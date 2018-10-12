Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 7:00 12.10.2018 - 07:00

ООН: «Пакт поможет найти золотую середину между соблюдением прав человека и обеспечением суверенитета государств». (Keystone)

Федеральный совет, правительство Швейцарии, одобрилВнешняя ссылка Всемирный пакт ООН о миграции и беженцах, несмотря на жёсткое сопротивление консерваторов из Швейцарской народной партии (SVP/ UDC). Текст документа был согласован 13 июля 2018 года в Нью Йорке 191-м государством мира. Переговоры по Пакту проходили под руководством главы Миссии Швейцарии при ООН в США Юрга Лаубера (Jürg Lauber) и его мексиканского коллеги.

Этот момент стал сигналом для консерваторов из Швейцарской народной партии начать наступление на этот документ, и это несмотря на то, что число беженцев и мигрантов, принимаемых Швейцарией, снижается в последние дни и месяцы неуклонно. Переждав летнюю паузу, председатель партии Альберт Рёшти начал активно противодействовать документу. На своей пресс-конференции в начале осенней парламентской сессии призвал правительство «ни в коем случае не подписывать этот Пакт», или же, по крайней мере, вынести «его на рассмотрение парламента». Кроме того, на данный момент, противодействуя документу, парламентарии от SVP направили правительству 21 уточняющий вопрос.

Глава МИД под давлением

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Игнацио Кассис (Ignazio Cassis, представляет Либеральную партию / FDP, относится к правому центру) особого пространства для манёвра не имел, поскольку разработка документаВнешняя ссылка началась еще при его предшественнике Дидье Буркхальтере (Didier Burkhalter). Поэтому он потребовал от правительства проанализировать ситуацию, смоделировать возможные последствия гипотетического отказа Швейцарии от согласия со Всемирным пактом ООН о миграции и беженцах, а также расписать возможные обязанности, которые были бы возложены на официальный Берн в случае согласия Конфедерации с этим документом.

Как сообщает швейцарская пресса, против согласия с Пактом выступали оба министра правительства Швейцарии от SVP (Ули Маурер и Ги Пармелен), за согласие с ним агитировали Ален Берсе (Alain Berset, социалисты / SP) и Дорис Лойтхард (Doris Leuthard, демохристиане / CVP). В итоге все уточнения и аналитические выкладки, предпринятые МИД Швейцарии (EDA), как видно, показались правительству убедительными, и он принял решение дать свое согласие Пакту.

Аргументы Федерального совета опираются на центральный тезис о том, что «более плотная координация ситуации в области миграции отвечает интересам Швейцарии, кроме того, в рамках уже в настоящий момент реализуемой швейцарским правительством миграционной политики практически все рекомендации Пакта и так давно уже реализуются, так что предпринимать что-то дополнительно на внутриполитической арене Швейцарии не придётся». Единственный пункт, отклоняющийся от стандартов ООН, касается реализуемой в Швейцарии практики выдворения из страны беженцев, чьи ходатайства о предоставлении статуса беженца не получили положительного решения.

В частности, швейцарские власти помещают в заключение, предваряющее депортацию/реадмиссию, лиц в возрасте уже от 15 лет. Однако по мнению МИД Швейцарии этот пункт не является препятствием на пути к согласию с Пактом, поскольку то, как и какими инструментами страны реализуют намеченные в Пакте 23 основные его цели, остаётся в сфере компетенций национальных государств. Наконец, сам по себе Миграционный пакт не носит характера юридически обязательного документа.

«Только на глобальном уровне»

Консерваторов из Швейцарской народной партии (SVP/ UDC) такая аргументация крайне возмущает. «Федеральный совет согласился тем самым с глобальной ничем не ограниченной свободой миграционных потоков, что является нарушением конституции», — указывает, например, Альберт Рёшти. Он напоминает, что на референдуме в 2014 году швейцарский народ одобрил идею необходимости суверенного управления миграцией. А теперь, соглашаясь с Пактом, правительство посылает неверный сигнал всем «экономическим беженцам», которые могут отныне надеяться на упрощённую легализацию своего положения в стране в случае, если им удастся добраться до Конфедерации.

Кроме того, глава фракции SVP в парламенте Томас Эши (Thomas Aeschi) убежден в том, что, несмотря на свой юридически необязательный характер, положения Пакта рано или поздно будут интегрированы в швейцарское национальное законодательство. Поэтому он и его фракция потребовали провести в парламенте чрезвычайные дебаты, а также оформить позже согласие с пактом так, чтобы его можно было потом вынести на референдум. Справедливости ради следует уточнить, что такой позиции придерживается только Швейцарская народная партия.

«SVP ведёт узкопартийную эгоистическую политику, вместо того, чтобы искать общие решения», — говорит Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-­Schneiter) из фракции демохристиан (CVP). Для социалистов из SP такое решение Федерального совета является само собой разумеющимся делом. Депутат Фабиан Молина (Fabian Molina) считает, что вопросы миграции можно решить только на глобальном уровне. А депутат от «Зелёных либералов» (GLP) Тиана Ангелина (Tiana Angelina) убеждена, что Пакт поможет решить и вопрос нелегальной миграции.

Всемирный пакт ООН о миграции и беженцах С точки зрения ООН «глобальный договор о миграции станет первым соглашением, достигнутым в результате межправительственных переговоров, и заключённым под эгидой ООН, которое охватит все аспекты международной миграции и будет носить всесторонний и всеобъемлющий характер. В Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, принятой в сентябре 2016 года, Генеральная Ассамблея решила разработать глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Процесс разработки этого соглашения начался в апреле 2017 года. Принятие соглашения предоставит уникальную возможность улучшить управление миграционными процессами, ответить на вызовы современной миграции и укрепить вклад мигрантов в устойчивое развитие, а также найти золотую середину между соблюдением прав человека и обеспечением суверенитета государств». Акцент в этом документе делается на более эффективной помощи беженцам на местах, более эффективной межгосударственной кооперации в области депортации и реадмиссии, большем внимании к проблемам социализации и устойчивой общественной интеграции признанных беженцев. Всего Пакт содержит 10 основных принципов и 23 цели. К каждой цели пакта прилагается каталог возможных добровольных мер по ее реализации. Окончательное принятие Пакта состоится в декабре 2018 года на конференции в Марокко. На данном этапе против пакта из всех членов ООН выступили только США и Венгрия. На днях критически о пакте отозвались Канцлер (глава правительства) Австрии С. Курц и Польша, которая оставляет за собой право не подписывать документ.

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Подготовил: Игорь Петров

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