической силы. Данная гражданка может еще обжаловать его в Федеральном административном суде в Санкт-Галлене в течение 30-ти дней.

В соответствии с действующим законодательством лишение того или иного лица гражданства Швейцарии возможно только в том случае, если у него имеется второе гражданство. В противном случае Швейцария превратила бы такого «лишенца» в «апатрида», то есть в человека без гражданства, что запрещено международным правом. Согласно SEM у данной женщины также есть второй, французский, паспорт.

Тем самым теперь она не имеет возможности вернуться в Швейцарию. Одновременно сейчас властями делается все возможное для возвращения двух похищенных девочек обратно домой в Женеву. В сентябре 2019 года швейцарское Миграционное федеральное Ведомство уже лишила паспорта человека с двойным, турецко-швейцарским, гражданством. В отношении данного лица существует вступившее в силу решение Федерального уголовного суда, осудившего его за принадлежность к «Исламскому государству».

Согласно SEM лицо с двойным гражданством может быть лишено прав швейцарского гражданства в случае, «если его действия / поведение наносят существенный вред интересам или репутации Швейцарии». При этом изъятие у такого лица швейцарского паспорта «возможно только в экстраординарном случае нанесения ущерба чрезвычайных масштабов».

В качестве примера миграционное ведомство подчеркивает, что права называться швейцарцем может лишиться осужденный военный преступник или террорист. Однако в связи с этим возникает вопрос, а кто, собственно, проводит оценку степени вреда и кто решает, что именно в данном случае «репутации Швейцарии был нанесён экстраординарный вред»?

Нормы времен Второй мировой войны

Современные нормы экспатриации в Швейцарии были сформулированы еще во времена Второй мировой войны. Именно тогда в стране имели места последние случаи лишения гражданства, хотя и в совершенно ином, нежели сегодня, контексте. Так, в период с 1940 по 1947 годы Конфедерация лишила прав швейцарского гражданства около 80-ти человек, в том числе нескольких женщин и детей. В большинстве случаев основанием для таких решений становился факт «деятельности данных лиц в пользу режима германского национал-социализма».

После войны, в 1952 году, возможность экспатриации была включена в новый Федеральный Закон «О правах швейцарского гражданства» (Bundesgesetz über das Schweizer BürgerrechtВнешняя ссылка / Loi sur la nationalité suisseВнешняя ссылка), однако с тех пор это положение реально на практике не применялось ни разу. Ситуация изменилась, в том числе, в связи с ростом угроз со стороны международного терроризма и необходимостью более активно противодействовать этим угрозам.

В 2018 году Федеральный совет, правительство Швейцарии, конкретизировал соответствующие положения национального законодательства. «Теперь одной из возможных реальных причин для экспатриации могут стать серьезные преступления, совершенные в контексте террористической деятельности», — напоминает швейцарская газета «Тагес-Анцайгер».

Можно отказаться добровольно

Возможна и другая ситуация, например, данное лицо может добровольно отказаться от паспорта Швейцарии. Такая возможность предусмотрена, прежде всего, для граждан Швейцарии, постоянно проживающих за границей и обладающих гражданством страны пребывания. Такие граждане могут обратиться в швейцарское консульское представительство за рубежом с ходатайством о выходе из швейцарского гражданства.

После официально вступившего в силу решения об аннулировании натурализации ходатайство о восстановлении прав швейцарского гражданства может быть на законных основаниях подано не ранее истечения двух лет с момента аннулирования. Швейцарское гражданство также может быть также утрачено «естественным путем» любым лицом, родившимся за границей в качестве ребенка хотя бы одного швейцарского родителя и имеющим двойное гражданство.

Такое лицо должно по достижении 23-летнего возраста официально заявить швейцарским властям о своем желании сохранить швейцарское гражданство. Иначе данное лицо такие права автоматически утратит. Наконец, и это четвертая возможность экспатриации, швейцарское гражданство может быть признано недействительным в случае, если будет доказано, что данное лицо было натурализовано на основании «заведомо ложных показаний и заявлений или в ситуации сокрытия фактов, существенно важных для властей в плане принятия решения о натурализации или об отказе в таковом».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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