Спасательная миссия в Индонезии в 2009 году. Собаки обыскивают руины в поисках пострадавших. (Keystone / Kevin Frayer)

В последние годы ситуация в области оказания гуманитарной и технической помощи кардинально изменилась: кризисы затягиваются, нужды пострадавших огромны, в процесс оказания помощи сейчас вмешиваются куда больше игроков и сторон, чем раньше. Швейцария, регулярно оказывающая помощь странам, пострадавшим от природных или техногенных катастроф, тоже должна адаптироваться к новым реалиям — заметно это и в сфере применения собак-спасателей с целью поиска пострадавших под руинами и завалами.

Структура под названием REDOGВнешняя ссылка (от немецкого REttung и английского DOG / «спасательная собака») является одним из восьми «звеньев» / участников швейцарского «холдинга» спасательных структур и организаций «Rettungskette SchweizВнешняя ссылка», в который входят, например, швейцарская национальная авиакомпания SWISS и служба экстренной вертолетной помощи REGA. Однако средствам массовой информации за рубежом известнее всего именно служба REDOG, задача которой состоит в поиске жертв землетрясений и других природных и техногенных катастроф.

Однако мир меняется, меняются гуманитарные кризисы на планете, иными становятся и технологии оказания гуманитарной помощи: здесь, например, все чаще задействуют роботов и БПЛА. А первым «страдает» от всех этих инноваций верный друг человека, пёс-спасатель. Спасательных операций, в рамках которых задействованы собаки, становится все меньше, последний раз организация REDOG с собаками принимала участие в поиске и спасении жертв землетрясения в 2009 году в Индонезии. Почему так происходит?

Как рассказал порталу SWI swissinfo.ch глава Швейцарского корпуса гуманитарной помощи (Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe — SKHВнешняя ссылка) Мануэль Бесслер (Manuel Bessler) причин тут может быть много. Потребности в помощи меньше не становятся. Но, например, гуманитарные кризисы длятся сейчас дольше, чем ранее. «Краткие катаклизмы, такие как землетрясения, сегодня являются почти уже исключением», — говорит М. Бесслер. Но даже и короткий кризис теперь проходит в иных условиях.

«Больше востребовано прикладное ноу хау»

«Все больше стран, расположенных в зонах повышенного сейсмического риска, такие, как Турция, Индия или Китай, имеют сегодня в своём распоряжении куда более развитые, эффективные и совершенные инструменты и методы борьбы со стихийными бедствиями и устранения их последствий», — говорит М. Бесслер. Поэтому, по его словам, сегодня скорее востребованы уже не сами собаки, а, скорее, специализированное инновационное прикладное ноу хау.

«После сильного землетрясения в Непале в 2015 году мы направили, например, в эту страну современные команды оказания неотложной медицинской помощи. В Мексике в 2017 году работали швейцарские эксперты-статики по оценке устойчивости зданий, переживших сейсмические удары, а в Индонезии (остров Сулавеси) в 2018 году мы монтировали для пострадавшего населения временные жилища и налаживали им снабжение питьевой водой». Значит ли это, что собаки уже никому не нужны?

«Не будем торопиться, без собаки все ещё не обойтись», — говорит М. Бесслер. «Собака все еще представляет собой важный и гибкий инструмент, который мы обязаны иметь в рабочем состоянии, то есть и мы сегодня обязаны обучать собак и поддерживать их „в форме“ путем спец-тренировок». В следующем году организация REDOG должна будет пройти переаттестацию по стандартам ООН, потому что только так она сможет оставаться в лиге самых эффективных в мировом зачете поисково-спасательных служб. А без такой сертификации REDOG не сможет больше привлекаться для миссий за рубежом.

Мануэль Бесслер, однако, понимает, что уже сегодня Швейцарский корпус гуманитарной помощи обязан реагировать на меняющуюся ситуацию в области оказания иностранным государствам технической и гуманитарной помощи при катастрофах, тем более, что большинство служащих Корпуса тоже в том или ином формате входят в состав «холдинга» Rettungskette Schweiz.

Речь идет, в частности, о необходимости создания мобильных микро-команд оперативного реагирования на катастрофы. В настоящее время рабочая группа разрабатывает соответствующие поправки в нормативные документы Корпуса. Этот процесс должен быть завершен весной 2020 года.

Желательно, чтобы мы были нужны как можно меньше



Впервые в зарубежной гуманитарной миссии вместе со четвероногим другом и помощником — собакой-спасателем Линда Хорнисбергер (Linda Hornisberger) участвовала в 1991 году. После катастрофического землетрясения в Коста-Рике они искали выживших среди развалин. Позднее Линда, дипломированный ветеринар, принимала участие в гуманитарных миссиях после землетрясений в Турции (1992 и 1999 гг.), Алжире (2003 г.), Индонезии (2009 г.) и Японии (2011 г.).

Линда Хорнисбергер сыграла едва ли не самую важную роль в создании швейцарской федеральной службы поисковых собак REDOG. Сегодня в любой момент по тревоге могут быть подняты и отправлены на место катастрофы сразу до 16-ти поисковых собак. Будучи в REDOG руководителем Отдела поиска жертв, 58-летняя Линда Хорнисбергер отвечает еще и за непосредственное участие собак в гуманитарных миссиях, а также за их тренировки и обучение.

