Этот контент был опубликован 22 ноября 2019 г. 17:33

Швейцария является третьим по величине инвестором в экономику Казахстана.

(Keystone / Stanislav Filipov)

В ходе консультаций с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым обсуждались вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и сотрудничества на международном уровне. Об этом говоритсяВнешняя ссылка в сообщении Швейцарского Федерального департамента / министерства финансов.

Переговоры в столице Казахстана Нур-Султане (бывш. Астана) состоялись после визита швейцарского гостя в Россию, где в Москве У. Маурер встретился в четверг с президентом России Владимиром Путиным. Ули Маурера, занимающего еще до конца 2019 года должность федерального президента страны, сопровождала солидная делегация швейцарских бизнесменов.

В стране уже работают более 40 швейцарских компаний, некоторые из которых работают имеют за плечами стаж пребывания в стране в 20 и более лет. Швейцария является третьим по величине инвестором в экономику Казахстана.

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Ули Маурер также «высоко оценил Казахстан в качестве важного партнера Швейцарии в Центральной Азии и гаранта стабильности в регионе»,

«Один пояс и один путь»

В ходе швейцарско-казахстанских консультаций, была затронута китайская инициатива «Один пояс и один путь», которая «рассматривается как мост между Китаем и Азией, Европой и другими странами, что должно предоставить Швейцарии и Казахстану возможность участвовать в крупных инфраструктурных и инвестиционных проектах».

Суть данной китайской инициативыВнешняя ссылка заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая на базе объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути 21-го века».

Весной этого года Швейцария и Китай подписали в Пекине Меморандум о взаимопонимании, который должен способствовать сотрудничеству между Швейцарией, Китаем и третьими странами в области достижения целей проекта «Один пояс и один путь».

Визит к Владимиру Путину

В четверг Маурер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в российской столице Москве, уделив особое внимание экономическим вопросамВнешняя ссылка и роли Швейцарии в качестве посредника между Россией и Грузией, прервавших дипломатические отношения после войны 2008 года. Два президента договорились о более тесном будущем сотрудничестве стран в экономической сфере.

Многие Швейцарии критикуют выбор Ули Маурером целей для своих зарубежных вояжей в 2019 «президентском году», называя его поездки «мировым турне автократов». Критики утверждают, что официальные визиты в такие страны, как Китай, Саудовская Аравия и Россия, дают неверный сигнал международному сообществу.

Другие считают, что Швейцария должна сохранять диалог со всеми странами, в том числе и со «сложными партнёрами», и если Швейцария о чем-то не говорит, то это не значит, что она со всем согласна. Например, по мнению швейцарской газеты «Нойе Цюрхер ЦайтунгВнешняя ссылка» швейцарский президент мог бы поставить в Москве вопрос на предмет перспектив развития гражданского общества в России — но он этого не сделал.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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