Линда Хорнисбергер с собакой по кличке Скай.

(Caspar Martig)

swissinfo.ch: Правильно ли мы поняли, что количество миссий, в которых участвует REDOG, постоянно сокращается?

Линда Хорнисбергер: Мы созданы и работаем с целью борьбы с последствиями катастроф, надеясь, что наши услуги востребованы не будут. Очень желательно, чтобы мы были нужны как можно меньше. С другой стороны, нам из-за этого часто не хватает практического опыта участия в таких спасательных миссиях.

В год поисковая собака всего пять-семь раз привлекается к зарубежным миссиям. А ведь дрессировка и подготовка новой собаки, готовой к таким заданиям, связаны с вложением огромных ресурсов. Ни одно европейское государство не может всё это финансировать, поэтому наши сотрудники работают на добровольной основе.

swissinfo.ch: Вот уже в течение 35 лет вы тренируетесь вместе со своими собаками каждый день и готовы практически всегда подняться по тревоге и уже через 12 часов отправиться в район бедствия. Что мотивирует Вас делать это?

Л.Х.: Для родственников жертв катастроф применение поисковых собак является зачастую последней надеждой вновь увидеть своих родных и близких. В таких ситуациях нельзя терять ни минуты. И хотя по большей части мы находим среди развалин уже погибших людей, для родственников это чрезвычайно важно.

swissinfo.ch: Но вас это, наверное, расстраивает?

Л.Х.: Во время моей первой миссии в Коста-Рике я обнаружила тело погибшего мужчины и покинула место поисков абсолютно подавленной. Но вдруг ко мне подбежала женщина, обняла меня и поблагодарила: этот человек был ее братом. Теперь она знала, что во время землетрясения он получил перелом основания черепа и погиб почти мгновенно.

А если кого-то среди развали так и не находят, и если семья остается без ответа на вопрос о том, долго ли этот человек еще жил, испытывал ли страдания, то часто те, кто остаётся в живых, порой вынуждены бороться с ужасным чувством вины, которое не отпускает их иной раз всю жизнь.

swissinfo.ch: Есть какие-то сюжеты или события, которые навсегда отпечатались в вашей памяти?

Спасательная миссия Швейцарского корпуса гуманитарной помощи (SKH) в Алжире в 2003 году.

(Keystone / Gaetan Bally)

Л.Х.: До сих пор помню одного старого алжирца, сидящего перед обломками своего дома на шатком стуле за маленьким столиком, на котором стояли три чашки и кофейник. Кофейник треснул, и моя первая мысль: сейчас кофе протечёт на землю. Но потом я вижу его лицо и понимаю: всё это уже не имеет для него никакого значения. Потому что его жизнь окончена. Под развалинами его дома мы потом нашли его семью. Она вся погибла.

swissinfo.ch: Одной из причин снижения числа швейцарских миссий за рубежом является развитие профессиональных спасательных служб на местах. Швейцария сама организовывала и обучала такие службы в Иордании, Марокко и Китае. Похоже, что таким образом Rettungskette Schweiz сама делает всё, чтобы нужда в ней однажды отпала окончательно?

Л.Х.: Речь идет о спасении жизней. И здесь мы можем помочь, если тоже будем участвовать в подготовке таких служб. Так возникают местные региональные организации, которые могут эффективно действовать сразу в первые несколько часов после землетрясения.

И это имеет смысл, потому что на данный момент Rettungskette Schweiz не может так быстро оказаться на месте катастрофы, как нужно было бы. В любом случае во время крупных катастроф пострадавшие страны всегда будут зависеть от иностранной помощи. Поэтому хорошо обученная организация, такая как сеть Rettungskette Schweiz, будет еще долго нужна и необходима.

swissinfo.ch: В 2014 году REDOG расширила масштабы своей деятельности за рубежом и с тех пор тесно сотрудничает с добровольческой спасательной организацией GEA из Турции. Вы недавно были в Японии, где REDOG также работает со службами спасения, применяющими собак. В чем смысл всех этих проектов?

Л.Х.: У таких партнерств есть большое будущее. Они позволяют нам оказывать помощь и предоставлять опытных поисковых собак даже тогда, когда Rettungskette Schweiz официально в спасательной миссии не участвует. В качестве примера могу назвать Непал. где четыре года назад мы совместно с турецкими коллегами искали пострадавших под завалами.

swissinfo.ch: Нет ли здесь конфликта интересов?

Л.Х.: Наоборот — опыт, который REDOG накапливает в своих миссиях, полезен для всех. В экстренных случаях мы можем предоставить команды спасателей и собак как для Rettungskette Schweiz, так и для иностранных партнерских организаций. И если возникают сомнения, то приоритет отдается сотрудничеству с Rettungskette Schweiz.

swissinfo.ch: Вы и ваши собаки также помогаете в поиске людей в Швейцарии, как, например, это произошло в 2000 году, когда при камнепаде в деревне Гондо (кантон Вале) под завалами оказались 13 человек. Чем такая миссия отличается от зарубежной?

Л.Х.: После миссии за границей я возвращаюсь и ощущаю пережитое в течение определенного времени как нечто сюрреалистическое. В Гондо такого не было: несчастье произошло, считай, дома. И с такими бедами REDOG придется в будущем сталкиваться, как видно, все чаще.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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